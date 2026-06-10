/पापा दारू पीकर मर गए ना, मम्मी मना करती थी... फोटो देखकर डांट रही बेटी, कलेजा मजबूत हो तभी देखें Video

Daughter Crying For Father: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं, जो हमें अंदर तक झकझोर देती हैं. इन दिनों इंस्टाग्राम पर एक ऐसा ही दिल दुखाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक छोटी सी बच्ची अपने दिवंगत पिता की तस्वीर को देखकर उनसे बात कर रही है और उन्हें डांट रही है. बच्ची का अपने पिता से मासूमियत भरा गुस्सा और उनका दर्द देखकर इंटरनेट पर हर किसी की आंखें नम हो गई हैं. अगर आपका कलेजा मजबूत है, तभी इस वीडियो की कहानी को आगे पढ़िएगा.
वायरल हो रहे इस वीडियो में बच्ची अपनी मां के मोबाइल या फ्रेम में लगी पिता की तस्वीर को एकटक देख रही है. उसके चेहरे पर मासूमियत भी है और एक गहरा दर्द भी. वो अपने पिता की फोटो को उंगली दिखाकर डांटते हुए कहती है, "मम्मी मना करती थी न दारू पीने, आप नहीं माने... सबके पापा हैं, आप दारू पीकर मर गए. क्यों बताइए? जल्दी बताइए, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी." बच्ची को शायद अभी यह भी नहीं पता कि उसके पापा अब कभी लौटकर नहीं आएंगे. वह बस अपनी नाराजगी जता रही है कि उसके पापा उसे छोड़कर क्यों चले गए.
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर is58163 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. इस वीडियो को अब तक 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसके साथ ही 5 हजार से ज्यादा लोगों ने इस पर बेहद भावुक कमेंट्स किए हैं. लोग इस बच्ची का दुख देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आज से दारू बंद. मेरी भी बेटी यही कहती है. सॉरी बेटा, आज के बाद नहीं पियूंगा, सॉरी." वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "इस वीडियो को देखने के बाद मैंने अपने बच्चे का मुंह देखकर दारू छोड़ दिया है." यह वीडियो समाज में शराब के खिलाफ एक बड़ा संदेश दे रहा है.
एक यूजर ने लिखा, "हे भगवान, इस बच्चे को अच्छी सेहत और नसीब देना, उसकी मां को हिम्मत देना." वहीं एक अन्य यूजर ने अपना दुख जाहिर करते हुए लिखा, "इस वीडियो ने मुझे सच में बहुत रुलाया. मैं इंस्टाग्राम पर अपना मन हल्का करने आई थी, लेकिन इसे देखकर दिल भारी हो गया."