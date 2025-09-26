Advertisement
trendingNow12937433
Hindi Newsजरा हटके

सुबह 5 बजे उठाकर मीटिंग करने लगे बॉस, एम्प्लाई ने स्क्रीनशॉट शेयर कर खोल दी पोल; खूब हुआ हंगामा

Reddit Corporate Debate: गुरुग्राम के एक कर्मचारी ने Reddit पर सुबह 5 बजे की क्लाइंट मीटिंग को लेकर गुस्सा जाहिर किया। इस पोस्ट ने कॉर्पोरेट इंडिया में वर्क-लाइफ बैलेंस बनाम शोषण की बहस को फिर से जिंदा कर दिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह 5 बजे उठाकर मीटिंग करने लगे बॉस, एम्प्लाई ने स्क्रीनशॉट शेयर कर खोल दी पोल; खूब हुआ हंगामा

गुरुग्राम के एक कर्मचारी ने रेडिट पर सुबह 5 बजे होने वाली क्लाइंट मीटिंग पर गुस्सा जाहिर किया. उनका कहना था कि यह कॉर्पोरेट कल्चर कर्मचारियों की नींद, सेहत और निजी जीवन छीन रहा है. कर्मचारी ने पोस्ट में लिखा कि उन्हें 4:30 बजे उठना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि अमेरिकी क्लाइंट आराम से अपनी ऑफिस चेयर पर बैठकर कॉल कर सके.

क्या कॉर्पोरेट इंडिया ‘मानव रोबोट’ बना रहा है कर्मचारियों को?

कर्मचारी ने पोस्ट में यह भी सवाल उठाया कि क्या कॉर्पोरेट इंडिया अब इंसानों से मशीनों जैसी उम्मीदें कर रहा है? उन्होंने लिखा, “क्या यही कॉर्पोरेट कल्चर है, जिसमें नींद और स्वास्थ्य की कुर्बानी देकर 24x7 उपलब्ध रहना ही काम है?” उनके ये कमेंट्स कई लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शादी के 4 महीने बाद बेटी को जबरदस्ती ससुराल से घसीटकर ले गए रिश्तेदार, रोका तो पति-सास को डंडे से पीटा

सोशल मीडिया पर क्यों हुआ इतना बड़ा विवाद?

इस पोस्ट के साथ कर्मचारी ने वर्चुअल मीटिंग का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया. कुछ लोगों ने इसे कॉर्पोरेट नौकरी का हिस्सा बताया और कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियों में टाइम जोन एडजस्ट करना आम बात है. वहीं कई यूजर्स ने कर्मचारी का सपोर्ट करते हुए कहा कि यह खराब मैनेजमेंट का नतीजा है. कुछ रेडिट यूजर्स का मानना है कि असल गलती अमेरिकी क्लाइंट की नहीं, बल्कि भारतीय मैनेजर्स की है जो गलत टाइमिंग पर कॉल सेट कर देते हैं. आमतौर पर ऐसी मीटिंग्स शाम को रखी जाती हैं ताकि दोनों देशों के कर्मचारियों को सहूलियत हो. लेकिन इस मामले में मैनेजर्स ने कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव डाल दिया.

यह भी पढ़ें: शादी के 4 महीने बाद बेटी को जबरदस्ती ससुराल से घसीटकर ले गए रिश्तेदार, रोका तो पति-सास को डंडे से पीटा

क्या यह सामान्य है या असामान्य?

कई यूजर्स का कहना था कि ऐसे शेड्यूल्स MNCs में सामान्य हैं और कर्मचारियों को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए. लेकिन दूसरी ओर, कुछ ने साफ कहा कि यह ‘नॉर्मलाइज्ड शोषण’ है और कर्मचारी को आवाज उठानी ही चाहिए. गुरुग्राम कर्मचारी की इस पोस्ट ने भारत में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है. एक ओर कंपनियां ‘फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर’ का दावा करती हैं, तो दूसरी ओर कर्मचारी बताते हैं कि वे नींद और सेहत गंवाकर सिर्फ क्लाइंट को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

EmployeeReddit

Trending news

तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
Ayodhya case
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
;