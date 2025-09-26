सुबह 5 बजे उठाकर मीटिंग करने लगे बॉस, एम्प्लाई ने स्क्रीनशॉट शेयर कर खोल दी पोल; खूब हुआ हंगामा

गुरुग्राम के एक कर्मचारी ने रेडिट पर सुबह 5 बजे होने वाली क्लाइंट मीटिंग पर गुस्सा जाहिर किया. उनका कहना था कि यह कॉर्पोरेट कल्चर कर्मचारियों की नींद, सेहत और निजी जीवन छीन रहा है. कर्मचारी ने पोस्ट में लिखा कि उन्हें 4:30 बजे उठना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि अमेरिकी क्लाइंट आराम से अपनी ऑफिस चेयर पर बैठकर कॉल कर सके.

क्या कॉर्पोरेट इंडिया ‘मानव रोबोट’ बना रहा है कर्मचारियों को?

कर्मचारी ने पोस्ट में यह भी सवाल उठाया कि क्या कॉर्पोरेट इंडिया अब इंसानों से मशीनों जैसी उम्मीदें कर रहा है? उन्होंने लिखा, “क्या यही कॉर्पोरेट कल्चर है, जिसमें नींद और स्वास्थ्य की कुर्बानी देकर 24x7 उपलब्ध रहना ही काम है?” उनके ये कमेंट्स कई लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर गई.

सोशल मीडिया पर क्यों हुआ इतना बड़ा विवाद?

इस पोस्ट के साथ कर्मचारी ने वर्चुअल मीटिंग का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया. कुछ लोगों ने इसे कॉर्पोरेट नौकरी का हिस्सा बताया और कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियों में टाइम जोन एडजस्ट करना आम बात है. वहीं कई यूजर्स ने कर्मचारी का सपोर्ट करते हुए कहा कि यह खराब मैनेजमेंट का नतीजा है. कुछ रेडिट यूजर्स का मानना है कि असल गलती अमेरिकी क्लाइंट की नहीं, बल्कि भारतीय मैनेजर्स की है जो गलत टाइमिंग पर कॉल सेट कर देते हैं. आमतौर पर ऐसी मीटिंग्स शाम को रखी जाती हैं ताकि दोनों देशों के कर्मचारियों को सहूलियत हो. लेकिन इस मामले में मैनेजर्स ने कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव डाल दिया.

क्या यह सामान्य है या असामान्य?

कई यूजर्स का कहना था कि ऐसे शेड्यूल्स MNCs में सामान्य हैं और कर्मचारियों को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए. लेकिन दूसरी ओर, कुछ ने साफ कहा कि यह ‘नॉर्मलाइज्ड शोषण’ है और कर्मचारी को आवाज उठानी ही चाहिए. गुरुग्राम कर्मचारी की इस पोस्ट ने भारत में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है. एक ओर कंपनियां ‘फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर’ का दावा करती हैं, तो दूसरी ओर कर्मचारी बताते हैं कि वे नींद और सेहत गंवाकर सिर्फ क्लाइंट को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं.