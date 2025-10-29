Advertisement
ब्रेकअप हुआ तो Gen Z ने बॉस से मांगी 10 दिन की छुट्टी, फिर जो जवाब आया उसे पढ़कर हर कोई हुआ 'दीवाना'

Employee Breakup Leave: एक सीईओ ने अपने कर्मचारी की ‘ब्रेकअप लीव’ एप्लिकेशन को अब तक की सबसे ईमानदार रिक्वेस्ट बताया और तुरंत मंजूर कर दिया. यह मामला ऑफिस कल्चर और मानसिक स्वास्थ्य पर एक नई सोच पेश करता है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:37 AM IST
Employee Breakup Leave Post Viral: एक कंपनी नॉट डेटिंग में काम करने वाले एक कर्मचारी ने ऐसी छुट्टी मांगी, जिसे सुनकर सीईओ भी मुस्कुरा दिए. कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ जसवीर सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर अपने कर्मचारी का एक ईमेल शेयर किया, जिसे उन्होंने अब तक का “सबसे ईमानदार लीव एप्लिकेशन” बताया. मेल में कर्मचारी ने लिखा था कि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है और वह काम पर फोकस नहीं कर पा रहा, इसलिए कुछ दिनों की छुट्टी चाहता है. उसने बताया कि वह उस दिन वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और 28 तारीख से 8 तारीख तक लीव लेना चाहता है.

यह भी पढ़ें: ऐसा कौन-सा गांव है जो कहलाता है ‘लैंड रोवर विलेज’? यहां के लोग हैं लखपति-करोड़पति

क्यों कहा गया इसे ‘Gen Z का नो-फिल्टर एप्रोच’?

जसवीर सिंह ने इस मेल को शेयर करते हुए लिखा कि “Gen Z doesn’t do filters”, यानी यह पीढ़ी अब अपनी भावनाओं को छिपाने के बजाय खुलकर सामने रखती है. आज की युवा पीढ़ी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, रिलेशनशिप स्ट्रेस और इमोशनल बैलेंस उतने ही ज़रूरी हो गए हैं जितना काम का प्रेशर. यही वजह है कि वे अब अपने ऑफिस में भी ईमानदारी से अपनी स्थिति बताते हैं.

क्या सीईओ ने मंजूर की यह ब्रेकअप लीव?

इस पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट करते हुए पूछा कि क्या यह लीव अप्रूव हुई या नहीं. जसवीर सिंह ने जवाब दिया, “Leave approved, instantly.” यानी बिना किसी झिझक के छुट्टी मंजूर कर दी गई. लोगों ने उनकी इस समझदारी की जमकर तारीफ की और कहा कि आज के दौर में ऐसे बॉस ही असली लीडर हैं जो अपने कर्मचारियों के दिल को समझते हैं.

 

 

लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या रहीं?

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो गई और लोगों ने अलग-अलग अंदाज़ में अपनी राय दी. किसी ने कहा, “यह बिल्कुल ठीक है, हर बात बताने की ज़रूरत नहीं होती.” तो किसी ने मजाक में लिखा, “लोग शादी के लिए भी इतनी छुट्टी नहीं लेते.” इस पर जसवीर सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, “लेकिन ब्रेकअप के लिए शादी से ज़्यादा छुट्टी चाहिए.”

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

क्यों बनी यह कहानी नए ऑफिस कल्चर की मिसाल?

यह घटना सिर्फ एक मेल की कहानी नहीं, बल्कि आज के कॉर्पोरेट कल्चर की नई दिशा है. यह बताती है कि काम के साथ-साथ भावनाओं की अहमियत को समझना भी उतना ही ज़रूरी है. एक अच्छा बॉस वही है जो अपने कर्मचारी की मानसिक स्थिति को समझे, न कि सिर्फ उसके टारगेट को. जसवीर सिंह और उनके कर्मचारी की यह कहानी दिखाती है कि ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ भी कामयाब ऑफिस चलाया जा सकता है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा

