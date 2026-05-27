बॉस को बिना बताए 4 घंटे में एम्प्लाई ने बनाया ऐसा AI ऐप, अब नौकरी के साथ छाप रही लाखों रुपए!

Viral News: आज के समय में हर कोई नौकरी के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स या साइड बिजनेस की तलाश में रहता है. लेकिन ज्यादातर लोग समय की कमी या कोडिंग न आने का बहाना बनाकर पीछे हट जाते हैं. सैन फ्रांसिस्को की रहने वाली 28 साल की एक मामूली प्रोडक्ट मैनेजर ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है. उसने ऑफिस के काम और मीटिंग्स के बीच में से सिर्फ 4 घंटे का समय निकाला और AI के एक खास जुगाड़ से ऐसा मोबाइल ऐप तैयार कर दिया, जो अब एक बेहतरीन साइड बिजनेस बन चुका है. आइए जानते हैं इस एम्प्लाई की पूरी कहानी और उसका वो सीक्रेट AI टूल जिसने यह सब मुमकिन किया.

कौन है यह स्मार्ट एम्प्लाई?

यह कहानी सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली 28 वर्षीय प्रिसिला टीना की है. प्रिसिला पेशे से एक टेक प्रोडक्ट मैनेजर हैं और दिन में अपनी फुल-टाइम नौकरी करती हैं. उन्हें बचपन से ही कुछ नया और क्रिएटिव करने का शौक था. रात के समय वह एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम करती हैं. प्रिसिला को पुरानी और पारंपरिक चीजें बहुत पसंद हैं. इसी पसंद ने उन्हें एक ऐसा बिजनेस आइडिया दिया जिसने इंटरनेट पर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

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4 घंटे में AI का ऐसा अनोखा जुगाड़

बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक, प्रिसिला ने देखा कि आज के डिजिटल दौर में लोग एक-दूसरे को हाथ से लिखे पोस्टकार्ड भेजना भूल गए हैं. आज के समय में पोस्टकार्ड भेजने के लिए दुकान पर जाना, टिकट खरीदना और फिर पोस्ट ऑफिस ढूंढना एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है. इस समस्या को दूर करने के लिए प्रिसिला ने एक ऐप बनाने की सोची. उन्होंने 'Claude Code' नाम के एक आधुनिक AI कोडिंग टूल का इस्तेमाल किया. इस AI टूल की मदद से उन्होंने बिना किसी बड़ी कोडिंग टीम के, सिर्फ 4 घंटे की तैयारी में ऐप का पहला प्रोटोटाइप तैयार कर लिया.

क्या काम करता है यह खास ऐप?

प्रिसिला के इस ऐप का नाम 'Postcard Press' है. यह ऐप डिजिटल और पारंपरिक दुनिया को आपस में जोड़ता है. इस प्लेटफॉर्म पर जाकर यूजर अपने स्मार्टफोन से कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं. इसके बाद वे अपना पर्सनल मैसेज टाइप कर सकते हैं. यह ऐप उस डिजिटल मैसेज को असली कागज के पोस्टकार्ड पर प्रिंट करता है और उसे सीधे सामने वाले के पते पर डिलीवर कर देता है. इसके लिए यूजर को घर से बाहर निकलने या डाकघर जाने की कोई जरूरत नहीं होती.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आइडिया

प्रिसिला ने इस ऐप को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों को दिखाया. वहां मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद उन्होंने इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते उस वीडियो पर 20,000 से ज्यादा व्यूज आ गए. लोगों की भारी डिमांड को देखते हुए प्रिसिला ने इस पर आगे काम करने का फैसला किया. उन्होंने ऐप में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जोड़ा और दिसंबर के महीने में इसे आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया के लिए लाइव कर दिया.

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कमाई के साथ-साथ सीखने का मौका

इस ऐप के जरिए अब तक 100 से ज्यादा असली पोस्टकार्ड भेजे जा चुके हैं. प्रिसिला हर पोस्टकार्ड के लिए यूजर से लगभग 2 डॉलर चार्ज करती हैं. हालांकि पेमेंट गेटवे और प्रिंटिंग सर्विस के खर्च के कारण अभी इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, लेकिन प्रिसिला का कहना है कि उन्होंने यह बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया सीखने के लिए शुरू किया था. इसके अलावा उन्होंने 'Mini Print' नाम का एक और ऐप भी बनाया है, जिसके पास पहले से ही 2,000 से ज्यादा यूजर्स हैं.