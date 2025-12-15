पीरियड दर्द के मारे तड़प गई लड़की, लेकिन फिर भी नहीं मिली छुट्टी! जानें जवाब में बॉस ने क्या कहा

Trending Photos
Period Pain Viral Reddit Post: मुंबई की एक मानसिक स्वास्थ्य एनजीओ में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने रेडिट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उसने अपने साथ हुई कथित असंवेदनशीलता के बारे में बताया. महिला ने बताया कि उसे तेज पीरियड पेन था और इसी कारण उसने रविवार को होने वाली एक घंटे की वर्कशॉप से छुट्टी मांगी थी. उसने चाहा कि उसकी जगह कोई और सहकर्मी यह सेशन संभाल ले, ताकि वह थोड़ा आराम कर सके.
डायरेक्टर का जवाब क्यों हुआ विवाद की वजह?
महिला के मुताबिक एनजीओ के डायरेक्टर ने उसकी तबीयत पर कोई सहानुभूति जताने के बजाय जवाब दिया कि हर हफ्ते वर्कशॉप कैंसिल करना संगठन की छवि खराब करता है. कर्मचारी ने बताया कि न तो उससे हालचाल पूछा गया और न ही उसके हालिया काम की सराहना की गई. यह रवैया इसलिए ज्यादा चौंकाने वाला लगा क्योंकि यह संस्था आत्महत्या रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है.
कर्मचारी ने अपनी पोस्ट में और क्या खुलासे किए?
रेडिट पोस्ट में महिला ने लिखा कि एनजीओ में हर रविवार ऑनलाइन वर्कशॉप होती है, जबकि आधिकारिक कामकाजी दिन सोमवार से शुक्रवार तक हैं. इसके अलावा हाल ही में कॉलेज में दो दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा गया था, जिसमें उसे गंभीर दर्द के बावजूद शामिल होना पड़ा. उसने बताया कि उसने सारी जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन जब एक घंटे की वर्कशॉप के लिए मदद मांगी तो उसे सख्त जवाब मिला.
कमेंट सेक्शन में कर्मचारी ने साफ किया कि उसने पहले कभी वर्कशॉप कैंसिल नहीं की. उसने बताया कि पहले दो वर्कशॉप दूसरी पार्टनर एनजीओ की वजह से पोस्टपोन हुई थीं और एक बार टीम कॉन्फ्रेंस में व्यस्त थी. इसके बावजूद डायरेक्टर का यह कहना कि वर्कशॉप बार-बार रद्द होती हैं, उसे पूरी तरह गलत लगा.
सोशल मीडिया ने इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी?
यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने इसे सबसे बड़ा विरोधाभास बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली संस्थाओं में ही सबसे खराब वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलता है. एक यूजर ने लिखा कि उसने भी एक मेंटल हेल्थ स्टार्टअप में काम किया था, जहां खुद पैनिक अटैक के दौरान पॉजिटिव अफर्मेशन मॉड्यूल बनाना पड़ता था. दूसरे ने कहा कि डेवलपमेंट सेक्टर बेहद टॉक्सिक है और बहुत कम एनजीओ हैं जहां संतुलन मिलता है.