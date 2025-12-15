Advertisement
trendingNow13041392
Hindi Newsजरा हटकेपीरियड दर्द के मारे तड़प गई लड़की, लेकिन फिर भी नहीं मिली छुट्टी! जानें जवाब में बॉस ने क्या कहा

पीरियड दर्द के मारे तड़प गई लड़की, लेकिन फिर भी नहीं मिली छुट्टी! जानें जवाब में बॉस ने क्या कहा

Toxic job viral post: मुंबई की एक मानसिक स्वास्थ्य एनजीओ में पीरियड पेन के कारण छुट्टी मांगी तो कर्मचारी को मना कर दिया गया. रेडिट पर पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने इसे सबसे बड़ा विरोधाभास बताया.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 15, 2025, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीरियड दर्द के मारे तड़प गई लड़की, लेकिन फिर भी नहीं मिली छुट्टी! जानें जवाब में बॉस ने क्या कहा

Period Pain Viral Reddit Post​: मुंबई की एक मानसिक स्वास्थ्य एनजीओ में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने रेडिट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उसने अपने साथ हुई कथित असंवेदनशीलता के बारे में बताया. महिला ने बताया कि उसे तेज पीरियड पेन था और इसी कारण उसने रविवार को होने वाली एक घंटे की वर्कशॉप से छुट्टी मांगी थी. उसने चाहा कि उसकी जगह कोई और सहकर्मी यह सेशन संभाल ले, ताकि वह थोड़ा आराम कर सके.

डायरेक्टर का जवाब क्यों हुआ विवाद की वजह?

महिला के मुताबिक एनजीओ के डायरेक्टर ने उसकी तबीयत पर कोई सहानुभूति जताने के बजाय जवाब दिया कि हर हफ्ते वर्कशॉप कैंसिल करना संगठन की छवि खराब करता है. कर्मचारी ने बताया कि न तो उससे हालचाल पूछा गया और न ही उसके हालिया काम की सराहना की गई. यह रवैया इसलिए ज्यादा चौंकाने वाला लगा क्योंकि यह संस्था आत्महत्या रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

कर्मचारी ने अपनी पोस्ट में और क्या खुलासे किए?

रेडिट पोस्ट में महिला ने लिखा कि एनजीओ में हर रविवार ऑनलाइन वर्कशॉप होती है, जबकि आधिकारिक कामकाजी दिन सोमवार से शुक्रवार तक हैं. इसके अलावा हाल ही में कॉलेज में दो दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा गया था, जिसमें उसे गंभीर दर्द के बावजूद शामिल होना पड़ा. उसने बताया कि उसने सारी जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन जब एक घंटे की वर्कशॉप के लिए मदद मांगी तो उसे सख्त जवाब मिला.

 

This is an NGO for mental health awareness btw
byu/ElliottGrayy inIndianWorkplace

 

कमेंट सेक्शन में कर्मचारी ने साफ किया कि उसने पहले कभी वर्कशॉप कैंसिल नहीं की. उसने बताया कि पहले दो वर्कशॉप दूसरी पार्टनर एनजीओ की वजह से पोस्टपोन हुई थीं और एक बार टीम कॉन्फ्रेंस में व्यस्त थी. इसके बावजूद डायरेक्टर का यह कहना कि वर्कशॉप बार-बार रद्द होती हैं, उसे पूरी तरह गलत लगा.

यह भी पढ़ें: झूले के नीचे बैठकर पोज दे रही थी लड़की, तभी हुआ भयानक हादसा और मौत! क्या ये AI है या ओरिजनल?

सोशल मीडिया ने इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी?

यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने इसे सबसे बड़ा विरोधाभास बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली संस्थाओं में ही सबसे खराब वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलता है. एक यूजर ने लिखा कि उसने भी एक मेंटल हेल्थ स्टार्टअप में काम किया था, जहां खुद पैनिक अटैक के दौरान पॉजिटिव अफर्मेशन मॉड्यूल बनाना पड़ता था. दूसरे ने कहा कि डेवलपमेंट सेक्टर बेहद टॉक्सिक है और बहुत कम एनजीओ हैं जहां संतुलन मिलता है.

 
About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Employeeviraltrending

Trending news

'कब्र...' वाली बात पर भड़के नड्डा, सदनों में हुआ हंगामा; कांग्रेस से माफी की मांग
Winter Session
'कब्र...' वाली बात पर भड़के नड्डा, सदनों में हुआ हंगामा; कांग्रेस से माफी की मांग
पहलगाम हमले का सच सामने आने वाला है... NIA आज चार्जशीट दाखिल करेगी, खुलेगी PAK की पो
Pahalgam
पहलगाम हमले का सच सामने आने वाला है... NIA आज चार्जशीट दाखिल करेगी, खुलेगी PAK की पो
कोविड वैक्सीन से युवाओं की हो रही अचानक मौतें? AIIMS और ICMR ने कही ये बात
covid-19
कोविड वैक्सीन से युवाओं की हो रही अचानक मौतें? AIIMS और ICMR ने कही ये बात
कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
Weather
कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक
Odisha news
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक
'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम?
Justice Yashwant Verma Case
'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम?
दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग
delhi pollution news
दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
Perumbidugu Mutharaiyar II
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
Prashant Kishor
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
नितिन को लाकर बीजेपी ने कर दिया सबसे बड़ा 'नबीन प्रयोग'! देखती रह गई कांग्रेस
bjp national president Nitin Nabin
नितिन को लाकर बीजेपी ने कर दिया सबसे बड़ा 'नबीन प्रयोग'! देखती रह गई कांग्रेस