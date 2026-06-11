/बॉस ने नहीं दी बीमारी में छुट्टी, ऑफिस में ही हो गई एम्प्लाई की मौत! दिल झकझोर देगी इस लड़की की कहानी

Office Washroom Death: आजकल के दौर में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है लेकिन साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए. वहां एक व्हीकल ट्रैकिंग कंपनी 'Cartrack' में काम करने वाली 29 साल की कॉल सेंटर एजेंट जीना धलाधला की ऑफिस के वॉशरूम में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई.
सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि जीना पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थीं और उन्होंने कंपनी से छुट्टी मांगी थी, जिसे मैनेजमेंट ने बेरहमी से ठुकरा दिया था. सोशल मीडिया पर इस घटना के सामने आने के बाद अब कॉरपोरेट कंपनियों के टॉक्सिक वर्क कल्चर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
क्या है पूरा मामला
यह दर्दनाक घटना साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मौजूद कार्ट्रैक कंपनी के ऑफिस की है. 'सोवियत लाइव' की रिपोर्ट के मुताबिक, 29 साल की जीना धलाधला पिछले दो सालों से यहां एक कॉल सेंटर एजेंट के रूप में काम कर रही थीं. जीना पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा थकी हुई और बीमार महसूस कर रही थीं. उन्होंने अपने सुपरवाइजर से बीमारी के कारण छुट्टी मांगी थी. लेकिन छुट्टी देने के बजाय कंपनी ने उन पर काम करने का दबाव बनाया. शनिवार 6 जून को ऑफिस में काम करने के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह वॉशरूम गईं, जहां वह बेहोश होकर गिर गईं और उनकी मौत हो गई.
परिवार का गंभीर आरोप
जीना की मौत के बाद उनके परिवार ने कंपनी पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. जीना की आंटी नोमुसा धलाधला ने बताया कि जीना ने पिछले दो हफ्तों में दो बार डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट कंपनी में जमा किया था. डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी. इसके बावजूद मैनेजमेंट ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें काम पर आने के लिए मजबूर किया गया. इतना ही नहीं, जब जीना ने बीमारी का हवाला दिया, तो कंपनी ने उन पर लीव पॉलिसी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए एक लिखित वॉर्निंग भी थमा दी थी.
वॉशरूम में क्या हुआ
जीना की मां और आंटी के अनुसार, मौत वाले दिन भी जीना को सिर में तेज दर्द और भयंकर कमजोरी थी. जब उन्होंने मैनेजर से घर जाने की बात कही, तो उन्हें घर भेजने के बजाय दर्द कम करने का पाउडर दे दिया गया और काम जारी रखने को कहा गया. इसके कुछ ही देर बाद वह वॉशरूम के क्यूबिकल में मृत पाई गईं. परिवार का यह भी आरोप है कि जब जीना वॉशरूम में गिरीं, तो कंपनी ने तुरंत एम्बुलेंस नहीं बुलाई और न ही परिवार को समय पर इसकी जानकारी दी.
कंपनी ने सफाई में क्या कहा
इस पूरे मामले पर भारी विवाद होने के बाद कार्ट्रैक कंपनी के कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टर लॉरेन ह्यूमन ने अपनी सफाई पेश की है. कंपनी ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है कि जीना को बीमार होने के बाद घर जाने से रोका गया था. कंपनी का दावा है कि जैसे ही जीना की तबीयत खराब हुई, ऑफिस में मौजूद फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने ऑटोमैटिक एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर के जरिए उनकी मदद करने की कोशिश की और तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को भी कॉल किया गया था.
सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
इस खबर के इंटरनेट पर वायरल होते ही लोग कॉरपोरेट कंपनियों के रवैये पर भड़क उठे हैं. लोगों का कहना है कि आज के समय में कंपनियां कर्मचारियों को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक नंबर या मशीन समझती हैं. कई एचआर प्रोफेशनल्स और पूर्व कर्मचारियों ने भी सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां शेयर करते हुए कहा है कि बीमार होने या इमरजेंसी होने पर भी छुट्टी न देना कई कंपनियों की आदत बन चुकी है.
साउथ अफ्रीका में ट्रेड यूनियनों और यूथ लीग्स ने भी इस मामले में कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग शुरू कर दी है. जीना की इस दुखद मौत ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या किसी नौकरी की कीमत किसी की जिंदगी से बढ़कर हो सकती है.