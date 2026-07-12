/बारिश में घर के बाहर भरा था पानी, कर्मचारी ने मांगा WFH... मैनेजर बोला- मैं आ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? चैट वायरल

ऑफिस में काम का दबाव होना नई बात नहीं है, लेकिन जब कर्मचारी की सुरक्षा और पर्सनल जिंदगी से ज्यादा हाजिरी को अहमियत दी जाने लगे, तो मामला चर्चा का विषय बन जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही चैट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक कर्मचारी ने अपने मैनेजर पर असंवेदनशील व्यवहार का आरोप लगाया है.
कर्मचारी का कहना है कि उसके इलाके में भारी बारिश के कारण इतना पानी भर गया था कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था. ऐसे में उसने अपने बॉस से एक दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) की मांग की, लेकिन बॉस ने मदद करने के बजाय ऐसा जवाब दिया, जिसे पढ़कर लोग भी हैरान रह गए. अब यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह मामला रेडिट पर सामने आया, जहां एक कर्मचारी ने अपनी पूरी कहानी विस्तार से शेयर की. उसने बताया कि लगातार बारिश के बाद उसके इलाके में इतना पानी भर गया था कि सड़कें पानी में डूब चुकी थीं और ऑफिस तक पहुंचने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा था. ऐसे में उसने अपने मैनेजर को मैसेज भेजकर कहा कि वह उस दिन उसे वर्क फ्रॉम होम दे, जिससे काम भी चलता रहे और उसकी सुरक्षा भी बनी रहे. लेकिन जवाब उम्मीद से बिल्कुल अलग मिला.
कर्मचारी के अनुसार, मैनेजर ने लिखा कि अगर वह ऑफिस पहुंच सकता है, तो कर्मचारी भी कोई न कोई रास्ता निकाल सकता है. इसका मतलब सीधे शब्दों में कहा गया कि 'मैं आ सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं?' कर्मचारी का कहना है कि सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसका घर ऑफिस से मैनेजर की तुलना में कहीं ज्यादा दूर है. उसने लिखा कि यह कोई प्रतियोगिता नहीं थी कि कौन ज्यादा मुश्किल झेलकर ऑफिस पहुंच सकता है. असल मुद्दा सिर्फ इतना था कि इलाके में जलभराव के कारण बाहर निकलना सुरक्षित नहीं था.
कर्मचारी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उसे मेहनत करने से कोई परेशानी नहीं है. अगर कोई इमरजेंसी होती है, तो वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है. लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हर समय उपलब्ध रहना ही नौकरी का हिस्सा मान लिया गया है. उसने लिखा कि मैनेजर के जवाब से ऐसा लगा जैसे वह अपने काम को गंभीरता से नहीं ले रहा, जबकि हकीकत सिर्फ इतनी थी कि वह सुरक्षित तरीके से ऑफिस नहीं पहुंच सकता था.
कर्मचारी ने सिर्फ बारिश वाले दिन की बात ही नहीं बताई. उसने आरोप लगाया कि उसके मैनेजर की आदत है कि वह ऑफिस खत्म होने के बाद भी लगातार मैसेज करते रहते हैं. रात हो या छुट्टी का दिन, जवाब तुरंत चाहिए होता है. अगर किसी मैसेज का जवाब देर से दिया जाए, तो कर्मचारी को ऐसा महसूस कराया जाता है कि वह अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा. कर्मचारी ने लिखा कि धीरे-धीरे यह स्थिति मानसिक रूप से थका देने वाली हो गई है.
पोस्ट में कर्मचारी ने साफ लिखा कि उसकी परेशानी ज्यादा काम नहीं है. असल समस्या यह है कि कर्मचारियों की निजी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं समझी जाती. उसने कहा कि किसी के परिवार हो सकते हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो सकती है या फिर वह ऑफिस के बाद कुछ समय खुद के लिए भी चाहता होगा. लेकिन यहां ऐसा लगता है कि कर्मचारी चौबीसों घंटे कंपनी के लिए ही उपलब्ध रहे. उसने लिखा कि अब वह इस माहौल से पूरी तरह थक चुका है.
जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, हजारों लोगों ने उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने कहा कि किसी भी कर्मचारी की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि कर्मचारी को सिर्फ अपने तय ऑफिस समय तक ही जवाब देना चाहिए. उसके बाद आने वाले कॉल और मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं है. दूसरे यूजर ने लिखा कि मैनेजर की भाषा किसी जिम्मेदार अधिकारी जैसी बिल्कुल नहीं लगती. उनका कहना था कि कर्मचारियों को भी अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए और हर समय उपलब्ध रहने का दबाव नहीं लेना चाहिए.
कुछ लोगों ने सलाह दी कि कर्मचारी को अपने मैनेजर से आमने-सामने बैठकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए. उनका कहना था कि साफ-साफ पूछना चाहिए कि कंपनी की क्या अपेक्षाएं हैं और क्या यह व्यवस्था हमेशा ऐसी ही रहने वाली है. वहीं, कुछ यूजर्स ने नौकरी छोड़ने की सलाह भी दी. एक व्यक्ति ने लिखा कि उसने भी कुछ साल पहले ऐसे ही जहरीले माहौल में काम किया था, जहां छुट्टी लेना तक मुश्किल था. आखिरकार उसने नौकरी छोड़ दी और बाद में दूसरे क्षेत्र में बेहतर अवसर मिलने के बाद उसकी जिंदगी काफी बदल गई.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी नई चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों का कहना था कि अगर कर्मचारी घर से आसानी से काम कर सकता है, तो सिर्फ ऑफिस में मौजूद रहने के लिए उसे जोखिम उठाने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. खासतौर पर बारिश, बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में कंपनियों को कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए.
यह वायरल पोस्ट सिर्फ एक कर्मचारी और उसके मैनेजर के बीच हुई बातचीत नहीं है. इसने एक बार फिर उस सवाल को सामने ला दिया है कि क्या आज भी कई कंपनियां कर्मचारियों की निजी जिंदगी और सुरक्षा से ज्यादा उनकी मौजूदगी को महत्व देती हैं. वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल टाइमिंग और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस की बातें जरूर होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कई कर्मचारियों को अब भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है, जहां उनकी मजबूरी को बहाना समझ लिया जाता है. यही वजह है कि यह पोस्ट हजारों लोगों से जुड़ गई. कई यूजर्स ने माना कि काम जरूरी है, लेकिन किसी कर्मचारी की सुरक्षा, सम्मान और मानसिक शांति उससे भी ज्यादा अहम है.
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