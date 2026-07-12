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बारिश में घर के बाहर भरा था पानी, कर्मचारी ने मांगा WFH... मैनेजर बोला- मैं आ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? चैट वायरल

भारी बारिश और जलभराव के बीच एक कर्मचारी ने अपने मैनेजर से एक दिन घर से काम करने की इजाजत मांगी. लेकिन जवाब में जो मैसेज मिला, उसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी. कर्मचारी ने मैनेजर की चैट शेयर करते हुए आरोप लगाया कि ऑफिस में सिर्फ काम का दबाव ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ की भी कोई अहमियत नहीं दी जाती.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 12, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:58 AM IST
बारिश में घर के बाहर भरा था पानी, कर्मचारी ने मांगा WFH... मैनेजर बोला- मैं आ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? चैट वायरल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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