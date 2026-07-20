FIFA Final के दिन कर्मचारी ने मारा छुट्टी का बहाना, तो मैनेजर ने ऐसे पकड़ी चालाकी; फिर जो हुआ...

ऑफिस में छुट्टी लेना और उसे मंजूर करवाना कई बार कर्मचारियों के लिए आसान नहीं होता. लेकिन अगर छुट्टी किसी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के आसपास हो तो कई बार सवाल भी उठने लगते हैं. ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक कर्मचारी की छुट्टी को लेकर मैनेजर और उसके बीच कथित तौर पर विवाद हो गया.
Reddit पर शेयर की गई एक पोस्ट के मुताबिक, एक कर्मचारी फुटबॉल का बड़ा फैन था और FIFA World Cup के मैच देखने के लिए देर रात तक जागता था. पोस्ट शेयर करने वाले शख्स ने खुद को उस कर्मचारी का पूर्व सहकर्मी बताया है. उसके मुताबिक, कर्मचारी की बार-बार छुट्टी लेने और ऑफिस में देर से आने की आदत ने मैनेजर का ध्यान खींचा.
वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि कर्मचारी ने पिछले एक महीने में काफी छुट्टियां ली थीं. इसके बाद मैनेजर ने उसे चेतावनी दी और ज्यादा छुट्टी लेने से मना किया. इसके बाद कर्मचारी ने छुट्टी मांगने के बजाय ऑफिस देर से पहुंचना शुरू कर दिया. जब भी उससे देर से आने की वजह पूछी जाती, तो वह ट्रैफिक का हवाला देता था. लेकिन एक दिन ऑफिस में बातचीत के दौरान एक अन्य मैनेजर, जो कथित तौर पर कर्मचारी का दोस्त था, ने मजाक में कह दिया कि शायद वह देर रात FIFA मैच देखकर सोता होगा. यही बात मैनेजर के दिमाग में बैठ गई और उसने मामले की जांच करने का फैसला कर लिया.
Reddit पोस्ट के अनुसार, मैनेजर ने कर्मचारी की छुट्टियों और लेट आने के रिकॉर्ड को FIFA World Cup के मैच शेड्यूल से मिलाना शुरू किया. दावा किया गया कि कई तारीखें उन बड़े मुकाबलों से जुड़ी हुई थीं, जिनमें फ्रांस, पुर्तगाल और अर्जेंटीना जैसी टीमें खेल रही थीं. पोस्ट में लिखा गया कि मैनेजर ने कर्मचारी को बुलाकर उसकी छुट्टियों और देर से आने के रिकॉर्ड दिखाए. इसके बाद उसे आखिरी वार्निंग दी गई. कथित तौर पर मैनेजर ने कहा कि अब आगे से किसी भी तरह की छुट्टी को लेकर सावधानी बरती जाएगी.
मामला तब और दिलचस्प हो गया, जब कर्मचारी ने FIFA World Cup फाइनल के आसपास छुट्टी के लिए पहले ही आवेदन कर रखा था. पोस्ट के मुताबिक, उसने करीब एक महीने पहले छुट्टी मांगी थी और कारण में पारिवारिक कार्यक्रम का जिक्र किया था. कर्मचारी को उम्मीद थी कि उसकी छुट्टी मंजूर रहेगी, लेकिन बाद में मैनेजर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिखाई दिया, जिसमें एक स्कूल प्रिंसिपल ने FIFA World Cup फाइनल देखने के लिए छुट्टी की घोषणा की थी. दावा किया गया कि वीडियो देखने के बाद मैनेजर ने कर्मचारी को मैसेज भेजा और उसकी छुट्टी कैंसिल करने की जानकारी दी.
Reddit पोस्ट के अनुसार, जब कर्मचारी ने कहा कि उसका सच में पारिवारिक कार्यक्रम है, तो मैनेजर ने उससे टिकट या निमंत्रण पत्र जैसे सबूत मांगे. लेकिन कर्मचारी कथित तौर पर कोई सबूत नहीं दिखा पाया. पोस्ट में दावा किया गया कि मैनेजर ने उसे जवाब देते हुए लिखा कि 'Bewakoof kisi aur ko banana.' इसका मतलब है किसी और को बेवकूफ बनाना. इसके बाद कर्मचारी को सोमवार सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए कहा गया.
यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने इस पर अलग-अलग राय रखी. कुछ यूजर्स ने मैनेजर के तरीके को गलत बताया और कहा कि ऑफिस में भरोसा होना जरूरी है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि अगर कर्मचारी बार-बार छुट्टी और लेट आने को लेकर गलत जानकारी दे रहा था, तो मैनेजर का सवाल उठाना सही है. एक यूजर ने लिखा कि ऑफिस और निजी जिंदगी के बीच संतुलन जरूरी है, लेकिन कर्मचारियों को भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने मजाक करते हुए कहा कि FIFA World Cup देखने का जुनून कई बार ऑफिस तक पहुंच जाता है.
इस पूरे मामले ने एक बार फिर ऑफिस कल्चर में भरोसे और जिम्मेदारी के मुद्दे को सामने ला दिया है. कई कंपनियों में कर्मचारी और मैनेजर के बीच विश्वास सबसे अहम माना जाता है. लेकिन जब किसी पक्ष को लगता है कि नियमों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो विवाद पैदा हो जाते हैं. हालांकि, यह पूरा मामला फिलहाल सिर्फ Reddit पोस्ट के दावे पर आधारित है और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी सोशल मीडिया पर यह कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और यह दिखाती है कि ऑफिस में छोटी-सी बात भी कैसे बड़ी बहस का कारण बन सकती है.