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FIFA Final के दिन कर्मचारी ने मारा छुट्टी का बहाना, तो मैनेजर ने ऐसे पकड़ी चालाकी; फिर जो हुआ...

सोशल मीडिया पर वायरल एक Reddit पोस्ट ने ऑफिस में भरोसे, छुट्टी की पॉलिसी और वर्क कल्चर को लेकर नई बहस छेड़ दी है. दावा किया जा रहा है कि एक कर्मचारी ने FIFA World Cup फाइनल के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन मैनेजर को शक हो गया कि वह मैच देखने के लिए बहाना बना रहा है. इसके बाद मैनेजर ने कथित तौर पर उसकी पहले से मंजूर छुट्टी भी रद्द कर दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 20, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:51 AM IST
FIFA Final के दिन कर्मचारी ने मारा छुट्टी का बहाना, तो मैनेजर ने ऐसे पकड़ी चालाकी; फिर जो हुआ...
Image Credit: Image credit: AP

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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