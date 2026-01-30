Advertisement
ब्रेन कैंसर से जूझ रहा था कर्मचारी, फिर भी नहीं मिली पेड लीव; शख्स की दर्द भरी कहानी सुनकर रो पड़ेंगे आप

ब्रेन कैंसर से जूझ रहा था कर्मचारी, फिर भी नहीं मिली पेड लीव; शख्स की दर्द भरी कहानी सुनकर रो पड़ेंगे आप

ब्रेन कैंसर से जूझ रहे कर्मचारी को इलाज के दौरान पेड लीव नहीं मिली, जबकि कंपनी के पास अनलिमिटेड लीव नीति थी. मजबूर होकर उसने नौकरी छोड़ दी. उसकी कहानी ने वर्कप्लेस भावुकता और कॉरपोरेट सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:27 AM IST
ब्रेन कैंसर से जूझ रहा था कर्मचारी, फिर भी नहीं मिली पेड लीव; शख्स की दर्द भरी कहानी सुनकर रो पड़ेंगे आप

कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग अस्पताल के बेड पर नहीं, बल्कि दफ्तर की कुर्सी पर लड़ी जाती है. एक तरफ जानलेवा बीमारी से जूझता शरीर, दूसरी तरफ काम का दबाव और नियमों की दीवार. इलाज के दौर में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है आराम, सहारे और समझदारी की. लेकिन जब वही वक्त मांगना मुश्किल हो जाए तो हालात और भी बेरहम हो जाते हैं. दरअसल, यह कहानी है टायलर वेल्स की, जिन्होंने लाखों रुपये की सैलरी वाली अपनी 'सिक्स-फिगर' जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए उन्हें चंद छुट्टियां तक नहीं दी गईं. टायलर का यह फैसला आज पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट सिस्टम और 'इंसानियत' पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है.

कौन हैं टायलर वेल्स और क्या थी उनकी मांग

टायलर वेल्स एक डिजिटल प्रोफेशनल थे और एडवरटाइजिंग एजेंसी में काम कर रहे थे. उनकी सैलरी लाखों में थी, जिसे वह खुद “सिक्स-फिगर जॉब” कहते हैं. इसी दौरान उन्हें ब्रेन कैंसर होने की जानकारी मिली और इलाज शुरू हुआ. कीमोथेरेपी शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद थकाने वाली प्रक्रिया होती है. टायलर ने बीमारी के बावजूद काम जारी रखने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था. उन्होंने हर महीने कुछ दिन की छुट्टी मांगी, ताकि इलाज के बाद शरीर को संभाल सकें. सालभर में यह छुट्टियां सीमित थीं, कोई असामान्य मांग नहीं, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई.

‘अनलिमिटेड लीव’ का सच और ऑफिस का रवैया

कंपनी के कागजों में “अनलिमिटेड पेड टाइम ऑफ” की नीति थी, यानी जरूरत पड़ने पर कर्मचारी छुट्टी ले सकते हैं. लेकिन टायलर के मुताबिक, जब उन्होंने इलाज के दौरान छुट्टी मांगी, तो इसे पॉलिसी का “दुरुपयोग” बताया गया. उन्हें कहा गया कि पेड लीव नहीं मिल सकती और चाहें तो बिना वेतन की मेडिकल लीव लें. इतना ही नहीं, हल्का वर्कलोड करने की उनकी मांग भी यह कहकर ठुकरा दी गई कि कंपनी इसकी पाबंद नहीं है. लगातार दबाव, सहयोग की कमी और मानसिक तनाव के बीच टायलर ने आखिरकार इस्तीफा देने का फैसला किया.

क्यों छिड़ गई बहस और क्या सवाल उठे

टायलर ने जब अपना अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया, तो हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने बताया कि बीमारी, बर्नआउट या पारिवारिक संकट के समय उन्हें भी ऑफिस से सहयोग नहीं मिला. यह मामला सिर्फ एक नौकरी छोड़ने का नहीं, बल्कि वर्कप्लेस संवेदनशीलता का बन गया. टायलर का कहना है कि बीमारी के दौरान इंसान पहले ही डर और आर्थिक चिंता से जूझता है, ऐसे में बिना वेतन छुट्टी का दबाव हालात और खराब कर देता है. उनकी कहानी ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कंपनियों की नीतियां कागजों तक सीमित हैं, या वाकई इंसानों के लिए बनी हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

