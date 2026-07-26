/जॉइनिंग के सिर्फ 2 घंटे बाद ही नए कर्मचारी की नौकरी गई! घर भेजा तो फूट-फूटकर रो पड़ा शख्स, वायरल हुई कहानी

नई नौकरी शुरू करने का दिन किसी भी व्यक्ति के लिए खास होता है. लंबे इंतजार के बाद जब कोई नौकरी मिलती है तो मन में उत्साह, उम्मीद और भविष्य को लेकर कई सपने होते हैं. लेकिन एक कर्मचारी के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई. नौकरी के पहले ही दिन सिर्फ दो घंटे काम करने के बाद उसे वापस घर भेज दिया गया.
मामला एक फूड प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी का है, जहां एक नए कर्मचारी ने पहली शिफ्ट के लिए समय पर पहुंचकर काम शुरू किया था. उसे उम्मीद थी कि अब उसकी नई शुरुआत होगी, लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसी स्थिति बन गई कि उसे नौकरी छोड़कर वापस लौटना पड़ा.
कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर अपनी पूरी कहानी शेयर करते हुए बताया कि उसने नई नौकरी हासिल की थी और तय समय पर अपने पहले दिन काम पर पहुंच गया. वह समय से पहले ही मार्केट पहुंच गया था, जहां उसे फूड प्रोडक्ट बेचने का काम करना था. उसने बताया कि जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे ट्रेनिंग देने वाले एक सीनियर कर्मचारी ने देखकर हैरानी जताई. ट्रेनर का रिएक्शन देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद नई जगह होने की वजह से ऐसा हुआ होगा. इसके बाद उसने सामान्य तरीके से अपना काम शुरू कर दिया. शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन करीब दो घंटे बाद कहानी पूरी तरह बदल गई.
कर्मचारी के अनुसार, काम शुरू करने के करीब दो घंटे बाद उसका ट्रेनर बाहर गया और उसने बॉस से फोन पर बात की. कुछ देर बाद लौटकर उसने जो बताया, उससे नया कर्मचारी हैरान रह गया. ट्रेनर ने बताया कि बॉस का कहना है कि कर्मचारी की जॉइनिंग डेट गलत थी. मैनेजर के मुताबिक, कर्मचारी तय तारीख पर नहीं आया था, इसलिए उन्होंने यह नौकरी किसी और को दे दी थी. कर्मचारी ने कहा कि यह बात सुनकर वह पूरी तरह परेशान हो गया, क्योंकि उसके अनुसार जॉइनिंग डेट को लेकर उसने पहले ही कंपनी से बात की थी. उसका दावा है कि मैनेजर ने उसके रिज्यूमे पर भी तारीख लिखी थी और बाद में उसे दोबारा कन्फर्म भी किया गया था.
कर्मचारी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बिना किसी गलती के उसे सजा मिल गई. उसने बताया कि वह पहले दिन पूरी उम्मीद और तैयारी के साथ काम पर गया था, लेकिन दो घंटे बाद ही उसे वापस भेज दिया गया. उसने कहा कि इस घटना के बाद उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई. नई नौकरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई और अब उसे दोबारा नौकरी तलाशने की चिंता सताने लगी. उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह निराश है, लेकिन अब फिर से जॉब हंट शुरू करेगा.
जैसे ही कर्मचारी की पोस्ट वायरल हुई, बड़ी संख्या में लोगों ने उसके साथ सहानुभूति जताई. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी स्थिति में हमेशा नौकरी से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट और बातचीत के रिकॉर्ड संभालकर रखने चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि अगर कर्मचारी तय समय पर काम करने पहुंचा था तो कई जगहों पर नियमों के अनुसार उसे काम किए गए घंटों का भुगतान मिलना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि आगे से जॉइनिंग डेट से जुड़े सभी ईमेल, मैसेज और ऑफर लेटर सुरक्षित रखे. एक अन्य यूजर ने कहा कि भले ही अभी यह घटना दुखद लग रही हो, लेकिन शायद यह कर्मचारी के लिए अच्छा हुआ. उसने लिखा कि जिस कंपनी में शुरुआत ही गलतफहमी और बिना जिम्मेदारी के साथ हो रही है, वहां लंबे समय तक काम करना मुश्किल हो सकता है.
इस पूरे मामले ने एक बार फिर ऑफिस कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी को लेकर चर्चा शुरू कर दी है. लोगों का कहना है कि जॉइनिंग डेट जैसी जरूरी जानकारी में अगर कोई बदलाव हो तो कंपनी को कर्मचारी को पहले से साफ जानकारी देनी चाहिए. वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि नौकरी शुरू होने से पहले हर छोटी-बड़ी बात को लिखित रूप में रखना जरूरी है. ऑफर लेटर, ईमेल या मैसेज भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में सबूत का काम कर सकते हैं. फिलहाल यह कर्मचारी दोबारा नौकरी की तलाश में जुट गया है. इस घटना ने सोशल मीडिया पर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि नई नौकरी की शुरुआत में गलती किसकी थी और इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ी.