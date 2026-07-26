/जॉइनिंग के सिर्फ 2 घंटे बाद ही नए कर्मचारी की नौकरी गई! घर भेजा तो फूट-फूटकर रो पड़ा शख्स, वायरल हुई कहानी

जैसे ही कर्मचारी की पोस्ट वायरल हुई, बड़ी संख्या में लोगों ने उसके साथ सहानुभूति जताई. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी स्थिति में हमेशा नौकरी से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट और बातचीत के रिकॉर्ड संभालकर रखने चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि अगर कर्मचारी तय समय पर काम करने पहुंचा था तो कई जगहों पर नियमों के अनुसार उसे काम किए गए घंटों का भुगतान मिलना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि आगे से जॉइनिंग डेट से जुड़े सभी ईमेल, मैसेज और ऑफर लेटर सुरक्षित रखे. एक अन्य यूजर ने कहा कि भले ही अभी यह घटना दुखद लग रही हो, लेकिन शायद यह कर्मचारी के लिए अच्छा हुआ. उसने लिखा कि जिस कंपनी में शुरुआत ही गलतफहमी और बिना जिम्मेदारी के साथ हो रही है, वहां लंबे समय तक काम करना मुश्किल हो सकता है.