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जॉइनिंग के सिर्फ 2 घंटे बाद ही नए कर्मचारी की नौकरी गई! घर भेजा तो फूट-फूटकर रो पड़ा शख्स, वायरल हुई कहानी

नई नौकरी मिलने की खुशी एक कर्मचारी के लिए सिर्फ दो घंटे तक ही रह पाई. पहले दिन समय पर पहुंचने के बाद भी मैनेजर ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि जॉइनिंग डेट को लेकर गलतफहमी हो गई है. कर्मचारी का कहना है कि गलती उसकी नहीं थी, फिर भी उसे बिना पूरी शिफ्ट किए नौकरी से हाथ धोना पड़ा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर यह मामला वायरल हो गया है और लोग कंपनी के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 26, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:34 AM IST
जॉइनिंग के सिर्फ 2 घंटे बाद ही नए कर्मचारी की नौकरी गई! घर भेजा तो फूट-फूटकर रो पड़ा शख्स, वायरल हुई कहानी
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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