न वार्निंग दी, न सफाई मांगा… सिर्फ 5 दिन 10 मिनट की लेट आने पर बिना नोटिस थमाया टर्मिनेशन लेटर

अक्सर ऑफिस जाते वक्त हम सोचते हैं, “अरे यार, बस 5–10 मिनट ही तो लेट हो गए हैं, क्या फर्क पड़ता है?” ट्रैफिक, बारिश, नींद या मेट्रो मिस हो जाना हर किसी के पास देरी का कोई न कोई बहाना होता है. लेकिन सोचिए, अगर यही 10 मिनट आपकी पूरी नौकरी पर भारी पड़ जाए तो? सोशल मीडिया पर वायरल एक मामले ने लोगों को चौंका दिया है, जहां एक कर्मचारी को सिर्फ कुछ मिनट देर से आने की वजह से कंपनी ने सीधे नौकरी से निकाल दिया. न कोई आखिरी चेतावनी, न कोई सुधार का मौका सीधा टर्मिनेशन. इस घटना ने वर्कप्लेस डिसिप्लिन और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है.

पांच दिनों तक 10–15 मिनट की देरी बनी वजह

रेडिट पर सामने आए इस वायरल मामले में कर्मचारी ने बताया कि वह लगातार पांच दिनों तक ऑफिस में करीब 10 से 15 मिनट देर से पहुंच रहा था. उसके मुताबिक, उसे इस बात को लेकर पहले कोई औपचारिक चेतावनी नहीं दी गई थी. कर्मचारी का कहना है कि एक दिन जब वह करीब 10 मिनट लेट पहुंचा, तो सीनियर मैनेजमेंट ने उसकी एंट्री को आधे दिन की छुट्टी मानने की बात कह दी. यह सुनकर कर्मचारी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर थोड़ी सी देरी को भी हाफ डे माना जाएगा, तो फिर लंच के बाद आना ज्यादा बेहतर रहेगा. यहीं से मामला बिगड़ता चला गया और बातचीत टकराव में बदल गई.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ एक ईमेल और खत्म हो गई नौकरी

कुछ ही समय बाद कंपनी की ओर से कर्मचारी को एक आधिकारिक ईमेल भेजा गया, जिसमें उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की जानकारी दी गई. ईमेल में कंपनी ने साफ लिखा कि कर्मचारी का व्यवहार कंपनी की आचार संहिता और अनुशासन के नियमों के खिलाफ है. कंपनी का कहना था कि बार-बार देर से आना काम के प्रति लापरवाही को दर्शाता है और इससे ऑफिस का प्रोफेशनल माहौल खराब होता है. इसके अलावा, मैनेजमेंट से बातचीत के दौरान कर्मचारी के रवैये को भी असम्मानजनक बताया गया. कंपनी ने यह भी कहा कि ऐसा व्यवहार पूरी टीम के वर्क कल्चर पर गलत असर डालता है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई. कई यूजर्स ने कहा कि सिर्फ 10–15 मिनट की देरी पर बिना चेतावनी नौकरी से निकालना बिल्कुल गलत है. लोगों का मानना था कि कर्मचारी को पहले सुधार का मौका मिलना चाहिए था. वहीं कुछ यूजर्स ने कंपनी का पक्ष लेते हुए कहा कि ऑफिस में समय की पाबंदी जरूरी होती है और बार-बार लेट आना अनुशासनहीनता है. कुछ ने यह भी कहा कि कर्मचारी का जवाब देने का तरीका सही नहीं था, जिससे स्थिति और बिगड़ गई. यानी मामला सिर्फ देरी का नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन और एटीट्यूड का भी बन गया.