Shocking: बॉस ने रात को 11:00 बजे किया ऐसा मैसेज, पढ़कर एम्पलाई ने बोला- कोई मुझे बचा लो...

Late Night Work: क्या कभी आपने सोचा है कि ऑफिस खत्म होने के बाद भी काम पीछा नहीं छोड़ता? कुछ ऐसा ही हुआ एक नए कर्मचारी के साथ, जिसने Reddit पर अपनी कहानी साझा की. उसने बताया कि उसका मैनेजर रोजाना रात 11 बजे क्लाइंट कॉल शेड्यूल करता है, जबकि उसकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है. परेशान होकर उसने पूछा, क्या ये नॉर्मल है या मुझे कुछ कहना चाहिए?
कॉल का टाइम कैसे बढ़ता गया रात दर रात?
कर्मचारी ने बताया कि शुरू में कॉल 9 बजे होती थी, फिर धीरे-धीरे 10 बजे और अब 11 बजे शिफ्ट कर दी गई है. उसका मैनेजर अमेरिका में है, इसलिए टाइम ज़ोन का फर्क बताया जा रहा है. मगर सवाल उठता है कि क्या टाइम ज़ोन के नाम पर रातभर काम करवाना सही है?
क्या फ्रेशर होने की वजह से चुप रहना मजबूरी है?
पोस्ट में उस कर्मचारी ने लिखा कि वह कंपनी में नया है, सिर्फ एक साल पहले जॉइन किया है. उसे डर है कि अगर उसने मना किया तो कहीं करियर पर बुरा असर न पड़े. उसने पूछा, “क्या यूएस क्लाइंट्स के साथ काम करने पर ऐसे लेट कॉल्स आम हैं?” और “क्या इस पर बात करना गलत कदम माना जाएगा?”
क्या कंपनी देर रात काम का मुआवजा देती है?
कर्मचारी ने बताया कि उसकी शिफ्ट सुबह 9 से शाम 6 तक तय है और जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उन्हें अतिरिक्त पेमेंट दी जाती है. लेकिन उसे यह फायदा नहीं मिल रहा. अब Reddit यूज़र्स का कहना है अगर देर रात काम करवाया जा रहा है, तो उसके घंटे एडजस्ट होने चाहिए या मुआवजा मिलना चाहिए.
Manager scheduled daily client calls at11 PM — is this normal or should I push back?
byu/Infinite-Package-479 indevelopersIndia
रेडिट यूजर्स ने क्या जवाब दिए?
कई यूज़र्स ने कर्मचारी को हिम्मत दिखाने की सलाह दी. एक ने लिखा, “अगर वो टाइम नहीं बदल सकते, तो तुम अपनी ड्यूटी टाइम बदलो. देर से आओ और 11 बजे तक काम खत्म करो.” दूसरे ने कहा, “10 बजे के बाद मीटिंग को मना कर दो. साफ बोलो कि तुम्हारा दिमाग इतनी देर एक्टिव नहीं रहेगा.” जबकि एक यूजर ने व्यंग्य में कहा, “वेलकम टू इंडियन आईटी सर्कस! यहां क्लाइंट्स के टाइम पर चलना आम बात है, भले ही इससे पर्सनल लाइफ खत्म क्यों न हो जाए.”