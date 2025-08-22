दोस्त को हायर करना पड़ा भारी! बॉस ने कहा, इन्हें काम पर रखा तो कंपनी बर्बाद हो जाएंगी, ये बस...

Employee Hiring: एक सीनियर कर्मचारी ने अपने ऑफिस में पुराने दोस्तों को काम पर रखकर माहौल में दोस्ती और काम की जिम्मेदारी को मिलाने की कोशिश की, लेकिन यह फैसला उसके लिए बड़ा सिरदर्द बन गया. उसने अपने अनुभव को इंडियन वर्कप्लेस सबरेडिट पर शेयर किया. शुरुआत में यह कदम दोस्ती और अच्छी नीयत का प्रतीक था, लेकिन जल्द ही यह उसके लिए व्यक्तिगत समस्या में बदल गया. अब वह अपने दोस्तों के प्रति निष्ठा और अपने काम की जिम्मेदारी के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था.

दोस्ती से टीम तक का सफर

कर्मचारी ने बताया कि उसने पहले एक कंपनी में काम करते हुए कई करीबी दोस्त बनाए थे. जब वह नई कंपनी में सीनियर रोल में आया तो उसे वहां अकेलापन महसूस हुआ. नया ऑफिस ज्यादा प्रोफेशनल था और वहां व्यक्तिगत गर्मजोशी या दोस्ती के लिए जगह कम थी. अपने पुराने दोस्तों की मदद से वह पुराने दोस्ताना माहौल को दोबारा बनाने की सोचकर उन्हें अपने टीम में लाया. उन्होंने अपने दोस्तों को आकर्षक सैलरी दी और इंटरव्यू प्रक्रिया को आसान बनाया. ऑफिस में हंसी-मजाक और दोस्तों के साथ बफर टाइम का माहौल बन गया. कुछ समय तक यह निर्णय सही और संतुलित लगा.

उम्मीदों का टूटना

लेकिन कुछ महीनों में ही सच्चाई सामने आई. दोस्तों ने जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लिया और केवल न्यूनतम काम किया. कर्मचारी को ही जरूरी काम अकेले संभालना पड़ा. उन्होंने कहा, “वे किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते, सिर्फ बेसिक काम करते हैं. मुझे लगा था कि वे मेरा काम बांटेंगे, लेकिन अब मैं उनका काम भी कर रहा हूं और सब डबल-चेक कर रहा हूं.” इसके साथ दोस्तों ने छुट्टी लेना और जिम्मेदारी से बचना शुरू कर दिया. उसे ओवरटाइम करना पड़ा और काम की सुनिश्चित करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ी.

दोस्ती और कर्तव्य के बीच संघर्ष

कर्मचारी ने माना कि तकनीकी रूप से वह उन्हें निकाल सकता था, लेकिन भावनात्मक बंधन ने उसे रोक दिया. वह जानता था कि उसके दोस्तों के पास नया जॉब मार्केट झेलने की क्षमता कम है और वे वित्तीय जिम्मेदारियों में फंसे हैं. वह दोस्ती बचाने और करियर सुरक्षित रखने के बीच उलझा रहा. अंततः, एक दोस्त ने खुद को एडजस्ट किया और रुचि दिखाई, जबकि दूसरा दोस्त तंग होकर एक महीने में इस्तीफा दे गया. ऑनलाइन कम्युनिटी ने उसे सलाह दी कि या तो जिम्मेदारी के लिए दोस्तों पर दबाव डालें या अपने करियर को प्राथमिकता दें.