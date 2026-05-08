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Hindi Newsजरा हटकेरात 2:30 बजे आया ईमेल और चली गई नौकरी! एम्प्लॉई ने सुनाई दर्दभरी कहानी, वायरल पोस्ट ने लोगों को भावुक किया

रात 2:30 बजे आया ईमेल और चली गई नौकरी! एम्प्लॉई ने सुनाई दर्दभरी कहानी, वायरल पोस्ट ने लोगों को भावुक किया

Employee Laid Off in Cold Email: आज के समय में नौकरी मिलना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा डर उसे खोने का रहता है. खासकर आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में पिछले कुछ समय से लगातार छंटनी की खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच एक युवक की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने लोगों को भावुक कर दिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 08, 2026, 12:23 PM IST
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रात 2:30 बजे आया ईमेल और चली गई नौकरी! एम्प्लॉई ने सुनाई दर्दभरी कहानी, वायरल पोस्ट ने लोगों को भावुक किया

Employee Laid Off in Cold Email: कॉर्पोरेट वर्ल्ड में छंटनी (Layoffs) की खबरें अब आम हो गई हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं, वह मानवता पर सवाल खड़े कर रहा है. HT की रिपोर्ट के अनुसार, एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि उसे रात के अंधेरे में करीब 2:30 बजे एक ईमेल भेजकर नौकरी से निकाल दिया गया. इस झकझोर देने वाली घटना ने कई नौकरीपेशा लोगों की चिंताओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

एक युवक ने बताया कि रात करीब 2:30 बजे उसे कंपनी की तरफ से एक ईमेल आया. उस समय वह सो रहा था. सुबह जब उसकी आंख खुली और उसने लैपटॉप खोला, तो उसके सारे ऑफिस अकाउंट बंद हो चुके थे. ना कंपनी का चैट सिस्टम खुल रहा था और ना ही काम से जुड़े दूसरे प्लेटफॉर्म. कुछ देर बाद उसे समझ आया कि उसकी नौकरी जा चुकी है.

एक मेल ने सब बदल दिया

युवक ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए लिखा कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कंपनी इतने ठंडे तरीके से नौकरी खत्म कर देगी. ना कोई कॉल, ना मीटिंग और ना ही पहले से कोई इशारा. बस एक मेल आया और सब खत्म हो गया. उसने बताया कि शुरुआत में वह इतना सदमे में था कि रो भी नहीं पाया. बाद में जब उसने अपने माता-पिता को यह बात बताई, तो खुद को संभालना मुश्किल हो गया. युवक के मुताबिक, कुछ पुराने साथियों ने उसका हाल जरूर पूछा, लेकिन उसे पता है कि कुछ दिनों बाद सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे.

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नौकरी के साथ टूट गया आत्मविश्वास

युवक ने लिखा कि नौकरी जाने के बाद सबसे ज्यादा असर उसके आत्मविश्वास पर पड़ा है. उसे अब यह डर सता रहा है कि नई नौकरी कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं और अगर मिली, तो वहां का माहौल कैसा होगा? उसने कहा कि आज का जॉब मार्केट इतना कठिन हो गया है कि हर दिन नई चिंता लेकर आता है. लोग बाहर से भले सामान्य दिखते हों, लेकिन अंदर से काफी दबाव में जी रहे हैं. युवक के अनुसार, जिस कंपनी में वह काम करता था, वहां काम का दबाव इतना ज्यादा था कि कई बार वह रात में उठकर भी कोडिंग करने लग जाता था. उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए.

मेरे भी कुछ सपने थे

पोस्ट में युवक ने अपनी निजी जिंदगी का जिक्र करते हुए लिखा कि उसकी उम्र 26 साल है और उसने जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे. वह अपने माता-पिता को घूमाने ले जाना चाहता था, नया फोन खरीदना चाहता था और शादी की भी प्लानिंग कर रहा था. लेकिन अचानक नौकरी जाने के बाद उसे लगने लगा कि सबकुछ रुक गया है. उसके आसपास के लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वह खुद को एक जगह अटका हुआ महसूस कर रहा है. युवक ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि कई ऐसे लोग अभी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिन्हें वह खुद से कम योग्य मानता था.

सोशल मीडिया पर लोगों ने बढ़ाया हौसला

यह पोस्ट वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग युवक के समर्थन में सामने आए. कई लोगों ने कहा कि आजकल कंपनियां कर्मचारियों को सिर्फ नंबर की तरह देखने लगी हैं. लोगों ने युवक को हिम्मत ना हारने की सलाह दी. एक यूजर ने लिखा कि नौकरी जाना जिंदगी का अंत नहीं होता. कुछ समय मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन चीजें धीरे-धीरे बेहतर हो जाएंगी. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि आज के दौर में छंटनी आम बात हो गई है और इसका मतलब यह नहीं कि इंसान काबिल नहीं है. इसके साथ ही कुछ लोगों ने अपनी कहानी भी शेयर की. किसी ने बताया कि उसे भी बिना चेतावनी नौकरी से निकाल दिया गया था, तो किसी ने कहा कि महीनों बाद उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई.

बदलती कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर फिर उठे सवाल

इस घटना के बाद एक बार फिर कॉर्पोरेट कंपनियों के काम करने के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं. लोग कह रहे हैं कि कर्मचारियों के साथ कम से कम इंसानियत वाला व्यवहार तो होना ही चाहिए. सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी तेज हो गई है कि बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लाखों लोग बाहर से भले सफल दिखते हों, लेकिन अंदर ही अंदर नौकरी जाने का डर हमेशा बना रहता है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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