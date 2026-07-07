'रोबोट की तरह काम नहीं कर सकता...' ऑफिस आवर्स के बाद भी काम कराने पर कर्मचारी ने दे दिया इस्तीफा, पोस्ट हुई वायरल

आजकल नौकरी में बढ़ते वर्कलोड और लंबे ऑफिस आवर्स को लेकर अक्सर बहस होती रहती है. कई कंपनियां कर्मचारियों से तय समय से ज्यादा काम करवाती हैं, लेकिन बदले में न तो ओवरटाइम का पैसा मिलता है और न ही ज्यादा छुट्टी. ऐसे ही अनुभव से परेशान एक कर्मचारी ने आखिरकार नौकरी छोड़ दी और अपनी पूरी कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर लिख दी. अब उसकी पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है.
कर्मचारी ने अपनी पोस्ट की शुरुआत ही इस बात से की कि वह अपने मैनेजर के व्यवहार से बेहद परेशान हो चुका था. उसने बताया कि उसकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक थी. लेकिन कंपनी में काम ज्यादा होने का हवाला देकर मैनेजर ने उससे रोज एक घंटा एक्स्ट्रा काम करने को कहा. शुरुआत में उसने बिना किसी बहस के हामी भर दी. उसे लगा कि कुछ दिनों की बात होगी, इसलिए उसने रोज रात करीब 8 बजे तक ऑफिस में रुककर काम किया.
कुछ दिन बाद कर्मचारी के सामने एक पर्सनल इमरजेंसी आ गई. उसने मैनेजर को मैसेज करके बताया कि उसे उस दिन 7:30 बजे तक निकलना होगा. लेकिन उसके अनुसार, मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया. उसने Microsoft Teams पर मैसेज किया, फिर WhatsApp पर कॉल भी की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. उस समय तक लगभग 7:45 बजे हो चुके थे.
कर्मचारी ने बताया कि आखिरकार वह रात करीब 8 बजे ऑफिस से निकल गया. लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. घर पहुंचने के कुछ समय बाद मैनेजर का मैसेज आया कि कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट उसी रात भेजने होंगे. कर्मचारी ने जवाब दिया कि वह सोमवार को ऑफिस पहुंचकर काम पूरा कर देगा. लेकिन उसके मुताबिक, मैनेजर ने कहा कि कम से कम शनिवार सुबह तक फाइलें भेजनी होंगी.
कर्मचारी ने लिखा कि उस समय उसके पास ऑफिस का लैपटॉप भी नहीं था. उसने साफ कहा कि वह घर पहुंच चुका है और काम करना संभव नहीं है. लेकिन लगातार कॉल और मैसेज आने लगे. आखिरकार उसने अपना फोन एयरप्लेन मोड पर डाल दिया, जिससे कुछ देर के लिए उसे मानसिक शांति मिल सके.
अपनी पोस्ट में कर्मचारी ने लिखा कि उसे ऐसा लगने लगा था, जैसे कंपनी उसे इंसान नहीं, बल्कि मशीन समझ रही हो. उसने लिखा कि उससे उम्मीद की जा रही थी कि वह बिना रुके लगातार काम करता रहे. न अपनी पर्सनल जिंदगी के लिए समय और न ही आराम का मौका. सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि एक्स्ट्रा घंटों तक काम करने के बावजूद उसे कोई ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे. कर्मचारी ने पोस्ट में खास तौर पर लिखा कि रोज देर तक काम करने के बावजूद उसे ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया गया.
पोस्ट के अंत में कर्मचारी ने एक छोटा-सा अपडेट भी लिखा. उसने आगे बताया कि अंत में इन सब से परेशान होकर उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया. उसने सिर्फ इतना लिखा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है. बस यही एक लाइन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
पोस्ट वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने कर्मचारी का समर्थन किया. कई लोगों ने लिखा कि मुफ्त में ओवरटाइम करना सबसे बड़ी गलती होती है. एक यूजर ने कहा कि अगर शुरुआत में ही बिना पैसे ओवरटाइम काम करने लगते हैं, तो धीरे-धीरे कंपनी उसे आपकी जिम्मेदारी मानने लगती है.
एक अन्य यूजर ने लिखा कि कोई भी नौकरी इंसान की मानसिक शांति से बड़ी नहीं हो सकती. अगर ऑफिस के बाद भी लगातार काम करने का दबाव बनाया जाए, तो ऐसे माहौल से बाहर निकल जाना बेहतर होता है. कई लोगों ने कहा कि निजी जिंदगी और नौकरी के बीच संतुलन होना बेहद जरूरी है.
पोस्ट पढ़ने वाले कई लोगों ने कर्मचारी से ज्यादा उसके मैनेजर के व्यवहार पर सवाल उठाए. यूजर्स का कहना था कि अगर कोई कर्मचारी इमरजेंसी की बात बता रहा है, तो पहले उसकी बात सुननी चाहिए. लेकिन अगर मैनेजर उसी समय जवाब न दे और बाद में रात में काम मांगने लगे, तो यह गलत तरीका माना जाएगा.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर नई बहस छिड़ गई. कई लोगों ने लिखा कि आज भी कई कंपनियों में कर्मचारियों से तय समय से ज्यादा काम लिया जाता है, लेकिन उसके बदले न एक्स्ट्रा वेतन मिलता है और न ही सम्मान. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अच्छी कंपनियां वही होती हैं, जहां कर्मचारियों के निजी समय और मानसिक स्वास्थ्य की भी उतनी ही अहमियत हो, जितनी उनके काम की.
यह पूरी घटना सिर्फ एक कर्मचारी की कहानी नहीं रह गई है. इसने उन लाखों लोगों की आवाज को सामने ला दिया है, जो रोज ऑफिस के बाद भी काम के दबाव से जूझते हैं. कर्मचारी का इस्तीफा सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल नहीं हुआ क्योंकि उसने नौकरी छोड़ी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी बात से बहुत से लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन किसी भी कर्मचारी से उसकी निजी जिंदगी और मानसिक शांति की कीमत पर काम करवाना सही नहीं कहा जा सकता.
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