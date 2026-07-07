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'रोबोट की तरह काम नहीं कर सकता...' ऑफिस आवर्स के बाद भी काम कराने पर कर्मचारी ने दे दिया इस्तीफा, पोस्ट हुई वायरल

ऑफिस खत्म होने के बाद भी लगातार काम करने का दबाव, बिना ओवरटाइम के पैसे के देर रात तक फाइलें भेजने की मांग और निजी जिंदगी के लिए बिल्कुल समय नहीं... एक कर्मचारी ने जब अपनी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की, तो हजारों लोग उसके समर्थन में उतर आए. आखिरकार उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और अब उसकी पोस्ट इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन गई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 07, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:36 PM IST
'रोबोट की तरह काम नहीं कर सकता...' ऑफिस आवर्स के बाद भी काम कराने पर कर्मचारी ने दे दिया इस्तीफा, पोस्ट हुई वायरल
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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