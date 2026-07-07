'रोबोट की तरह काम नहीं कर सकता...' ऑफिस आवर्स के बाद भी काम कराने पर कर्मचारी ने दे दिया इस्तीफा, पोस्ट हुई वायरल

अपनी पोस्ट में कर्मचारी ने लिखा कि उसे ऐसा लगने लगा था, जैसे कंपनी उसे इंसान नहीं, बल्कि मशीन समझ रही हो. उसने लिखा कि उससे उम्मीद की जा रही थी कि वह बिना रुके लगातार काम करता रहे. न अपनी पर्सनल जिंदगी के लिए समय और न ही आराम का मौका. सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि एक्स्ट्रा घंटों तक काम करने के बावजूद उसे कोई ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे. कर्मचारी ने पोस्ट में खास तौर पर लिखा कि रोज देर तक काम करने के बावजूद उसे ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया गया.