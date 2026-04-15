7 दिन में छोड़ी नौकरी, तो कंपनी ने नहीं दी सैलरी! HR का वाट्सएप मैसेज वायरल- शुक्र मनाओ हम पैसे नहीं मांग रहे

Toxic Workplace In India: क्या कोई कंपनी महज 7 दिन काम करने के बाद इस्तीफा देने पर आपकी सैलरी रोक सकती है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक पूर्व कर्मचारी ने अपनी कंपनी और HR की जो पोल खोली है, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर जॉइन करने वाले इस शख्स को न केवल ऑफिस में 'कैमरे की निगरानी' और 'गालियों' का सामना करना पड़ा, बल्कि जब उसने इस्तीफा दिया तो कंपनी ने उसकी सैलरी देने से साफ इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, HR ने वाट्सएप पर यह तक कह दिया कि कंपनी उसे सैलरी नहीं दे रही, उसे इसके लिए 'शुक्रगुजार' होना चाहिए.

आज के दौर में 'वर्क-लाइफ बैलेंस' और 'हेल्दी वर्क कल्चर' की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. रेडिट के r/IndianWorkplace फोरम पर एक कर्मचारी ने अपनी आपबीती साझा की है, जिसने भारतीय कार्यस्थलों में छिपे शोषण को उजागर कर दिया है.

5 लाख का पैकेज और सिर पर लगा कैमरा

पीड़ित कर्मचारी ने बताया कि उसने करीब ₹5.04 लाख सालाना के पैकेज पर एक छोटी मार्केटिंग फर्म जॉइन की थी. कंपनी में कुल 20 लोग थे. कर्मचारी का आरोप है कि वहां का माहौल किसी जेल से कम नहीं था. हर डेस्क के ऊपर कैमरा लगा था जिससे कर्मचारियों पर लगातार नजर रखी जाती थी. फाउंडर छोटी-छोटी बातों पर दखल देता था (माइक्रोमैनेजमेंट) और ज्यादातर कर्मचारी कॉलेज से नए निकले युवा थे, जिन्हें अपने अधिकारों का पता नहीं था.

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माइग्रेन की छुट्टी पर मिली 'नरक' बनाने की धमकी

विवाद तब शुरू हुआ जब जॉइनिंग के कुछ ही दिन बाद कर्मचारी को तेज माइग्रेन (सिरदर्द) हुआ और वह अपनी शिफ्ट खत्म होने से महज 10 मिनट पहले ऑफिस से निकल गया. इसके बाद रिमोट पर काम कर रहे मैनेजर ने फोन कर उसे खूब खरी-खोटी सुनाई. मैनेजर ने चिल्लाते हुए कहा कि बिना अनुमति के जाना मना है और धमकी दी कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वह कर्मचारी की जिंदगी 'नरक' बना देगा.

HR का शर्मनाक जवाब- थैंकफुल रहो

इस बदसलूकी से डरकर कर्मचारी ने 7वें दिन ही इस्तीफा दे दिया. जब उसने अपने 7 दिनों की सैलरी मांगी, तो HR ने वाट्सएप पर जो जवाब दिया वह हैरान करने वाला था. HR ने कहा कि 'प्रोबेशन' के दौरान भी 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है. कर्मचारी के दावे के अनुसार, कंपनी ने उससे कहा कि उसे 'थैंकफुल' (शुक्रगुजार) होना चाहिए कि कंपनी उसकी जॉइनिंग के इंतजार में हुए नुकसान का दावा उससे नहीं कर रही है.

इंटरनेट पर फूटा गुस्सा

कर्मचारी ने कंपनी को दो टूक जवाब देते हुए कहा, "कर्मचारियों को काम पर रखने का मतलब उन्हें खरीदना नहीं होता." Reddit पर यूजर्स ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोगों ने सलाह दी है कि इस तरह की कंपनियों से पैसे मिलने की उम्मीद कम है, इसलिए कानूनी कार्रवाई या लेबर कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए. वहीं कुछ ने सुझाव दिया कि सभी बातचीत को रिकॉर्ड करके कंपनी को सार्वजनिक रूप से 'Expose' किया जाए.