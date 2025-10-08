Advertisement
जब बॉस ने कहा- ‘शिफ्ट के बाद भी काम करो’, कर्मचारी ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा इंटरनेट हो गया दीवाना!

Boss Chat Screenshot: एक कर्मचारी ने अपने सीनियर को शिफ्ट के बाद काम करने से मना कर दिया और उसकी चैट का स्क्रीनशॉट रेडिट पर शेयर कर दिया. पोस्ट वायरल होते ही लोग बोले, “बॉस से डरना नहीं, काम के भी टाइम होते हैं.”

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 08, 2025, 09:07 AM IST
जब बॉस ने कहा- ‘शिफ्ट के बाद भी काम करो’, कर्मचारी ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा इंटरनेट हो गया दीवाना!

Employee Boss Chat: रेडिट पर एक कर्मचारी ने अपनी चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें उसके सीनियर ने शिफ्ट के बाद भी काम करने को कहा था. पोस्ट का टाइटल था- “सीनियर ने मुझे देर से काम करने को कहा है. अब मैं क्या करूं?” इस पोस्ट ने ऑफिस वर्क कल्चर पर बड़ी बहस छेड़ दी. कर्मचारी ने बताया कि उसकी शिफ्ट 12 बजे दोपहर से 9 बजे रात तक होती है और वह कभी-कभार एक्स्ट्रा काम कर लेता है, लेकिन इसे आदत नहीं बनाना चाहता.

कर्मचारी ने बॉस को कैसे दिया करारा जवाब?

कर्मचारी ने सीनियर को एक सधी हुई भाषा में जवाब दिया, "माफ कीजिए, मैं अपनी शिफ्ट के घंटों में जितना जरूरी हो उतना काम करने को तैयार हूं. लेकिन उसके बाद मेरी निजी जिम्मेदारियां हैं. मैं आपात स्थिति में उपलब्ध हो सकता हूं, लेकिन नियमित ओवरटाइम के लिए नहीं. समझने के लिए शुक्रिया." इस प्रोफेशनल जवाब के बाद बॉस ने सिर्फ इतना लिखा, “क्या आप मुझे यह ईमेल भेज सकते हैं?” और यहीं से कर्मचारी को शक हुआ कि शायद बात HR तक पहुंचाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: बॉस से परेशान लोगों के लिए महिला का चौंकाने वाला टोटका, लोग बोले- अब HR की नहीं, हेमा दीदी की सुनेंगे... 

क्या बॉस की मंशा कुछ और थी?

कर्मचारी को लगा कि बॉस उसका मेल लेकर उसे नॉन-फ्लेक्सिबल दिखाना चाहते हैं, ताकि आगे दिक्कत खड़ी की जा सके. इस डर के कारण उसने रेडिट पर सलाह मांगी. वहीं यूजर्स ने उसे कहा कि अपने बचाव के लिए उस चैट का स्क्रीनशॉट भी मेल में अटैच कर दे.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या सलाह दी?

रेडिट और एक्स पर इस पोस्ट को खूब शेयर किया गया. एक यूजर ने कहा, “उसे कहो कि ओवरटाइम की रिक्वेस्ट खुद मेल में डाले.” दूसरे ने लिखा, “शिफ्ट खत्म होते ही रिप्लाई करना बंद करो, अगले दिन कह देना कि पर्सनल वर्क में बिजी था.” तीसरे ने सलाह दी, “अगर मेल भेज रहे हो तो चैट का स्क्रीनशॉट भी जोड़ देना ताकि सब कुछ क्लियर रहे.”

यह भी पढ़ें: दूध से नहाया बेटा, मां संग काटा ‘हैप्पी डिवोर्स्ड’ का केक, सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही मचा बवाल

इंडियन ऑफिस कल्चर पर क्या बोले यूज़र्स?

कई लोगों ने लिखा कि भारत में अब भी वर्क-लाइफ बैलेंस को हल्के में लिया जाता है. एक यूजर ने लिखा,“इंडियन वर्क कल्चर में सर्वाइव करने का पहला रूल है. कभी ना मत कहो, लेकिन हां भी मत बोलो. बस इग्नोर करो और सही वक्त पर जवाब दो.” पिछले हफ्ते एक और मामला वायरल हुआ था, जब एक मैनेजर ने सिरदर्द से जूझ रहे कर्मचारी को छुट्टी देने से इनकार कर दिया. कर्मचारी ने व्हाट्सऐप चैट शेयर की थी, जिसमें मैनेजर ने कहा, “दवा लो और ऑफिस आओ.”

