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कंपनी ने दिया सिर्फ 4.2% का अप्रेजल, तो कर्मचारी ने ठुकराया ऑफर; बॉस को दिया ऐसा जवाब कि...

Man Rejected Appraisal After 4.2 Percent Hike: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक कर्मचारी की पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसने कम अप्रेजल मिलने पर अपनी कंपनी के फैसले को स्वीकार करने के बजाय उसे सरेआम रिजेक्ट कर दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 07, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:43 AM IST
कंपनी ने दिया सिर्फ 4.2% का अप्रेजल, तो कर्मचारी ने ठुकराया ऑफर; बॉस को दिया ऐसा जवाब कि...
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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