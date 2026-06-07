कंपनी ने दिया सिर्फ 4.2% का अप्रेजल, तो कर्मचारी ने ठुकराया ऑफर; बॉस को दिया ऐसा जवाब कि...

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, लोगों ने अपनी-अपनी राय देनी शुरू कर दी. कई यूजर्स का कहना था कि अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसकी मेहनत के मुकाबले उसे उचित इन्क्रीमेंट नहीं मिला है, तो उसे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. कुछ लोगों ने कर्मचारी की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत से लोग मन में असंतोष होने के बावजूद कुछ नहीं बोल पाते. ऐसे में अपनी बात खुलकर रखना गलत नहीं है. वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स ने इसे व्यावहारिक नहीं बताया. उनका कहना था कि सैलरी बढ़ोतरी को सीधे रिजेक्ट करने के बजाय मैनेजमेंट के साथ बैठक कर अपनी चिंताओं पर चर्चा करनी चाहिए थी. एक यूजर ने लिखा कि अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी कम है, तो अपने स्किल्स को और बेहतर बनाइए और बेहतर मौके तलाशिए. दूसरे यूजर ने कहा कि किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले बातचीत सबसे अच्छा विकल्प होता है.