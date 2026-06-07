कंपनी ने दिया सिर्फ 4.2% का अप्रेजल, तो कर्मचारी ने ठुकराया ऑफर; बॉस को दिया ऐसा जवाब कि...

Man Rejected Appraisal After 4.2 Percent Hike: नौकरीपेशा लोगों के लिए साल का सबसे अहम समय वह होता है, जब कंपनी अप्रेजल और सैलरी हाइक का ऐलान करती है. कई कर्मचारी पूरे साल मेहनत करने के बाद बेहतर इन्क्रीमेंट की उम्मीद करते हैं. किसी को प्रमोशन मिलता है तो किसी की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो जाती है. लेकिन क्या हो, अगर सालभर की मेहनत के बाद मिलने वाली सैलरी हाइक इतनी कम हो कि कर्मचारी उसे स्वीकार करने से ही इनकार कर दे? इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक मामला खूब चर्चा में है. एक कर्मचारी ने कंपनी द्वारा दिए गए 4.2 प्रतिशत इन्क्रीमेंट को स्वीकार करने से मना कर दिया और इसके लिए सीधे कंपनी के CEO को ईमेल भेज दिया. अब इस ईमेल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग-अलग राय दे रहे हैं.
पूरा मामला उस समय चर्चा में आया, जब लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर की गई. पोस्ट शेयर करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि एक कर्मचारी ने अपना अप्रेजल ऑफर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसे मिला इन्क्रीमेंट उसकी उम्मीदों से काफी कम था. पोस्ट के साथ एक ईमेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया. इसी स्क्रीनशॉट ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी. कुछ लोग कर्मचारी के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इस तरह का कदम उठाने से पहले बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए था.
वायरल ईमेल के अनुसार, कर्मचारी को कंपनी की तरफ से 4.2 प्रतिशत इन्क्रीमेंट का प्रस्ताव मिला था. लेकिन कर्मचारी का कहना था कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में यह बढ़ोतरी उसके लिए पर्याप्त नहीं है. ईमेल में उसने लिखा कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच इतनी छोटी हाइक का उसकी आर्थिक स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. उसने कंपनी से दोबारा अप्रेजल की समीक्षा करने और बाजार के हालात को ध्यान में रखते हुए बेहतर प्रस्ताव देने की मांग की. कर्मचारी ने अपने ईमेल में रोजमर्रा के खर्चों का भी जिक्र किया. उसने बताया कि घर का किराया, ईएमआई, बिजली बिल, पेट्रोल और अन्य जरूरी खर्च लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में 4.2 प्रतिशत का इन्क्रीमेंट उसे सही नहीं लग रहा है.
जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, लोगों ने अपनी-अपनी राय देनी शुरू कर दी. कई यूजर्स का कहना था कि अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसकी मेहनत के मुकाबले उसे उचित इन्क्रीमेंट नहीं मिला है, तो उसे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. कुछ लोगों ने कर्मचारी की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत से लोग मन में असंतोष होने के बावजूद कुछ नहीं बोल पाते. ऐसे में अपनी बात खुलकर रखना गलत नहीं है. वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स ने इसे व्यावहारिक नहीं बताया. उनका कहना था कि सैलरी बढ़ोतरी को सीधे रिजेक्ट करने के बजाय मैनेजमेंट के साथ बैठक कर अपनी चिंताओं पर चर्चा करनी चाहिए थी. एक यूजर ने लिखा कि अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी कम है, तो अपने स्किल्स को और बेहतर बनाइए और बेहतर मौके तलाशिए. दूसरे यूजर ने कहा कि किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले बातचीत सबसे अच्छा विकल्प होता है.
हालांकि वायरल पोस्ट के साथ एक और दिलचस्प मोड़ भी जुड़ गया है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस ईमेल को फेक बता रहे हैं. कुछ लोगों का दावा है कि यह स्क्रीनशॉट सिर्फ सोशल मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बनाया गया हो सकता है. एक यूजर ने यहां तक कहा कि पोस्ट शेयर करने वाले व्यक्ति ने यह ईमेल खुद ही तैयार किया होगा. हालांकि, अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वायरल ईमेल वास्तविक है या सिर्फ सोशल मीडिया कंटेंट के लिए बनाया गया है.
इस घटना ने एक बार फिर सैलरी हाइक और बढ़ती महंगाई के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है. आज के समय में कई कर्मचारी मानते हैं कि उनकी आय जितनी तेजी से बढ़ती है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से रोजमर्रा के खर्च बढ़ रहे हैं. यही वजह है कि अप्रेजल सीजन में सैलरी बढ़ोतरी का मुद्दा सिर्फ एक कॉरपोरेट प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं से भी जुड़ जाता है.
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