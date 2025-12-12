Advertisement
trendingNow13038468
Hindi Newsजरा हटकेक्या हुआ बे... जब बॉस ने WhatsApp Chat पर लिखी ऐसा मैसेज! जवाब देखकर छूट जाएगी आपकी हंसी

क्या हुआ बे... जब बॉस ने WhatsApp Chat पर लिखी ऐसा मैसेज! जवाब देखकर छूट जाएगी आपकी हंसी

Reddit resignation meme: एक कर्मचारी ने लेट आने की मेल को अचानक इस्तीफे में बदल दिया और बॉस से मिले मजेदार जवाब ने इंटरनेट पर हंसी की लहर ला दी. जानिए इस अनोखी चैट के पीछे की पूरी कहानी.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 12, 2025, 03:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या हुआ बे... जब बॉस ने WhatsApp Chat पर लिखी ऐसा मैसेज! जवाब देखकर छूट जाएगी आपकी हंसी

Reddit resignation meme​: वर्कप्लेस पर ज्यादातर रिश्ते औपचारिक होते हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी बात सबको हंसाने वाली कहानी बना देती है. ऐसा ही हुआ जब एक कर्मचारी ने लेट आने की सूचना देते हुए मेल लिखी, लेकिन बात अचानक इस्तीफे तक पहुंच गई. इस अनोखे मोड़ ने सोशल मीडिया को चौंका भी दिया और हंसाया भी.

कर्मचारी ने इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया?

कर्मचारी ने बताया कि काफी सोच-विचार के बाद उसने नौकरी छोड़ने का मन बनाया. काम करने के तरीके से वह असहज था और यह फैसला उसके लिए जरूरी बन गया. लेकिन असली दिलचस्पी उस चैट में थी जिसमें उसके निर्णय के बाद मैनेजर की प्रतिक्रिया बिल्कुल अप्रत्याशित थी. वायरल चैट में मैनेजर ने आराम से मैसेज किया, “क्या हुआ बे?” इसके जवाब में कर्मचारी ने ऋतिक रोशन का GIF भेजा, जिसमें लिखा था, “यही तो आपको पता लगाना है सर.”. सख्त रिएक्ट करने के बजाय मैनेजर ने एक स्टिकर भेजकर बात को हल्का कर दिया. कर्मचारी ने अंत में लिखा कि वह बाद में कॉल करेगा. यही मजाकिया लेन-देन इंटरनेट पर चर्चा बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मां के मौत के बाद उनके बिस्तर पर सोने लगा बेटा! फिर अचानक हुई ऐसी बीमारी, डॉक्टर ने दे डाली चेतावनी

क्या लिखा था कर्मचारी ने अपनी पोस्ट में?

रेडिट पर उसने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि उसने अचानक निर्णय लेकर लेट-कमिंग मेल को ही इस्तीफा मेल में बदल दिया. उसने बताया कि यह मैनेजर वही है जिसने उसे कंपनी में लाया था और उसके सवाल पर वह सिर्फ एक GIF से जवाब दे पाया. मैनेजर ने भी जवाब में अपनी सेल्फी स्टिकर भेजकर माहौल हल्का कर दिया.

 

The Chronicles of Resignation
byu/akashsinghfan inIndianWorkplace

 

यह भी पढ़ें: सैलरी 1.3 करोड़, खाना-रहना-ट्रैवल फ्री, फिर भी शख्स ने जॉब ठुकरा दिया! जानें आखिर ऐसा क्यों

इंटरनेट ने इस मजेदार चैट को कैसे लिया?

पोस्ट देखते ही यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने कहा, “आप अपने मैनेजर के साथ बहुत कैज़ुअल हैं.” एक ने लिखा, “ऐसा बॉस मिला है तो इस्तीफा मत कर.” तो किसी ने जोड़ा, “कैजुअल बॉस से पेट थोड़ा भरेगा, पैसा भी ज़रूरी है.” लोगों को कर्मचारी और मैनेजर की फ्रेंडली बॉन्डिंग काफी अलग लगी. कई कमेंट्स देखकर कर्मचारी ने स्पष्ट किया कि उसका मैनेजर उसकी समस्या नहीं था. वह तो मेहनती और बहुत ही आसान स्वभाव वाला इंसान है. इस्तीफा सिर्फ इसलिए देना पड़ा क्योंकि काम करने की गति और तरीका उसके अनुरूप नहीं था. यानी बॉस से नहीं, बल्कि अपनी कार्यशैली से असहज होकर उसने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया.

 
About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Employee resigns

Trending news

देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
Mehbooba Mufti
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
Rahul Gandhi
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
CAA
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
madarsa
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
Shashi Tharoor
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
BJP attacks Congress
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
Lok Sabha E-Cigarette
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
Rahul Gandhi
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
Goa nightclub fire case
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...
IndiGo crisis
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...