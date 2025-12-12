क्या हुआ बे... जब बॉस ने WhatsApp Chat पर लिखी ऐसा मैसेज! जवाब देखकर छूट जाएगी आपकी हंसी

Reddit resignation meme​: वर्कप्लेस पर ज्यादातर रिश्ते औपचारिक होते हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी बात सबको हंसाने वाली कहानी बना देती है. ऐसा ही हुआ जब एक कर्मचारी ने लेट आने की सूचना देते हुए मेल लिखी, लेकिन बात अचानक इस्तीफे तक पहुंच गई. इस अनोखे मोड़ ने सोशल मीडिया को चौंका भी दिया और हंसाया भी.

कर्मचारी ने इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया?

कर्मचारी ने बताया कि काफी सोच-विचार के बाद उसने नौकरी छोड़ने का मन बनाया. काम करने के तरीके से वह असहज था और यह फैसला उसके लिए जरूरी बन गया. लेकिन असली दिलचस्पी उस चैट में थी जिसमें उसके निर्णय के बाद मैनेजर की प्रतिक्रिया बिल्कुल अप्रत्याशित थी. वायरल चैट में मैनेजर ने आराम से मैसेज किया, “क्या हुआ बे?” इसके जवाब में कर्मचारी ने ऋतिक रोशन का GIF भेजा, जिसमें लिखा था, “यही तो आपको पता लगाना है सर.”. सख्त रिएक्ट करने के बजाय मैनेजर ने एक स्टिकर भेजकर बात को हल्का कर दिया. कर्मचारी ने अंत में लिखा कि वह बाद में कॉल करेगा. यही मजाकिया लेन-देन इंटरनेट पर चर्चा बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मां के मौत के बाद उनके बिस्तर पर सोने लगा बेटा! फिर अचानक हुई ऐसी बीमारी, डॉक्टर ने दे डाली चेतावनी

क्या लिखा था कर्मचारी ने अपनी पोस्ट में?

रेडिट पर उसने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि उसने अचानक निर्णय लेकर लेट-कमिंग मेल को ही इस्तीफा मेल में बदल दिया. उसने बताया कि यह मैनेजर वही है जिसने उसे कंपनी में लाया था और उसके सवाल पर वह सिर्फ एक GIF से जवाब दे पाया. मैनेजर ने भी जवाब में अपनी सेल्फी स्टिकर भेजकर माहौल हल्का कर दिया.

यह भी पढ़ें: सैलरी 1.3 करोड़, खाना-रहना-ट्रैवल फ्री, फिर भी शख्स ने जॉब ठुकरा दिया! जानें आखिर ऐसा क्यों

इंटरनेट ने इस मजेदार चैट को कैसे लिया?

पोस्ट देखते ही यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने कहा, “आप अपने मैनेजर के साथ बहुत कैज़ुअल हैं.” एक ने लिखा, “ऐसा बॉस मिला है तो इस्तीफा मत कर.” तो किसी ने जोड़ा, “कैजुअल बॉस से पेट थोड़ा भरेगा, पैसा भी ज़रूरी है.” लोगों को कर्मचारी और मैनेजर की फ्रेंडली बॉन्डिंग काफी अलग लगी. कई कमेंट्स देखकर कर्मचारी ने स्पष्ट किया कि उसका मैनेजर उसकी समस्या नहीं था. वह तो मेहनती और बहुत ही आसान स्वभाव वाला इंसान है. इस्तीफा सिर्फ इसलिए देना पड़ा क्योंकि काम करने की गति और तरीका उसके अनुरूप नहीं था. यानी बॉस से नहीं, बल्कि अपनी कार्यशैली से असहज होकर उसने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया.