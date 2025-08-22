'हम आ रहे हैं सर...', झमाझम बारिश के बीच एम्प्लॉई ने कही ऐसी बात, वीडियो देख भावुक हो गए लोग

Viral Video: मुंबई में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और लोग घर से ऑफिस तक पहुंचने में परेशान हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर कई मजेदार वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग बारिश में ऑफिस जाने के अलग-अलग तरीके दिखा रहे हैं. ऐसे ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक कर्मचारी झमाझम बारिश में फंसा हुआ नजर आ रहा है. हाथ में छाता लिए, पानी और कीचड़ के बीच वह पूरी मेहनत से ऑफिस पहुंचने की कोशिश कर रहा है. उसकी मेहनत और लगन देखकर लोग भावुक हो गए और वीडियो पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें: हे राम ये क्या हो रहा है... इस देश में हर साल क्यों मार दिए जाते हैं लाखों कुत्ते? आखिर क्या है वजह

झमाझम बारिश के बीच

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो शख्स झमाझम बारिश में हाथ में छाता लिए ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं. एक शख्स जोर से कहता है, “सर, हम ऑफिस आ रहे हैं. बारिश हो रही है, लेकिन हम ऑफिस पहुंचेंगे. थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम आ रहे हैं. हम डूब सकते हैं, लेकिन कंपनी को नहीं डूबने देंगे. हम ऑफिस जरूर आएंगे.” उनकी इस मेहनत और समर्पण को देखकर लोग भावुक हो गए और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर bhalekar_rohan नाम के अकाउंट से पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, 'बारिश में कॉर्पोरेट कर्मचारी.' जिसे अब तक 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा बार देख जा चुका है. जबकि, 7 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक किए गए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, "भाई क्या बारिश हो रही है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "बारिश में भी ऑफिस आने का जोश कमाल का है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "ऐसे कर्मचारी हर कंपनी के लिए वरदान हैं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "बारिश और कीचड़ में भी काम के लिए इतनी मेहनत."