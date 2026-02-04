ऑफिस में ये क्या चल रहा है? कर्मचारी ने शेयर किए बॉस के भेजे 'लव नोट्स'; देख चौंक गए लोग

Advertisement
Viral Video: रेडिट पर एक कर्मचारी ने बॉस की आदत उजागर की जो गलती पर सीधे बात करने के बजाय तंज भरे नोट्स चिपकाते हैं. वायरल पोस्ट पर नेटिज़न्स ने इसे गलत और टॉक्सिक लीडरशिप बताया.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 04, 2026, 06:02 PM IST
ऑफिस में गलती हो जाना आम बात है, लेकिन अगर हर छोटी चूक पर बॉस सार्वजनिक तौर पर ताना मारने लगे तो माहौल कितना अजीब हो सकता है, इसका अंदाजा इस वायरल कहानी से लगाया जा सकता है. सोशल मीडिया पर एक कर्मचारी ने अपने मैनेजर की एक अनोखी और परेशान करने वाली आदत को उजागर किया है. कर्मचारी के मुताबिक, बॉस गलती करने वाले से सीधे बात करने के बजाय ऑफिस में जगह-जगह तंज भरे नोट्स चिपका देते हैं. ये नोट्स देखने में ‘लव नोट्स’ जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये कर्मचारियों को शर्मिंदा करने का तरीका हैं. इस पोस्ट के सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई कि आखिर यह सख्त मैनेजमेंट है या गलत लीडरशिप का उदाहरण.

 बॉस के ‘लव नोट्स’ से परेशान कर्मचारी

एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट के Anti Work फोरम पर अपने बॉस की आदत को शेयर किया. उसने बताया कि जब भी ऑफिस में कोई गलती होती है, मैनेजर उस व्यक्ति से निजी तौर पर बात करने के बजाय ऑफिस की साझा जगहों पर तंज भरे नोट्स लगा देते हैं. इन नोट्स में सीधे किसी का नाम नहीं होता, लेकिन मैसेज ऐसा होता है कि हर कोई समझ जाए कि गलती किसकी है. कर्मचारी ने लिखा कि वह अभी कुछ ही समय से इस नौकरी में है, लेकिन इतने कम वक्त में ही कई ऐसे नोट्स लग चुके हैं. उसके लिए यह माहौल बेहद असहज और अपमानजनक हो गया था. उसका मानना था कि ऐसी बातें आमने-सामने बातचीत से सुलझाई जा सकती थीं.

ये भी पढ़ें;  एक ही शरीर, दो चेहरा और लाखों फॉलोअर्स! क्या वाकई सच है इन जुड़वा बहनों की कहानी? देखें तस्वीर 

 नेटिज़न्स बोले- ऐसा माहौल झेलना मुश्किल

कर्मचारी की पोस्ट वायरल होते ही रेडिट यूज़र्स ने खुलकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने कहा कि अगर उन्हें ऐसे माहौल में काम करना पड़े तो वे तुरंत नौकरी छोड़ने का फैसला कर लें. यूज़र्स का मानना था कि ऑफिस में हर तरफ आलोचनात्मक नोट्स लगे हों तो मानसिक तनाव बढ़ना तय है. कुछ लोगों ने इसे “पैसिव-अग्रेसिव” व्यवहार बताया, जो धीरे-धीरे कर्मचारियों का मनोबल तोड़ देता है. उनके मुताबिक, ऐसी हरकतें यह दिखाती हैं कि समस्या कर्मचारियों में नहीं, बल्कि मैनेजमेंट के रवैये में है. लगातार सार्वजनिक आलोचना से न तो काम सुधरता है और न ही टीम भावना बनती है.

ये भी पढ़ें; बेटे को मिली रेलवे में नौकरी, पिता ने पूरे घर को ही बना दिया ट्रेन; बाहर का नजारा देख लोग बोले- टिकट कहां मिलेगी?

 लीडरशिप पर उठे सवाल

कई यूज़र्स ने यह भी कहा कि अगर मैनेजर को वाकई काम में हो रही गलतियों की चिंता है, तो इसके लिए सही तरीका अपनाया जाना चाहिए. एक-एक करके बातचीत करना, टीम मीटिंग में मुद्दा उठाना या ट्रेनिंग देना बेहतर विकल्प हो सकते हैं. सार्वजनिक रूप से नोट्स लगाना कर्मचारियों को जवाबदेह बनाने के बजाय डर और नाराजगी पैदा करता है. कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि यह व्यवहार पेशेवर नहीं बल्कि असामान्य लगता है. कुल मिलाकर, सोशल मीडिया पर यही राय बनी कि सच्ची लीडरशिप वह होती है जो सुधार पर ध्यान दे, न कि शर्मिंदगी के जरिए नियंत्रण बनाए. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

