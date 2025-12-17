Advertisement
बॉस हो तो ऐसा! कर्मचारी ने किया एक दिन की छुट्टी का ईमेल, मैनेजर ने इंटरनेट पर वायरल कर दिया स्क्रीनशॉट, फिर...

बॉस हो तो ऐसा! कर्मचारी ने किया एक दिन की छुट्टी का ईमेल, मैनेजर ने इंटरनेट पर वायरल कर दिया स्क्रीनशॉट, फिर...

Viral Post:  भारत के टॉक्सिक वर्क कल्चर के बीच Reddit पर वायरल एक WhatsApp चैट ने सबका दिल जीत लिया. मैनेजर ने बिना सवाल किए कर्मचारी की सेहत को प्राथमिकता दी और लॉग ऑफ करने को कहा, जिसे लोगों ने आदर्श लीडरशिप बताया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 17, 2025, 02:33 PM IST
बॉस हो तो ऐसा! कर्मचारी ने किया एक दिन की छुट्टी का ईमेल, मैनेजर ने इंटरनेट पर वायरल कर दिया स्क्रीनशॉट, फिर...

Reddit viral post: भारत में वर्क कल्चर को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर गुस्सा और निराशा देखने को मिलती है. कहीं रूड मैनेजर, कहीं बेवजह का प्रेशर, तो कहीं ओवरटाइम को नॉर्मल बना दिया जाता है. ऐसे माहौल में एम्पैथी की बातें सिर्फ किताबों तक सीमित लगती हैं. लेकिन इसी नेगेटिविटी के बीच Reddit पर वायरल हुई एक WhatsApp चैट ने लोगों को हैरान कर दिया है. इस चैट में एक मैनेजर का ऐसा मानवीय और केयरिंग रवैया दिखा, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं, काश हर ऑफिस में ऐसा बॉस होता.

सोशल मीडिया पर क्यों छाई यह पोस्ट

दरअसल, यह वायरल मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह भारत के आम वर्क कल्चर से बिल्कुल उलट नजर आता है. जहां ज्यादातर कर्मचारी छुट्टी मांगने से डरते हैं, वहां इस मैनेजर ने बिना सवाल किए कर्मचारी की सेहत को प्राथमिकता दी. Reddit पर शेयर होते ही यह पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंच गई. यूजर्स ने इसे “आइडियल बॉस बिहेवियर” बताया और कहा कि ऐसे मैनेजर बहुत कम देखने को मिलते हैं.

क्या है वायरल WhatsApp चैट में? 

Reddit पोस्ट करते हुए लिखा, “खराब मैनेजरों से भरी दुनिया में, जहां एक अच्छा मैनेजर है.” इसमें कर्मचारी और उसकी मैनेजर के बीच हुई WhatsApp चैट के स्क्रीनशॉट थे. सबसे पहला मैसेज ही लोगों को छू गया. मैनेजर ने लिखा, “आज तुम काफी डल लग रहे थे, सब ठीक है ना?” इसमें न काम की बात थी, न टारगेट की, बस एक इंसान की चिंता झलक रही थी.

डॉक्टर के नाम पर सवाल नहीं, सहारा मिला 

चैट में कर्मचारी ने जवाब दिया कि वह डॉक्टर के पास जा रहा है और शाम 7 बजे तक लौट आएगा. आमतौर पर ऐसे मैसेज के बाद सवाल, सफाई या सबूत मांगे जाते हैं. लेकिन यहां मैनेजर ने सिर्फ इतना लिखा, “हां, ठीक है. सब ठीक है?” यही जवाब इंटरनेट यूजर्स को सबसे ज्यादा पसंद आया. किसी तरह की जिरह नहीं, सिर्फ भरोसा और केयर दिखाई दी.

‘लॉग ऑफ कर लो, बाकी मैं देख लूंगी’ 

सबसे ज्यादा हैरानी तीसरे मैसेज ने पैदा की. मैनेजर ने कर्मचारी से कहा, “तुम लॉग ऑफ कर लो, बाकी काम मैं संभाल लूंगी.” भारत के वर्क कल्चर में ऐसा मैसेज बेहद दुर्लभ माना जाता है. इसी लाइन ने इस चैट को वायरल बना दिया. लोगों ने कहा कि यही असली लीडरशिप होती है, जहां काम से पहले इंसान को महत्व दिया जाए.

 

