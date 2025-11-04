ऑफिस जाते हो? तो पढ़ लो ये खबर, क्योंकि इस एम्प्लाई ने छुट्टी लेने का निकाला तगड़ा सीक्रेट! हर महीने मिलेगी लीव

Remote Work Culture: एक कर्मचारी ने Reddit पर अपनी अनोखी कहानी शेयर की, जिसमें उसने बताया कि उसकी कंपनी ने सभी कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन ऑफिस आने के लिए कहा था. शुरुआत में उसने नियमों का पालन किया और खाली पड़े ऑफिस में अकेला बैठकर Zoom मीटिंग्स करता रहा, जबकि बाकी टीम घर से जुड़ती थी. एक दिन ट्रेन लेट हो गई और वह ऑफिस नहीं जा पाया. उसने सोचा अगले दिन चला जाएगा, लेकिन फिर कभी गया ही नहीं. इसके बावजूद वह घर से पूरी तरह सक्रिय रहा, डेडलाइन पूरी की, मैसेज का तुरंत जवाब दिया और किसी को उसकी गैरहाजिरी का एहसास तक नहीं हुआ.

क्या कहा मैनेजर ने तीन महीने बाद?

तीन महीने बीत गए और कोई भी यह नहीं समझ पाया कि वह ऑफिस नहीं आ रहा. बल्कि, उसके मैनेजर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम हाल ही में काफी ज्यादा एंगेज्ड लग रहे हो. इस पर कर्मचारी ने लिखा, “लगता है ऑफिस में प्रेजेंस का मतलब सिर्फ टीम्स पर तेजी से जवाब देना होता है.”

कैसे वायरल हुआ यह मजेदार अनुभव?

इस कहानी ने Reddit पर तहलका मचा दिया. पोस्ट को 30,000 से ज़्यादा अपवोट्स मिले और सैकड़ों लोगों ने अपने अनुभव साझा किए. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि एक बार महीने में ऑफिस जाकर डोनट्स का बॉक्स रख दो और स्लैक पर लिख दो जो आए, उसके लिए कुछ मीठा रखा है.” एक यूजर ने लिखा, “जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम सबसे अच्छा है. लेकिन जो गैरजिम्मेदार हैं, उन्हें ऑफिस बुलाना जरूरी है.”

एक अन्य ने अपनी ट्रिक शेयर करते हुए कहा, “मैं सिर्फ बैज इन करने जाता हूँ, फिर जिम जाकर घर से काम करता हूँ, और बॉस को इससे कोई दिक्कत नहीं.” आज के डिजिटल युग में कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं, बल्कि उनकी प्रोडक्टविटी मायने रखती है. लोग अब समझ रहे हैं कि ऑफिस जाना ही काम का पैमाना नहीं, बल्कि काम को समय पर पूरा करना ही असली प्रेजेंस है.