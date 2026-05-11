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Hindi Newsजरा हटकेWFH vs Office: बारिश में नहीं दी वर्क फ्रॉम होम की इजाजत, बॉस की हेकड़ी पर एम्प्लाई ने ऐसे सिखाया सबक!

WFH vs Office: बारिश में नहीं दी 'वर्क फ्रॉम होम' की इजाजत, बॉस की हेकड़ी पर एम्प्लाई ने ऐसे सिखाया सबक!

Employee savage reply to Manager​: जब एक मैनेजर ने बाढ़ के बावजूद कर्मचारी की वर्क फ्रॉम होम रिक्वेस्ट ठुकरा दी, तो कर्मचारी ने अपनी चतुराई से उसे आइना दिखाया. जानिए कैसे कंपनी पॉलिसी का हवाला देकर मैनेजर को ही मात मिली.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 11, 2026, 09:55 AM IST
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WFH vs Office: बारिश में नहीं दी 'वर्क फ्रॉम होम' की इजाजत, बॉस की हेकड़ी पर एम्प्लाई ने ऐसे सिखाया सबक!

Employee savage reply to Manager​: आज के दौर में वर्क-लाइफ बैलेंस और कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे बड़े मुद्दे हैं. लेकिन कई बार मैनेजर और कंपनियां इतने कठोर नियम बना देते हैं कि वे कर्मचारियों की सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर देते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर करियर कोच साइमन इंगारी ने एक ऐसी कहानी शेयर की है, जो दिखाती है कि कैसे एक मैनेजर की जिद को एक कर्मचारी ने अपनी बुद्धिमानी से मात दे दी.

बारिश में भी काम का दबाव

कहानी एक ऐसे कर्मचारी की है जिसके इलाके में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात थे. सुरक्षा को देखते हुए उसने अपने मैनेजर से वर्क फ्रॉम होम (WFH) की इजाजत मांगी. लेकिन मैनेजर ने मानवीय संवेदना दिखाने के बजाय सीधे तौर पर मना कर दिया. मैनेजर का तर्क था कि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार सभी को ऑफिस आना ही होगा, चाहे मौसम कैसा भी हो. कर्मचारी ने बिना किसी बहस के इसे मान लिया और जोखिम उठाकर ऑफिस गया.

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मैनेजर का दोहरा मापदंड

कुछ दिनों बाद पासा पलट गया. मैनेजर ने उस कर्मचारी से सवाल किया कि उसने रात 9 बजे एक क्लाइंट के मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया. यहां मैनेजर भूल गया कि उसने ही 'ऑफिस से काम' करने की सख्त नीति लागू की थी. मैनेजर का मानना था कि कर्मचारी को काम के घंटों के बाद भी उपलब्ध रहना चाहिए, जबकि संकट के समय उसने कर्मचारी की मदद नहीं की थी.

कर्मचारी का मास्टरस्ट्रोक जवाब

कर्मचारी ने इस स्थिति का बहुत ही शानदार जवाब दिया. उसने विनम्रता से कहा कि चूंकि मैनेजर ने खुद बताया था कि कंपनी पॉलिसी के अनुसार वर्क फ्रॉम होम की अनुमति नहीं है, इसलिए घर से क्लाइंट के मैसेज का जवाब देना भी प्रोटोकॉल के खिलाफ होता. इस तर्क ने मैनेजर को निरुत्तर कर दिया और दिखा दिया कि नियम सबके लिए और हर स्थिति में एक जैसे होने चाहिए.

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सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया

इस कहानी ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. लोगों का कहना है कि जब कोई पॉलिसी 'सिलेक्टिव' तरीके से यानी अपनी सुविधा के अनुसार लागू की जाती है, तो वह अपनी विश्वसनीयता खो देती है. कई यूजर्स ने कहा कि बाढ़ जैसी स्थिति में कर्मचारी को घर पर रहने देना ही सबसे सही फैसला होता. यह घटना सिखाती है कि लचीलापन और संवेदनशीलता किसी भी सफल कॉर्पोरेट कल्चर की नींव होनी चाहिए.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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