तुम्हारे जैसे लोगों को... बॉस ने की ऐसी बदतमीजी, एम्प्लाई ने सुबह टेबल पर फेंका इस्तीफा और कहा- ढूंढ लो किसी और को!

आजकल कॉर्पोरेट दुनिया में टॉक्सिक वर्कप्लेस कल्चर (Toxic Workplace Culture) एक बड़ी समस्या बन गया है. इसी से जुड़ा एक किस्सा रेडिट पर वायरल हो रहा है. इसमें एक कर्मचारी ने अपने बॉस की बदतमीज़ी का ऐसा जवाब दिया कि सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर उसकी तारीफ की.
क्या हुआ कर्मचारी के साथ?
कर्मचारी ने बताया कि उसका मैनेजर रोजाना उसे ताने देता था. बॉस अक्सर कहता था, “तुम्हारे जैसे लोगों को रिप्लेस करना मुश्किल नहीं.” इस लगातार ताने से परेशान होकर कर्मचारी ने अगले ही दिन सुबह बॉस की टेबल पर इस्तीफा रख दिया और कहा – “बेस्ट ऑफ़ लक, एक महीने में रिप्लेसमेंट ढूंढ लो.”
सिर्फ दो घंटे बाद HR से कॉल आया, “क्या हम काउंटर ऑफर पर बात कर सकते हैं?” इस घटना से कर्मचारी ने महसूस किया कि असली ताकत कभी-कभी जॉब छोड़कर चले जाने में होती है.
सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया आई?
पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस पर अपनी राय रखी. एक यूजर ने लिखा, “कभी भी काउंटर ऑफर मत मानो. अगर मैनेजर को तुम्हारी अहमियत समझनी थी तो वह पहले समझता, इस्तीफे के बाद नहीं.” दूसरे ने लिखा – “काउंटर ऑफर सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि कंपनी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं ला सकती. लेकिन जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा, वे तुम्हें आसानी से PIP (Performance Improvement Plan) में डाल देंगे.”
क्या सभी के अनुभव एक जैसे हैं?
कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हर जगह स्थिति एक जैसी नहीं होती. एक यूजर ने लिखा, “मुझे भी काउंटर ऑफर मिला था, मैंने वहीं रुकने का फैसला किया और वहां का अनुभव अच्छा रहा.” लेकिन ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि toxic workplace में टिके रहना नुकसानदेह होता है. कई यूजर्स ने लिखा कि किसी भी नौकरी में रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है. अगर मैनेजर अपने कर्मचारियों का सम्मान नहीं करता तो वहां काम करना मुश्किल हो जाता है. एक यूजर ने लिखा, “कभी भी डिसरेस्पेक्ट मत सहो. ऐसे टॉक्सिक मैनेजर्स ही वजह हैं कि ज्यादातर लोग जॉब छोड़ते हैं.”