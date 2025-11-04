मेरा हो गया सर, मैं अब... बॉस कर रहा था बार-बार परेशान, एम्प्लाई ने WhatsApp पर क्यों छोड़ी जॉब?

Viral Resignation: आज की युवा पीढ़ी के लिए नौकरी सिर्फ आय का साधन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मानसिक शांति का आधार बन गई है. जब दफ्तर का माहौल टॉक्सिक हो जाए तो सबसे आकर्षक जॉब भी बोझ लगने लगती है. ऐसा ही हुआ एक टेक प्रोफेशनल के साथ, जिसने अपने मैनेजर से तंग आकर इस्तीफा दे दिया. वायरल पोस्ट में व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट हैं, जहां मैनेजर पहले माफी मांगता है.

वह लिखता है- “कल के लिए क्षमा करें भाई, इसे पर्सनल न लें.” वह रिश्ता सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाले की चुप्पी सब कुछ कह देती है. बाद में वह वीडियो कॉल भी करता है, जो अनअटेंडेड रह जाती है.

कर्मचारी ने कब और कैसे लिया इस्तीफे का फैसला?

कई घंटों की खामोशी के बाद कर्मचारी का जवाब आया– “मेरा हो गया सर, इस्तीफा मेल भेज रहा हूं आपको.” यानी उसने साफ कर दिया कि अब वापसी नहीं होगी. अशुतोष ने अपनी सीमाएं तय करते हुए सम्मान के साथ काम छोड़ने का फैसला किया. पोस्ट ने कुछ ही घंटों में 2.4 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए. हजारों लोगों ने अशुतोष के निर्णय की सराहना की. एक यूजर ने लिखा, “आत्मसम्मान को कभी भी वेतन के लिए नहीं बेचा जाना चाहिए.” दूसरे ने कहा, “शांति वेतन से बड़ी है.”

Hold your breathe and count to 10. pic.twitter.com/qY7LUp97Gv — Ashutosh Nautiyal (@ashutosh_0_7) October 24, 2025

हर इस्तीफे के पीछे होता है दर्द?

कई यूजर्स ने लिखा कि वे भी ऐसे ही माहौल से निकल चुके हैं. किसी ने कहा, “Toxic manager से दूर जाना ही सबसे अच्छा फैसला होता है.” वहीं किसी ने हौसला बढ़ाते हुए लिखा, “हर एग्जिट एक नए अवसर की एंट्री होती है.” इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नई पीढ़ी अपने मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान के लिए समझौता नहीं करती. आशुतोष का यह कदम सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम के लिए एक संदेश है, “रोजगार जरूरी है, लेकिन सुकून उससे भी ज्यादा.”