Advertisement
trendingNow12987365
Hindi Newsजरा हटके

मेरा हो गया सर, मैं अब... बॉस कर रहा था बार-बार परेशान, एम्प्लाई ने WhatsApp पर क्यों छोड़ी जॉब?

Resignation On WhatsApp: एक युवक ने अपने टॉक्सिक मैनेजर से तंग आकर नौकरी छोड़ दी और उसका चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लाखों लोगों ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और कहा, “पैसे से पहले ज़रूरी है मानसिक सुकून.”

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेरा हो गया सर, मैं अब... बॉस कर रहा था बार-बार परेशान, एम्प्लाई ने WhatsApp पर क्यों छोड़ी जॉब?

Viral Resignation: आज की युवा पीढ़ी के लिए नौकरी सिर्फ आय का साधन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मानसिक शांति का आधार बन गई है. जब दफ्तर का माहौल टॉक्सिक हो जाए तो सबसे आकर्षक जॉब भी बोझ लगने लगती है. ऐसा ही हुआ एक टेक प्रोफेशनल के साथ, जिसने अपने मैनेजर से तंग आकर इस्तीफा दे दिया. वायरल पोस्ट में व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट हैं, जहां मैनेजर पहले माफी मांगता है. 

वह लिखता है- “कल के लिए क्षमा करें भाई, इसे पर्सनल न लें.” वह रिश्ता सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाले की चुप्पी सब कुछ कह देती है. बाद में वह वीडियो कॉल भी करता है, जो अनअटेंडेड रह जाती है.

यह भी पढ़ें: बहूरानी ऑपरेशन थियेटर में कर रही थी ऑपरेशन, ससुर ने आकर किया ऐसा काम! देखने वाले रह गए चौकन्ने

Add Zee News as a Preferred Source

कर्मचारी ने कब और कैसे लिया इस्तीफे का फैसला?

कई घंटों की खामोशी के बाद कर्मचारी का जवाब आया– “मेरा हो गया सर, इस्तीफा मेल भेज रहा हूं आपको.” यानी उसने साफ कर दिया कि अब वापसी नहीं होगी. अशुतोष ने अपनी सीमाएं तय करते हुए सम्मान के साथ काम छोड़ने का फैसला किया. पोस्ट ने कुछ ही घंटों में 2.4 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए. हजारों लोगों ने अशुतोष के निर्णय की सराहना की. एक यूजर ने लिखा, “आत्मसम्मान को कभी भी वेतन के लिए नहीं बेचा जाना चाहिए.” दूसरे ने कहा, “शांति वेतन से बड़ी है.”

 

 

यह भी पढ़ें: ​छुट्टी मांगने के लिए एम्प्लाई ने लगाया घर का माइक्रोवेव ओवन वाला जुगाड़, 'बीप बीप' सुनकर डर गया बॉस

हर इस्तीफे के पीछे होता है दर्द?

कई यूजर्स ने लिखा कि वे भी ऐसे ही माहौल से निकल चुके हैं. किसी ने कहा, “Toxic manager से दूर जाना ही सबसे अच्छा फैसला होता है.” वहीं किसी ने हौसला बढ़ाते हुए लिखा, “हर एग्जिट एक नए अवसर की एंट्री होती है.” इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नई पीढ़ी अपने मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान के लिए समझौता नहीं करती. आशुतोष का यह कदम सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम के लिए एक संदेश है, “रोजगार जरूरी है, लेकिन सुकून उससे भी ज्यादा.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

resignationEmployeeToxic BossWhatsApp chatWhatsapp Chat Viral

Trending news

पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के चलते क्या भारत बदलेगा अटैक पॉलिसी? चीन की चाल पता चली
india pakistan news
पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के चलते क्या भारत बदलेगा अटैक पॉलिसी? चीन की चाल पता चली
पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
Private Video
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
Monsoon
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
hyderabad accident
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
Shashi Tharoor
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
Maharastra News
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
Shashi Tharoor
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात