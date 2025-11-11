'कंपनी से फिर मिला ग्रीन सिग्नल...', महीनों बाद वापसी का ऑफर, सोशल मीडिया पर क्यों मचा तहलका?

Trending News: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी के साथ वायरल हो रही है. जिसमें एक कर्मचारी को एक कंपनी ने निकाल दिया था. हालांकि अब फिर से वही कंपनी उसे हायर करने की कोशिश कर रही है. जिसपर लोग काफी ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं.
Viral Post: AI ने काफी हद तक काम को आसान कर दिया है, लोग AI का इस्तेमाल करके बहुत सारे काम स्पीड में करवा लिए जाते हैं. हालांकि इसकी बढ़ती हुई सक्रियता ने नौकरी करने वालों को भी परेशान किया है. ऐसे ही हम आपको बताने चल रहे हैं एक ऐसी कर्मचारी के बारे में जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था. हालांकि उसे कंपनी फिर से हायर करने के फिराक में है. उस व्यक्ति ने 14 साल कंपनी के साथ काम किया था. उसकी पोस्ट सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है जिसपर लोग जमकर टिप्पणी कर रहे हैं. जानिए किसने क्या कहा.
रेडिट पर पोस्ट करते हुए युवक ने लिखा कि एक रिक्रूटर ने मुझे मेरी जगह लेने के लिए भर्ती करने की कोशिश की, उसने बताया कि 14 साल काम करने के बाद भी उन्हें इस साल अप्रैल में नौकरी से निकाल दिया गया. इसकी वजह थी कि शेयर की कीमतों को ऊंचा रखना और लागत कम करना था. उस कर्मचारी को निकालने के बाद उसे एक कर्मचारी की जरूरत थी.
आगे उसने बताया कि उन्होंने मेरी नौकरी को कम लागत वाले देश में आउटसोर्स करने की कोशिश में 4 महीने बिता दिए. जब वह काम नहीं आया और फिर उस खाली जगह को भरने के लिए रिक्रूटर ने लिंक्डइन के माध्यम से उपयोगकर्ता से संपर्क किया और कहा कि उनकी प्रोफाइल के हिसाब से इस नौकरी के लिए वो ठीक रहेंगे. विवरण से मुझे पता चल गया था कि यह मेरा प्रतिस्थापन था. मैंने पूछा कि क्या उनका क्लाइंट मेरी कंपनी है और उन्होंने पुष्टि कर दी. साथ ही लिखा कि किसी तरह उन्होंने मेरी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल को इतनी बारीकी से पढ़ा कि मेरी योग्यताएं जान गए, बिना यह जाने कि मैं पहले से ही उनके क्लाइंट के यहां कार्यरत हूं.
एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि हैरान मत होइए. भर्तीकर्ता आमतौर पर अपनी चतुराई, समझ और बुद्धिमत्ता के लिए नहीं जाने जाते हैं. एक अन्य ने लिखा कि भर्तीकर्ता का प्रस्ताव स्वीकार करें, साक्षात्कार में आएं, मुझे उनके चेहरे पर भाव देखना अच्छा लगेगा. जबकि एक और कमेंट में लिखा गया था कि मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, पद खत्म कर दिया गया, फिर कंपनी को एहसास हुआ कि आखिरकार उस पद की जरूरत थी. मुझे यह तब पता चला जब मुझे एक रिक्रूटर का ईमेल मिला जिसमें लिखा था कि मैं इस पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त हूं.