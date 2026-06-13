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हद हो गई! अब ऑफिस में Washroom जाने पर भी नजर रख रही कंपनी; कर्मचारी के दावे से मचा हड़कंप

Employee Washroom Break Controversy: अहमदाबाद की एक कंपनी के कर्मचारी ने दावा किया कि उसकी कंपनी वॉशरूम जाने के समय को भी ट्रैक कर रही थी और ज्यादा समय लेने पर उसे रोजाना 40 मिनट एक्स्ट्रा ऑफिस में रुकने को कहा जाता था. अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 13, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:43 PM IST
हद हो गई! अब ऑफिस में Washroom जाने पर भी नजर रख रही कंपनी; कर्मचारी के दावे से मचा हड़कंप
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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