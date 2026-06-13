Employee Washroom Break Controversy: ऑफिस में काम का प्रेशर और परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा आम बात है, लेकिन क्या किसी कर्मचारी के हर छोटे ब्रेक पर नजर रखनी चाहिए? इसी सवाल को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है. दरअसल, अहमदाबाद की एक कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी ने दावा किया कि कंपनी उसके वॉशरूम ब्रेक तक को मॉनिटर कर रही थी. कर्मचारी की पोस्ट वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने इस पूरे मामले पर अपनी अलग-अलग राय रखी.
कर्मचारी ने बताया कि कंपनी ने उसे वॉशरूम जाने में लगने वाले समय को लेकर सवाल किया और बाद में कहा कि उसे रोजाना करीब 40 मिनट एक्स्ट्रा ऑफिस में रहकर उस समय की भरपाई करनी होगी. कर्मचारी ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वह पिछले करीब 10 महीने से इसी तरह काम कर रहा है और उसकी वजह से कभी भी उसका काम प्रभावित नहीं हुआ.
सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट में कर्मचारी ने लिखा कि वह अपना काम समय पर पूरा करता है और उसे लेकर कभी कोई शिकायत नहीं आई. उसने यह भी बताया कि जब वह वॉशरूम जाता है तो अपना फोन डेस्क पर ही छोड़ देता है और उसका वॉशरूम ऑफिस के पास ही है. कर्मचारी का कहना था कि इसके बावजूद कंपनी का इस तरह उसके ब्रेक को लेकर नजर रखना उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा है. उसने लोगों से सलाह भी मांगी कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए. उसने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह पूरा मामला उसे काफी परेशान कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके काम की बजाय अब उसकी छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है. कर्मचारी ने अपना पूरा अनुभव रेडिट पर r/IndianWorkplace नाम की एक पोस्ट में शेयर किया. इसमें लिखा था कि मेरी कंपनी मेरे वॉशरूम ब्रेक की गिनती कर रही है.
कर्मचारी की पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर जमकर कमेंट्स किए. कई लोगों ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी अपना काम सही समय पर पूरा कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसके वॉशरूम ब्रेक को लेकर इतनी सख्ती करना सही नहीं है. कुछ यूजर्स ने कहा कि यह माइक्रोमैनेजमेंट का उदाहरण हो सकता है, जहां मैनेजर कर्मचारी के हर छोटे-मोटे काम पर नजर रखने लगते हैं. लोगों का कहना था कि ऐसी चीजें ऑफिस के माहौल को खराब कर सकती हैं और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ा सकती हैं. एक यूजर ने लिखा कि अगर कंपनी को किसी कर्मचारी के काम को लेकर समस्या है तो उसे सीधे परफॉर्मेंस पर बात करनी चाहिए, न कि उसके निजी ब्रेक को लेकर सवाल उठाने चाहिए.
इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपने ऑफिस के अनुभव भी शेयर किए. कुछ यूजर्स ने बताया कि उन्होंने भी ऐसे ऑफिस देखे हैं, जहां कर्मचारियों को छोटी-छोटी चीजों के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी. एक यूजर ने अपने अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि उसकी पुरानी कंपनी में कर्मचारियों को वॉशरूम जाने से पहले भी जानकारी देनी पड़ती थी. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कई कंपनियों में काम की गुणवत्ता से ज्यादा समय और उपस्थिति को महत्व दिया जाता है. हालांकि कुछ यूजर्स का यह भी कहना था कि कंपनियों के पास अपने नियम बनाने का अधिकार होता है, लेकिन इन नियमों में कर्मचारियों की सुविधा और सम्मान का ध्यान रखना जरूरी है.
ऑफिस कल्चर में माइक्रोमैनेजमेंट को अक्सर एक बड़ी समस्या माना जाता है. इसमें मैनेजर कर्मचारी के हर छोटे काम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं. कई बार इससे कर्मचारी खुद को दबाव में महसूस करने लगते हैं और उनकी काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, किसी भी कंपनी में नियम जरूरी होते हैं, लेकिन भरोसा और जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. अगर कर्मचारी अपना काम समय पर पूरा कर रहा है तो उसके हर छोटे ब्रेक को लेकर ज्यादा निगरानी करना कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित कर सकता है.
इस पूरे मामले ने एक बार फिर वर्क कल्चर और कर्मचारी के अधिकारों को लेकर चर्चा शुरू कर दी है. कई लोगों का कहना है कि कंपनियों को कर्मचारियों की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ऑफिस के नियमों का पालन भी जरूरी है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि कंपनी ने किस आधार पर कर्मचारी से अतिरिक्त 40 मिनट रुकने के लिए कहा था. लेकिन इस घटना ने यह जरूर दिखा दिया कि आज के समय में ऑफिस में काम और निजी सुविधा के बीच संतुलन को लेकर बहस लगातार बढ़ रही है.