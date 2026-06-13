सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट में कर्मचारी ने लिखा कि वह अपना काम समय पर पूरा करता है और उसे लेकर कभी कोई शिकायत नहीं आई. उसने यह भी बताया कि जब वह वॉशरूम जाता है तो अपना फोन डेस्क पर ही छोड़ देता है और उसका वॉशरूम ऑफिस के पास ही है. कर्मचारी का कहना था कि इसके बावजूद कंपनी का इस तरह उसके ब्रेक को लेकर नजर रखना उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा है. उसने लोगों से सलाह भी मांगी कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए. उसने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह पूरा मामला उसे काफी परेशान कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके काम की बजाय अब उसकी छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है. कर्मचारी ने अपना पूरा अनुभव रेडिट पर r/IndianWorkplace नाम की एक पोस्ट में शेयर किया. इसमें लिखा था कि मेरी कंपनी मेरे वॉशरूम ब्रेक की गिनती कर रही है.