इंडियन बॉस की हो रही बेइज्जती, जब एम्प्लाई ने मांगा सिक लीव तो बोला- सिरदर्द में छुट्टी नहीं मिलती है...

WhatsApp Chat Viral: रेडिट पर एक कर्मचारी ने अपने व्हाट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें उसका बॉस सिरदर्द होने पर छुट्टी देने से मना कर देता है. कर्मचारी ने पोस्ट में लिखा, “मैंने छुट्टी मांगी क्योंकि सिरदर्द था, लेकिन मेरे मैनेजर बोले- हेडेक में थोड़ी ना छुट्टी मिलती है, ये प्रोफेशनल लाइफ है, स्कूल नहीं!” कर्मचारी ने सवाल उठाया, “भला कोई सिरदर्द में काम कैसे कर सकता है?”

कैसे रिएक्ट किया सोशल मीडिया ने?

यह पोस्ट वायरल होते ही रेडिट और एक्स पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूज़र ने लिखा, “अगर भारत में IT वालों को घर से काम करने दिया जाए तो ट्रैफिक की आधी समस्या खत्म हो जाएगी.” दूसरे ने कहा, “ये बहुत गलत है, हर कर्मचारी को सिक लीव लेने का अधिकार है.” तीसरे ने बताया कि अपने पुराने ऑफिस में उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, पर जब वाइरल फीवर हुआ तो बॉस ने कहा, “आधा दिन तो काम करो.” उन्होंने कहा, “बस वही दिन था जब मैंने ठान लिया, अब ये नौकरी छोड़नी ही है.”

क्या भारत में छुट्टी मांगना अपराध बन गया है?

कई लोगों ने लिखा कि भारतीय वर्क कल्चर में छुट्टी मांगना अक्सर गलती माना जाता है. एक यूजर ने कहा, “मैं कभी छुट्टी ‘मांगता’ नहीं, बस बताकर लेता हूं. वरना बॉस सिर पर चढ़ जाते हैं.” इस तरह की सोच दिखाती है कि कुछ कंपनियों में अब भी वर्क-लाइफ बैलेंस को गंभीरता से नहीं लिया जाता. विशेषज्ञों का कहना है कि टॉक्सिक मैनेजर वही होते हैं जो कर्मचारियों की हेल्थ या मेंटल वेलबीइंग को नजरअंदाज करते हैं.

“हेडेक में भी ऑफिस आओ” जैसी सोच न सिर्फ अनप्रोफेशनल है, बल्कि कर्मचारियों की मोटिवेशन भी खत्म करती है. ऑनलाइन यूजर्स ने कहा कि ऐसे बॉस ही असली वजह हैं कि आजकल लोग मेंटल हेल्थ ब्रेक्स और वर्क फ्रॉम होम की डिमांड कर रहे हैं.

क्या ये मामला सिर्फ एक कंपनी का है या पूरी व्यवस्था का?

लोगों ने कहा कि ये कोई एक कंपनी की बात नहीं, बल्कि भारत के कई ऑफिसों की सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है. कई लोगों ने लिखा कि छुट्टी लेने पर अपराधबोध महसूस कराया जाता है, जबकि असल में यह हर कर्मचारी का अधिकार है. इसी बहस ने अब ‘इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर’ पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है- क्या हमें कर्मचारियों से इंसानियत भूलने की उम्मीद करनी चाहिए?

(Disclaimer): यह रिपोर्ट सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा शेयर किए गए कंटेंट पर आधारित है. Zee News इस दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.

