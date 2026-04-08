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Hindi Newsजरा हटकेसाहब! घर पर पार्टी थी... शख्स ने लीव एप्लिकेशन में लिखी ऐसी बात; देखकर बॉस के भी उड़ जाएंगे होश

साहब! घर पर पार्टी थी... शख्स ने लीव एप्लिकेशन में लिखी ऐसी बात; देखकर बॉस के भी उड़ जाएंगे होश

Employee’s Honest Leave Request: एक कर्मचारी की ईमानदार लीव एप्लीकेशन वायरल हो गई, जिसमें उसने घर की सफाई के लिए छुट्टी मांगी. मेड के बीमार होने और पार्टी के बाद घर गंदा होने की बात साफ-साफ लिखी. लोग इसे बदलते वर्क कल्चर और बॉस-कर्मचारी के बीच बढ़ते भरोसे की मिसाल मान रहे हैं. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 08, 2026, 12:47 PM IST
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ईमानदारी वाली लीव एप्लीकेशन क्यों हुई वायरल?
ईमानदारी वाली लीव एप्लीकेशन क्यों हुई वायरल?

वो दिन अब पुराने हो गए जब लोग छुट्टी लेने के लिए सिर्फ बीमारी या किसी रिश्तेदार के गुजर जाने का बहाना बनाया करते थे. आजकल का कॉर्पोरेट कल्चर बदल रहा है और कर्मचारी अब अपने बॉस के सामने 'कड़वा सच' बोलने से भी नहीं कतराते. सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही 'ईमानदार' छुट्टी की अर्जी वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और कर्मचारी की हिम्मत की दाद भी दे रहे हैं. आमतौर पर लोग घर के कामों के लिए झूठे बहाने बनाते हैं, लेकिन इस शख्स ने जो कारण बताया, उसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है.

आखिर लीव एप्लीकेशन में लिखा क्या था?

वायरल स्क्रीनशॉट में कर्मचारी ने अपने बॉस को मेल लिखते हुए कहा कि उनकी मेड बीमार है और इस हफ्ते नहीं आएगी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वीकेंड पर घर में पार्टी हुई थी, जिससे पूरा घर बिखर गया है. इसलिए उन्हें एक दिन की छुट्टी चाहिए, ताकि वे घर साफ कर सकें और फिर “सेटल माइंड” के साथ काम पर लौट सकें. इस तरह की साफगोई आमतौर पर कॉर्पोरेट दुनिया में देखने को नहीं मिलती, इसलिए यह मेल तेजी से वायरल हो गया.

लोगों को क्यों पसंद आई ये ईमानदारी?

इस पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म LinkedIn पर Megha Upadhyay ने शेयर किया, जिसके बाद यह देखते ही देखते वायरल हो गया. कई यूजर्स ने इसे “जेनुइन” और “ईमानदार” बताया. कुछ ने कहा कि अगर घर में मेड न हो, तो काम संभालना मुश्किल हो जाता है. वहीं, एक यूजर ने मजाक में इसे CL यानी क्लीनिक लीव नाम दे दिया. लोगों ने यह भी कहा कि ऐसा तभी संभव है जब बॉस और कर्मचारी के बीच भरोसे का अच्छा रिश्ता हो.

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क्या बदल रहा है वर्क कल्चर?

इस वायरल पोस्ट ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या अब ऑफिस में ईमानदारी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? कुछ लोगों का मानना है कि हर जगह ऐसा माहौल नहीं होता, इसलिए कर्मचारी अक्सर झूठे बहाने बनाते हैं. वहीं, कई यूजर्स ने कहा कि अगर मैनेजर समझदार हो, तो कर्मचारी खुलकर अपनी बात रख सकते हैं. हालांकि, इस पोस्ट की सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि बदलते समय में वर्क कल्चर भी धीरे-धीरे बदल रहा है.

ये भी पढे़ं: स्टेशन पर दिखा '3 Idiots' वाला सीन! जब महिला को होने लगा दर्द, तो फरिश्ता बनकर...

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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