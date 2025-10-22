दिवाली गिफ्ट में मिली सोन पापड़ी, फिर कर्मचारियों ने जो किया उसने HR को भी सोचने पर मजबूर कर दिया!

Soan Papdi Diwali Gift Controversy: गन्नौर इंडस्ट्रियल एरिया से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में फैक्ट्री के कर्मचारी अपने दिवाली गिफ्ट सोन पापड़ी के डिब्बे कंपनी के गेट के बाहर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं. जमीन पर बिखरे मिठाई के ढेर देखकर लोग हैरान रह गए. यह नजारा सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया आखिर कृतज्ञता खत्म हो रही है या गिफ्ट की कद्र?

क्या सिर्फ मिठाई थी नाराजगी की वजह?

वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई कर्मचारी गुस्से में कंपनी के गेट के पास खड़े हैं. उनके हाथों में एक जैसी सोन पापड़ी के बॉक्स हैं. कुछ लोग खुद फेंक रहे हैं तो कुछ दूसरों को भी उकसा रहे हैं, “घर मत ले जाना, बाहर ही फेंक दो!” ये गुस्सा सिर्फ एक मिठाई पर नहीं बल्कि उस अनदेखी और अपमान पर था, जो कर्मचारियों को महसूस हुआ. वे उम्मीद कर रहे थे कि कंपनी बोनस, नकद इनाम या कुछ अर्थपूर्ण गिफ्ट देगी, लेकिन उन्हें मिला वही मीम वाली सोन पापड़ी.

सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी बहस?

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया. कुछ लोगों ने कहा कि खाना फेंकना गलत है, यह दिवाली के संस्कारों के खिलाफ है. एक यूजर ने लिखा, “गिफ्ट किसी भी रूप में हो, वो आभार का प्रतीक होता है. खाना फेंकना लक्ष्मी जी का अपमान है. इसे गरीबों को दे देते.” वहीं कुछ ने कहा कि हर कंपनी इतनी सक्षम नहीं कि महंगे गिफ्ट दे, जो मिला उसे स्वीकार करना चाहिए.

क्या कर्मचारी गलत नहीं, बल्कि हक के लिए खड़े थे?

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कर्मचारियों का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि यह गुस्सा मिठाई का नहीं बल्कि न्याय की कमी का था. एक यूजर ने लिखा, “वे सोन पापड़ी पर नहीं, उस बोनस पर नाराज हैं जो उन्हें मिलना चाहिए था.” किसी ने मजाक में लिखा, “HR का आइडिया होगा!” जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया है.

यह वीडियो सिर्फ मजाक नहीं, एक मैसेज बन गया है कर्मचारियों की भावनाओं की अनदेखी करने का नतीजा क्या हो सकता है. हर साल सोन पापड़ी मजाक का विषय बनती है, लेकिन इस बार इसने कंपनी संस्कृति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जो मिठाई सालों से ‘री-गिफ्ट’ की हंसी में उड़ाई जाती थी, वही अब श्रमिक असंतोष का प्रतीक बन गई. गन्नौर की इस फैक्ट्री का वीडियो इस साल की सबसे चर्चित दिवाली घटनाओं में से एक बन गया है.