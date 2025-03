VIDEO: 25 साल की दोस्ती का अंत! साथी की मौत पर फूट-फूटकर रोया हाथी, भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल

Viral Elephant Video: कहते हैं कि हाथी सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद भावुक जीव भी होते हैं. इंसानों की तरह वे भी प्यार और दोस्ती की गहरी समझ रखते हैं. ऐसा ही एक मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी अपने 25 साल पुराने साथी को खोने के गम में फूट-फूटकर रोता नजर आ रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े.

क्या है पूरा मामला?

रूस के कजान शहर में जेनी और मैग्डा नाम के दो हाथी पिछले 25 सालों से साथ थे. दोनों एक सर्कस में परफॉर्म किया करते थे और इनकी दोस्ती मिसाल थी. लेकिन हाल ही में जेनी की अचानक मौत हो गई, जिससे उसका साथी मैग्डा बुरी तरह टूट गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि मैग्डा बार-बार जेनी को धक्का देकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसका साथी अब कभी नहीं उठेगा, तो वह गम में डूब जाता है. इसके बाद मैग्डा जेनी के पास बैठकर रोने लगता है और उसे आखिरी बार गले लगाता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस दिल छू लेने वाले वीडियो को ट्विटर पर ब्रायन मैकडोनाल्ड (@27khv) नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. वीडियो देखते ही लोग भावुक हो गए और कमेंट्स में अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे. एक यूजर ने लिखा, "प्यार की कोई सीमा नहीं होती, मैं रो नहीं रहा, तुम रो रहे हो." वहीं, दूसरे ने कहा, "सबसे बड़ा दर्द यही है कि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसे हमेशा के लिए खो देना."

Remember the Russian circus elephants who fought so fiercely in 2021 they terrified the crowd in Kazan?

Baza reports that Magda & Jennie were sent to retire in Crimea, made peace, and stayed together—until Jennie died this week.

Magda’s grief speaks volumes. pic.twitter.com/Xi3MnA14l5

— Brian McDonald (@27khv) March 14, 2025