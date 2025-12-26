कौन है एबो एनोच नोहा? जिसने की थी 25 दिसंबर को प्रलय की 'फर्जी भविष्यवाणी' और कमा डाले इतने करोड़!

Ghana Prophet Prophecy: घाना का रहने वाला एबो नोहा जो खुद को पैगंबर बताता है, उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसने दावा किया कि 25 दिसंबर को भीषण बाढ़ आएगी और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी. उसने कहा कि उसे भगवान का संदेश मिला है और लगातार तीन साल तक बारिश होगी, जिससे बचने का एकमात्र तरीका उसकी बनाई नावें यानी ‘आर्क’ होंगी.

लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा क्यों कर लिया?

एबो एनोच के दावे उस वक्त और डरावने लगे जब घाना के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही थी. खराब मौसम ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया. सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उसके वीडियो वायरल होने लगे, जिसमें वह खुद नावें बनाते हुए नजर आता था. इससे लोगों को लगा कि वह सच बोल रहा है. क्रिसमस के दिन जब कोई बाढ़ नहीं आई और दुनिया सामान्य रही, तो सवाल उठने लगे. इसके बाद एबो एनोच ने नया वीडियो जारी कर कहा कि तबाही रद्द नहीं हुई है, बल्कि भगवान ने उसे और समय दिया है. उसके मुताबिक, उसे अब और ज्यादा नावें बनाने का आदेश मिला है ताकि ज्यादा लोगों को बचाया जा सके.

उसने अपने बचाव में क्या सफाई दी?

एबो नोहा ने कहा कि उसने प्रार्थना की, उपवास रखा और उसे एक नया दर्शन मिला. उसने दावा किया कि वह टिकट नहीं बेच रहा और किसी से पैसे नहीं ले रहा. उसने लोगों से घर पर रहने और घबराने की जरूरत न होने की अपील भी की. भविष्यवाणी पर भरोसा करके कई लोग एबो की नावों के पास पहुंच गए थे. एक व्यक्ति लाइबेरिया से घाना आया और अब एल्मिना में फंसा हुआ है. एक अन्य मामले में, एक व्यक्ति का परिवार नाव के पास रहने चला गया था और जब सर्वनाश टल गया तो गुस्से में आकर उसने एक ढांचे में आग लगा दी, बाद में पता चला कि वह नाव एबो की थी ही नहीं.

₹80 लाख की कार ने विवाद को क्यों भड़का दिया?

इस पूरे मामले ने नया मोड़ तब लिया जब खबरें आईं कि एबो नोहा ने अपने फॉलोअर्स से मिले चंदे से करीब ₹80 लाख की मर्सिडीज कार खरीदी है. सोशल मीडिया पर कार की तस्वीरें वायरल हो गईं. इससे लोग हैरान रह गए कि इतने लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा कर अपना पैसा दे दिया. एबो एनोच की कहानी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि डर और आस्था के नाम पर लोग कितनी आसानी से बहक जाते हैं. बिना किसी ठोस सबूत के की गई भविष्यवाणियों पर आंख मूंदकर भरोसा करना न सिर्फ नुकसानदेह हो सकता है, बल्कि कई लोगों की जिंदगी को भी मुश्किल में डाल सकता है.

Man Burns Down Ark After Mistaking It for Ebo Noah’s Structure A bizarre incident has been reported involving a man who allegedly set fire to an ark he believed belonged to self-styled prophet Ebo Noah. According to eyewitness accounts, the man’s wife and family had reportedly… pic.twitter.com/qpOOUKBzXf — Maqcoy Reports (@maqcoyreports) December 25, 2025