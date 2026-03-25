इंजीनियर जॉब छोड़कर बना 'हाउस हस्बैंड', बीवी ने शुरू किया कमाना! पढ़ें बिहारी छोरे की कहानी

Househusband Story: बिहार के मोतिहारी के अमित कुमार दुबे ने करीब 10 साल पहले अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर एक ऐसा फैसला लिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. जहां आमतौर पर पुरुषों की पहचान उनके करियर से होती है, वहीं अमित ने इस सोच को तोड़ते हुए खुद को एक 'प्राउड हाउसहसबैंड' के रूप में स्वीकार किया. यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसके साथ समाज के कई सवाल और ताने भी जुड़े हुए थे.

क्या पत्नी की तकलीफ ने बदल दी सोच?

शुरुआत में अमित और उनकी पत्नी प्रीति की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी. अमित एक स्थिर नौकरी कर रहे थे, जबकि प्रीति बैंक में काम करती थीं. लेकिन धीरे-धीरे अमित ने महसूस किया कि प्रीति पर काम और घर दोनों का दबाव बढ़ता जा रहा है. लंबे घंटे, जिम्मेदारियां और थकान ने उनकी सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया था. अमित ने देखा कि यह कोई अचानक होने वाली समस्या नहीं थी, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ती थकान और तनाव का असर था. उन्होंने समझा कि उनकी पत्नी को सिर्फ हौसले की नहीं, बल्कि असली मदद की जरूरत है. इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, घर की जिम्मेदारी खुद संभालने का.

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क्या समाज के ताने उन्हें रोक पाए?

जब अमित ने यह फैसला लिया तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेज आईं. किसी ने मजाक उड़ाया, तो किसी ने सवाल उठाया, “घर पर रहने वाला आदमी?”, “पत्नी कमाएगी?” लेकिन अमित अपने फैसले पर अडिग रहे. उनके लिए यह सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था, बल्कि रिश्ते को नए तरीके से समझना था.

समय के साथ उनका परिवार अलग-अलग शहरों में शिफ्ट हुआ और जिंदगी में कई बदलाव आए. पांच साल पहले उनकी बेटी का जन्म हुआ, जिसके बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गईं. लेकिन अमित ने हर जिम्मेदारी को खुशी-खुशी अपनाया. उन्होंने यह साबित किया कि शादी में साझेदारी का मतलब सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि एक-दूसरे का साथ देना भी है.

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क्या इस फैसले ने उनके रिश्ते को मजबूत किया?

आज अमित अपने अनुभव सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं, ताकि लोगों की सोच बदल सके. उनका मानना है कि अपने पार्टनर के सपनों को सपोर्ट करना कमजोरी नहीं, बल्कि असली ताकत है. उनकी कहानी यह दिखाती है कि असली हिम्मत कभी-कभी पीछे हटने में होती है, ताकि आपका साथी आगे बढ़ सके.