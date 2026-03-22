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Hindi Newsजरा हटकेसोच रहा हूं मैं भी इस्तीफा दे दूं? शख्स ने छोड़ी 47 लाख की जॉब तो हिल गए यूजर्स, वायरल हो गया पोस्ट

'सोच रहा हूं मैं भी इस्तीफा दे दूं?' शख्स ने छोड़ी 47 लाख की जॉब तो हिल गए यूजर्स, वायरल हो गया पोस्ट

Viral X Post: एक शख्स ने ये कहकर जॉब छोड़ दी कि मेरे पास वो स्किल नहीं है. मैं वैसा काम नहीं दे पाऊंगा जैसा कंपनी मुझे पैकेज दे रही है. इंजीनियर की ये ईमानदारी अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 22, 2026, 04:05 PM IST
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'सोच रहा हूं मैं भी इस्तीफा दे दूं?' शख्स ने छोड़ी 47 लाख की जॉब तो हिल गए यूजर्स, वायरल हो गया पोस्ट

Viral X Post: जहां एक तरफ लोग नौकरी की तलाश में हैं. काम की तलाश में लोग अपना घर और गांव छोड़कर बड़े शहरों में जाकर रहते हैं. वहीं कुछ लोग लाखों के पैकेज ठुकरा रहे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, मेंटल हेल्थ जरूरी है. वहीं एक शख्स ने ये कहकर जॉब छोड़ दी कि मेरे पास वो स्किल नहीं है. मैं वैसा काम नहीं दे पाऊंगा जैसा कंपनी मुझे पैकेज दे रही है. इंजीनियर की ये ईमानदारी अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @vaneshmali नाम के यूजर ने प्राइवेट पोस्ट किया है. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "हाल ही में मुझे पुणे में 47 लाख के पैकेज की शानदार नौकरी का ऑफर मिला. पैकेज अच्छा था और कंपनी भी बढ़िया थी, लेकिन इस पद के लिए जिन स्किल्स की जरूरत थी, वो स्किल मुझमें अभी पूरी तरह नहीं है. इसलिए मैंने सहजता से इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और समझाया कि मैं अभी उस स्तर पर काम करने के​ लिए तैयार नहीं हूं."

वायरल हो गया पोस्ट

जैसे ही ये पोस्ट एक्स पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. यूजर्स ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं. ये पोस्ट काम के प्रति ईमानदार रहना सिखाता है. इस इंजीनियर ने की पोस्ट ने लोगों के दिलों को छू लिया है. कई लोग कमेंट बॉक्स में सलाह देते भी नजर आ रहे हैं. चलिए पहले जानते हैं जनता ने इस फैसले को कैसे देखा.

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यह भी पढ़ें: 2.5 लाख महीना कमाकर भी खुश नहीं महिला, बोली- जब 15 हजार सैलरी थी तब... इंटरनेट पर छिड़ी बहस

क्या बोली जनता?

एक्सा पर वायरल हुए पोस्ट के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने अपनी राय रखी है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "असाधारण ईमानदारी, ज्यादातर लोग ऑफर के पीछे भागते हैं. कुछ ही लोग जिम्मेदारी का सम्मान करते हैं." वहीं एक यूजर ने सीधा सवाल दागते हुए पूछा, "क्या आप में वाकई स्किल की कमी थी या आपको बस ये खुद पर विश्वास नहीं था कि आप काम करते हुए उन्हें सीख पाएंगे?"

यूजर्स ने पूछे ये सवाल

एक यूजर ने पूछा, "स्किल ना होते हुए भी आपने इस नौकरी के लिए जरूरी इंटरव्यू कैसे पास कर लिया?" इस सवाल के जवाब में इंजीनियर ने लिखा, "उन्होंने बेसिक सवाल पूछे. लेकिन रोल, जिम्मेदारियों और सैलरी को देखते हुए हमें और बेहतर करना होगा. इस बार में मैं थोड़ा दुविधा में था. मैं जोखिम लेना चाहता था. हो सकता है मैंने गलती की हो, लेकिन मुझे फैसला लेना ही था."

"काम करते हुए भी तो सीख सकते हैं स्किल"

एक अन्य यूजर ने पूछा, "यह तो ईमानदारी है, लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर लिया होता तो आप काम करते हुए स्किल सीख जाते, है ना?" इस सवाल के जवाब में इंजीनियर ने लिखा, "मेरा मानना है कि जब कोई कंपनी बड़ी रकम खर्च करती है और हम उस स्तर का काम नहीं कर पाते हैं​ तो ये हमारे लिए जोखिम बन जाता है. हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि​ स्किल काम करते हुए सीखी जा सकती है." जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक 2.7 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले पोस्ट के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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