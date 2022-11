Village For Sale: बहुत ही कम कीमत बिक रहा यह पूरा गांव, चालीस घरों को एक साथ खरीदने का मौका

Entire Village For Sale Of Only Two Crore: लोग निवेश करने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और वे इसके लिए गहने और जमीन जैसी चीजों पर पैसा लगाते हैं. लेकिन कई बार लोग बड़ी जमीन इसलिए भी खरीदते हैं ताकि आगे चलकर वे इस पर बिजनेस कर सकें. इसी कड़ी में स्पेन का गांव बिक रहा है जिसकी कीमत सुनकर हर कोई लालच में आ जाएगा. लेकिन इस गांव के बारे में कई चीजें सामने निकल कर आई हैं.

मालिक खुद इसे बेच रहा है

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गांव का नाम Salto de Castro है. इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इसका कागज पूरी तरह से सही है और इसका मालिक खुद इसे बेच रहा है. वह इस पर होटल बनाना चाहता था लेकिन वह काफी पहले शहर में शिफ्ट हो गया था. अब इस शख्स की उम्र भी काफी हो गई और वह गांव भी वीरान हो गया इसलिए उसे बेचना चाहता है.

इस गांव में 44 घर, एक होटल..

जानकारी के मुताबिक इस गांव में 44 घर, एक होटल, एक चर्च, एक स्कूल, एक म्युनिसिपल स्विमिंग पूल, एक स्पोर्ट्स एरिया और एक पुराना सिविल गार्ड बैरक है. इस बुजुर्ग शख्स ने इस गांव को 2000 के दशक की शुरुआत में पर्यटन स्थल में बदलने के इरादे से खरीदा था. 2008 की मंदी में उन्हें अपनी कई योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा जिसमें यह गांव भी शामिल था.

गांव की इमारतें जर्जर

इस गांव की एकमात्र कमी यह है कि यह स्पेन और पुर्तगाल के बॉर्डर पर मौजूद है. इसकी कीमत मालिक ने सिर्फ ढाई लाख यूरो यानी लगभग दो करोड़ रुपए लगाई है. हालांकि करीब तीन दशक से अधिक समय से वीरान इस गांव की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं. यह भी बताया जा रहा है कि कुछ खरीदारों ने इसे रिजर्व करने के लिए पैसा लगा दिया है.

