इस देश में घर लानी होगी है दो दुल्हन, मना करने पर होती है जेल, क्यों है खौफनाक कानून

Marriage Rule: दुनियाभर में कई तरह के लोग हैं जो अपनी-अपनी अलग परंपराओं की वजह से फेमस रहते हैं. शादी की भी अलग-अलग परंपराएं होती हैं, कई लोग शाही शादियां करते हैं जबकि कुछ लोग गुपचुप तरह से शादियां करते हैं. भारत में एक शादी का रिवाज है. वहीं एक देश ऐसा है कि जहां पर दो शादी करना अनिवार्य माना जाता है. अगर व्यक्ति दो शादी नहीं करता है तो उसे हवालात की हवा खानी पड़ती है.

इस देश का नाम है इरिट्रिया जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है. यहां पर सभी पुरुषों को दो शादियां करने का आदेश दिया गया है. जो भी व्यक्ति दो शादी नहीं करता है उसे जेल में भी डाला जा सकता है. इसके लिए यहां की सरकार ने कानून भी बनाया है. अगर कोई व्यक्ति इसमें अड़चन लाने की कोशिश करता है तो उसे उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा अगर पहली पत्नी के द्वारा विरोध किया जाता है तो उसे भी सजा दी जा सकती है.

इस कानून को बनाने के पीछे कुछ वजह हैं. इस देश में महिलाओं की आबादी ज्‍यादा है. जिसकी वजह से पुरुषों को जबरन दो शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है. हालांकि जब इस देश में ये कानून बना तो दुनिया भर में इसकी काफी ज्यादा आलोचना की गई थी, लेकिन सरकार अपने फैसलों पर अडिग रही. इरिट्रिया के अलावा आइसलैंड में लड़कियों को शादी करने के लिए तरह- तरह के लुभावने ऑफर भी दिए जाते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार शादी करने वाले 3 लाख रुपये देने वाली योजना निकाली ह. इसके अलावा अगर कोई बाहरी शख्स लड़की से शादी करता है तो उसे नागरिकता देने का प्रावधान भी रखा गया. बता दें कि शादी के नियम के अलावा यहां ऐसे कई अजीबो-गरीब कानून हैं. जिस पर लोग रिएक्‍ट करते हैं.