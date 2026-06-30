शीशे में खुद को देख डर गए 'वाइकिंग्स' गोल मशीन हालैंड! वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Erling Haaland Funny Video: फुटबॉल की दुनिया में इन दिनों सिर्फ एक ही नाम की गूंज है, और वो है अर्लिंग हालैंड. मैदान पर अच्छे-अच्छे डिफेंडर्स के पसीने छुड़ाने वाले मैनचेस्टर सिटी के इस स्टार स्ट्राइकर का एक बेहद मजेदार सोशल मीडिया पर सामने आया है. खाना खाते समय खुद की ही परछाई देखकर डरने वाले हालैंड का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. इसके साथ ही हालैंड की फिटनेस और उनकी भारी-भरकम डाइट को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें एक मजेदार भारतीय कनेक्शन भी सामने आया है.
मैदान पर गोल की मशीन कहे जाने वाले 25 साल के अर्लिंग हालैंड का एक मजेदार वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. इस वीडियो में हालैंड आराम से बैठकर कुछ खा रहे होते हैं, तभी अचानक उनकी नजर बगल में लगे शीशे पर पड़ती है. शीशे में खुद का रिफ्लेक्शन देखकर हालैंड इस कदर चौंक जाते हैं कि फैन्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं. फैन्स मजाक में कह रहे हैं कि मैदान पर बड़े-बड़े खिलाड़ियों को डराने वाले हालैंड आज खुद से ही डर गए. इस वीडियो पर जमकर मीम्स भी बन रहे हैं.
बटर चिकन और गार्लिक नान के दीवाने
हालैंड सिर्फ अपने फनी वीडियो के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी डाइट के लिए भी चर्चा में हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले दो मैचों में चार गोल दागने वाले हालैंड को भारतीय खाना बेहद पसंद है. प्रीमियर लीग इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में हालैंड ने खुद इस बात को कबूला है. उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है, खासकर लैम्ब चॉप्स और बटर चिकन मेरे ऑल-टाइम फेवरेट हैं. इसके साथ ही उन्हें लहसुन वाली नान खाना भी बहुत अच्छा लगता है.
Haaland somehow managed to frighten himself in the mirror..
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— FootballFunnys (@FootballFunnnys) June 29, 2026
रोज खाते हैं 6,000 कैलोरी
6 फीट 5 इंच लंबे इस फुटबॉल स्टार की बॉडी किसी चट्टान जैसी मजबूत है. इस शरीर को बनाए रखने के लिए हालैंड रोजाना लगभग 6,000 कैलोरी डाइट लेते हैं, जो एक आम इंसान की डाइट से कहीं ज्यादा है. साल 2022 की अपनी डॉक्यूमेंट्री 'हालैंड: द बिग डिसीजन' में उन्होंने बताया था कि वह लोकल और क्वालिटी फूड खाने पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं. उनकी डाइट में भारी मात्रा में मीट, स्टेक, अंडे, मछली, शहद और दूध शामिल रहता है. यही वजह है कि वह मैदान पर सबसे तेज और ताकतवर खिलाड़ी नजर आते हैं.
फिटनेस के लिए 62 लाख का आइस चैंबर
इस भारी-भरकम डाइट को पचाने और खुद को फिट रखने के लिए हालैंड का रिकवरी प्रोसेस भी बहुत गजब का है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हालैंड ने इंग्लैंड के चेशायर में स्थित अपने घर पर करीब 62 लाख रुपये (50,000 पाउंड) की लागत वाला एक क्रायोचैंबर लगवाया है. वह नियमित रूप से आइस बाथ लेते हैं और रेड लाइट थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं.
नींद से कोई समझौता नहीं
हालैंड अपनी फिटनेस के साथ-साथ अपनी नींद का भी पूरा ख्याल रखते हैं. वह रात को बहुत जल्दी सोने चले जाते हैं. अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए वह रात में ब्लू लाइट फिल्टर वाले खास चश्मे पहनते हैं, ताकि मोबाइल या टीवी की रोशनी उनकी आंखों को नुकसान न पहुंचाए. यही छोटी-छोटी आदतें उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर बनाती हैं.