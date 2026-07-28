धरती से दूर हवा में तैरते हुए किया 'Yin Yoga'! स्पेस स्टेशन से सामने आया एस्ट्रोनॉट का Video; जीत रहा लोगों का दिल

अंतरिक्ष में रहना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है. वहां रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम भी पृथ्वी से बिल्कुल अलग तरीके से करने पड़ते हैं. खाना खाना हो, सोना हो या फिर एक्सरसाइज करना, हर चीज के लिए एस्ट्रोनॉट्स को खास तरीके अपनाने पड़ते हैं.
अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनेट ने दिखाया है कि अंतरिक्ष में योग करना कैसा अनुभव होता है. उनका वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान भी हैं और प्रभावित भी. क्योंकि स्पेस में तैरते हुए योग करना आसान नहीं होता, लेकिन सोफी ने अपनी तकनीक और संतुलन से इसे बेहद खूबसूरत बना दिया है.
सोफी एडेनेट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर यिन योग करती नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह बिना जमीन के सहारे अंतरिक्ष में तैर रही हैं और धीरे-धीरे योग के अलग-अलग पोज कर रही हैं. माइक्रोग्रैविटी के कारण उनका शरीर हवा में स्थिर नहीं रहता, इसलिए उन्हें खास तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है. सोफी ने बताया कि वह अंतरिक्ष स्टेशन पर हर शाम करीब 30 मिनट यिन योग करती हैं. यह उनके लिए पूरे दिन की व्यस्तता के बाद शरीर और दिमाग को आराम देने का एक तरीका है.
सोफी एडेनेट के लिए योग कोई नई चीज नहीं है. वह कई सालों से पृथ्वी पर योग का अभ्यास करती रही हैं. अंतरिक्ष यात्रा के दौरान भी उन्होंने इस आदत को जारी रखा. उन्होंने बताया कि यिन योग तेज गति वाले योग से अलग होता है. इसमें शरीर को धीरे-धीरे स्ट्रेच किया जाता है और एक ही पोज को लंबे समय तक बनाए रखा जाता है. हालांकि, पृथ्वी पर जहां गुरुत्वाकर्षण शरीर को स्थिर रखता है, वहीं अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता. इसलिए ISS में योग करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं.
माइक्रोग्रैविटी में योग करना जितना सुंदर दिखाई देता है, उतना ही मुश्किल भी होता है. अंतरिक्ष में शरीर को एक जगह पर टिका कर रखना चुनौतीपूर्ण होता है. एस्ट्रोनॉट्स इसके लिए दीवारों पर लगे हैंडहोल्ड, पैरों को रोकने वाली स्ट्रैप और शरीर की मांसपेशियों के कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं. सोफी के मुताबिक, अंतरिक्ष में योग करते समय शरीर को नए तरीके से महसूस करना पड़ता है. यहां जमीन का सहारा नहीं होता, इसलिए हर मूवमेंट को कंट्रोल करना जरूरी होता है.
सोफी एडेनेट ने संकेत दिया है कि वह जल्द ही एक विस्तृत वीडियो शेयर करेंगी, जिसमें वह बताएंगी कि ISS में योग की तकनीक कैसे काम करती है. इस वीडियो में वह यह भी समझा सकती हैं कि स्पेस में शरीर की लचक और संतुलन किस तरह बदल जाता है. उनका यह प्रयास सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों को अंतरिक्ष में इंसानी जीवन की नई झलक भी दिखाता है.
सोफी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. हजारों लोगों ने इसे पसंद किया और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि स्पेस योग सच में जादुई और बेहद खूबसूरत लग रहा है. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि वह हमेशा से यह महसूस करना चाहता था कि जीरो ग्रैविटी वाले माहौल में योग करना कैसा लगता होगा. एक और यूजर ने लिखा कि यह वीडियो मजेदार, कलात्मक और वैज्ञानिक, तीनों चीजों का शानदार मिश्रण है. आप हमें सपने देखने के लिए प्रेरित करती हैं. कई लोगों ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष में योग करते हुए सोफी का वीडियो इंसान की क्षमता और खोज की भावना को दिखाता है.
एस्ट्रोनॉट्स के लिए अंतरिक्ष में फिट रहना बेहद जरूरी होता है. क्योंकि लंबे समय तक माइक्रोग्रैविटी में रहने से शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और हड्डियों पर भी असर पड़ सकता है. यही वजह है कि ISS पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स हर रोज एक्सरसाइज करते हैं. इसके लिए वहां खास मशीनें और गैजेट मौजूद होते हैं. योग जैसी एक्टिविटी न सिर्फ शरीर को सक्रिय रखने में मदद करती हैं, बल्कि मानसिक तनाव कम करने में भी सहायक होती हैं.
सोफी एडेनेट का यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि अंतरिक्ष में जीवन कितना अलग और रोमांचक हो सकता है. जहां एक तरफ एस्ट्रोनॉट्स वैज्ञानिक प्रयोगों में व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे अपने शरीर और मन को संतुलित रखने के लिए नए तरीके भी खोजते रहते हैं. अंतरिक्ष में तैरते हुए किया गया यह योग अब दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है.
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