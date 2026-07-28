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धरती से दूर हवा में तैरते हुए किया 'Yin Yoga'! स्पेस स्टेशन से सामने आया एस्ट्रोनॉट का Video; जीत रहा लोगों का दिल

यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) की एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनेट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में वह माइक्रोग्रैविटी यानी बिना गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल में यिन योग करती नजर आ रही हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 28, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:59 AM IST
धरती से दूर हवा में तैरते हुए किया 'Yin Yoga'! स्पेस स्टेशन से सामने आया एस्ट्रोनॉट का Video; जीत रहा लोगों का दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@soph_astro

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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