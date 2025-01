मॉल-मेट्रो में जाते वक्त यूज करते हैं एस्केलेटर, तो संभल जाइए! Video देखकर कदम कांप जाएंगे

Escalator Video Viral: अगर आप भी मॉल या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर एस्केलेटर के जरिए किसी फ्लोर पर जाना होता है तो आप भी थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो ने लोगों का दिल दहला दिया. एक अंडरग्राउंड स्टेशन का भयानक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स एस्केलेटर पर जैसे ही चढ़ा वह उसके अंदर ही घुस गया और फिर वह मशीन के अंदर बुरी तरह फंस गया. अगर आप गौर करेंगे तो वीडियो में देखेंगे कि एस्केलेटर के सीढ़ियों के बीच एक बड़ा गैप दिखाई दे रहा है. यह वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है और इसे देखकर हजारों लोग हैरानी में हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना फरवरी 2018 में तुर्की के इस्तांबुल में अयाजगा मेट्रो स्टेशन पर हुई थी. सीसीटीवी वीडियो में यात्रियों को एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए देख सकते हैं. वीडियो के दाहिने ओर अगर नजर दौड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एस्केलेटर रुका हुआ है और लोग उससे नीचे की ओर उतर रहे हैं. सभी यात्री जब नीचे उतर रहे होते हैं तो अचानक एस्केलेटर चल पड़ता है. किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से एस्केलेटर के सीढ़ियों में गैप बन जाता है और एक शख्स उसी के अंदर समा जाता है. जैसे ही इस घटना को आस-पास के लोगों ने देखा तो हैरान रह गए.

मेहमत अली एरिक के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया कि वह एस्केलेटर के अंदर एक घंटे तक फंसा रहा. उसकी मदद के लिए कई यात्री सामने आए, लेकिन असफल रहे. आखिरकार फायर फाइटर्स ने उसे बचाया. एक एंबुलेंस ने उसे अस्पताल पहुंचाया ताकि वह अपने जख्मों के लिए चिकित्सा प्राप्त कर सके. इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन नगर पालिका (आईबीबी) के अनुसार, टूटे एस्केलेटर को कथित तौर पर चेतावनी नोटिस के साथ चिह्नित किया गया था.

Happened on February 27th, 2018 in Ayazaga Metro station in Istanbul, Turkey.

There is a protracted court case over it; with the injured man suing the Istanbul Metro, who denied negligence for the accident. /1 https://t.co/Bpr0nzX4qY

