जिसे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसे पहनकर ये शख्स बन गया 'इंटरनेशनल मॉडल', कूड़े से बनाया ऐसा फैशन कि डिजाइनर रह गए दंग!

Ethiopian Viral Fashion Creator: फैशन की दुनिया में अब तक आपने पेरिस, मिलान और न्यूयॉर्क के महंगे रैंप देखे होंगे, जहां लाखों के कपड़ों में मॉडल्स वॉक करती हैं. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर इथियोपिया का एक युवा फैशन क्रिएटर छाया हुआ है, जिसने साबित कर दिया है कि स्टाइल पैसों का नहीं, बल्कि नजरिए का मोहताज होता है. इस शख्स ने कचरे के ढेर को ऐसे हाई-एंड फैशन में बदल दिया है कि इंस्टाग्राम पर इसके वीडियो रातों-रात वायरल हो रहे हैं. यह लड़का कूड़ेदान में फेंकी गई चीजों से ऐसे कपड़े और एक्सेसरीज तैयार कर रहा है, जिन्हें देखकर बड़े-बड़े लग्जरी ब्रांड्स के डिजाइन भी फीके पड़ जाएं.

कचरे को बना दिया स्टाइल का नया ट्रेंड

इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में रहने वाला यह लड़का बेकार पड़ी चीजों को नया जीवन दे रहा है. इसका नाम मिल्की है. यह प्लास्टिक, पुराने जूते, तार और अन्य कबाड़ जैसी चीजों से ऐसे कपड़े तैयार करता है, जिन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये कचरे से बने हैं. यही वजह है कि उसका काम लोगों को हैरान कर रहा है और तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

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सोशल मीडिया ने दिलाई पहचान

इस क्रिएटर के वीडियो और तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आईं, देखते ही देखते वायरल हो गईं. लाखों लोग उसके काम को पसंद कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं और कई लोग उसके डिजाइन को 'असली टैलेंट' बता रहे हैं.

कम संसाधनों में बड़ा कमाल

जहां एक तरफ बड़े-बड़े डिजाइनर महंगे कपड़ों और फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, वहीं यह लड़का सीमित संसाधनों में शानदार आउटफिट बना रहा है. उसकी खासियत यह है कि वह हर चीज में नया आइडिया ढूंढ लेता है. कचरे में पड़ी चीजें उसके लिए फैशन का नया मौका बन जाती हैं.

पर्यावरण के लिए भी खास संदेश

इस अनोखे काम के पीछे सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश भी छिपा है. वह लोगों को यह दिखाना चाहता है कि बेकार चीजें भी काम की हो सकती हैं. अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो कचरा भी खूबसूरत चीजों में बदला जा सकता है. इससे पर्यावरण को भी फायदा होता है और कचरे की समस्या को कम करने में मदद मिलती है.

दुनिया भर से मिल रही सराहना

इस युवा डिजाइनर का काम अब सिर्फ उसके देश तक सीमित नहीं रहा. दुनियाभर के लोग उसके डिजाइन को पसंद कर रहे हैं और कई लोग उसके साथ काम करने की इच्छा भी जता रहे हैं. फैशन इंडस्ट्री में भी उसे एक नई सोच के रूप में देखा जा रहा है.

क्रिएटिविटी ही असली पहचान

इस लड़के की यह कहानी बताती है कि सफलता के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास महंगे साधन हों. अगर आपके पास हुनर और सोच है, तो आप किसी भी चीज को खास बना सकते हैं. यह लड़का आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है और यह साबित कर रहा है कि असली फैशन दिमाग से बनता है, पैसे से नहीं.

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