12 साल तक नहीं हुई कोई संतान, लोग मारते थे ताने; अब एक साथ 5 बच्चों को दिया जन्म, डॉक्टरों के साथ दुनिया भी रह गई दंग

Ethiopia Woman Gives Birth to Quintuplets: इथियोपिया से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे लोग 'कुदरत का करिश्मा' मान रहे हैं. 12 साल तक समाज के तानों और संतान न होने के दर्द को झेलने वाली एक महिला बेदरिया अदेम ने एक साथ 5 बच्चों (Quintuplets) को जन्म दिया है. खास बात यह है कि मां और सभी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं.
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Ethiopia Woman Gives Birth to Quintuplets: इथियोपिया से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने लोगों को भावुक भी कर दिया और हैरान भी. यहां एक महिला ने शादी के 12 साल बाद एक साथ पांच बच्चों को जन्म दिया है. BBC उर्दू की रिपोर्ट के अनुसार, लंबे समय तक संतान न होने की वजह से उन्हें लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन अब उसी महिला के घर में एक साथ पांच बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं. 35 साल की बेदरिया अदेम के लिए यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं है. उन्होंने एक साथ चार बेटों और एक बेटी को जन्म दिया है. खास बात यह है कि मां और सभी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं.
BBC उर्दू से बात करते हुए बेदरिया अदेम ने बताया कि मां न बन पाने की वजह से वह कई सालों तक मानसिक तनाव में रहीं. गांव के लोग बार-बार उनसे बच्चे को लेकर सवाल करते थे. धीरे-धीरे उन्होंने लोगों से मिलना-जुलना भी कम कर दिया था. उनका कहना है कि बाहर से भले वह सामान्य दिखती थीं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुकी थीं. कई बार वह अकेले बैठकर रोती थीं और सिर्फ एक बच्चे के लिए दुआ मांगती थीं. बेदरिया अदेम के मुताबिक, उनके पति हमेशा उन्हें समझाते थे कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गांव वालों की बातें उन्हें लगातार परेशान करती थीं.
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गर्भावस्था के दौरान डॉक्टरों ने जांच में बताया था कि बेदरिया अदेम के पेट में चार बच्चे हैं. परिवार पहले ही यह सुनकर हैरान था. लेकिन डिलीवरी के समय डॉक्टरों को पता चला कि वहां पांचवां बच्चा भी है. यह सुनकर अस्पताल में मौजूद लोग भी चौंक गए. डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन के जरिए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला. बताया जा रहा है कि बच्चों का जन्म सीजेरियन ऑपरेशन से हुआ. जन्म के समय हर बच्चे का वजन करीब डेढ़ किलो के आसपास था, जो ऐसी स्थिति में सामान्य माना जा रहा है.
डॉक्टरों का कहना है कि बदरिया की गर्भावस्था पूरी तरह प्राकृतिक थी. इसमें किसी तरह की आईवीएफ या मेडिकल तकनीक की मदद नहीं ली गई थी. एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक साथ पांच बच्चों का प्राकृतिक रूप से जन्म होना बेहद दुर्लभ माना जाता है. ऐसे मामले करोड़ों में एक बार देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि यह मामला अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
बेदरिया अदेम ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने तो सिर्फ एक बच्चे के लिए दुआ की थी, लेकिन उन्हें एक साथ पांच बच्चों का आशीर्वाद मिल गया. उन्होंने कहा कि अब उन्हें लगता है जैसे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है. जो दर्द उन्होंने 12 साल तक झेला, वह अब किसी पुराने सपने जैसा लगता है. बदरिया के चेहरे की खुशी देखकर अस्पताल का स्टाफ भी भावुक हो गया. डॉक्टरों का कहना है कि मां लगातार बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही थीं.
हालांकि, खुशियों के बीच बदरिया के सामने एक बड़ी चिंता भी है. उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है. वह खेती का काम करती हैं और मुश्किल से घर चला पाती हैं. अब एक साथ पांच बच्चों की जिम्मेदारी आने के बाद उन्हें भविष्य की चिंता सता रही है. उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह इतने बड़े परिवार का खर्च कैसे संभालेंगी. लेकिन इसके बावजूद बदरिया उम्मीद नहीं छोड़ना चाहतीं. उनका विश्वास है कि ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा.
जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने बेदरिया अदेम और उनके परिवार को शुभकामनाएं देनी शुरू कर दीं. कई लोग इस कहानी को उम्मीद और धैर्य की मिसाल बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि 'जिस महिला ने 12 साल तक दर्द सहा, उसके घर अब पांच खुशियां एक साथ आई हैं.' वहीं, कुछ लोगों ने परिवार की आर्थिक मदद करने की भी बात कही.
अब बेदरिया अदेम का परिवार पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. जो लोग कभी उन्हें ताने देते थे, वही अब उनके घर पहुंचकर बच्चों को देखने की बात कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि जिंदगी कब किसकी किस्मत बदल दे, यह कोई नहीं जानता. फिलहाल, बेदरिया अपने पांचों बच्चों को गोद में लेकर बेहद खुश हैं. उनके लिए यह सिर्फ मां बनने का सुख नहीं, बल्कि 12 साल लंबे इंतजार के खत्म होने का पल भी है.
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