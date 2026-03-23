Advertisement
trendingNow13151223
Hindi Newsजरा हटकेहवा में उड़ते जहाज में यात्री की अनोखी फरमाइश, एयर होस्टेस ने कर दिखाया कमाल, वीडियो वायरल!

हवा में उड़ते जहाज में यात्री की अनोखी फरमाइश, एयर होस्टेस ने कर दिखाया कमाल, वीडियो वायरल!

Etihad Airways cockpit visit video: एक यात्री की कॉकपिट देखने की इच्छा लैंडिंग के बाद पूरी हुई, जिसे एयर होस्टेस और क्रू ने सहजता से पूरा किया. यह वीडियो वायरल हो गया और एतिहाद एयरवेज की सराहना सोशल मीडिया पर खूब हुई.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हवा में उड़ते जहाज में यात्री की अनोखी फरमाइश, एयर होस्टेस ने कर दिखाया कमाल, वीडियो वायरल!

हवाई सफर हमेशा से लोगों के लिए रोमांच और उत्साह से भरा होता है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे पल भी सामने आ जाते हैं जो पूरे अनुभव को यादगार बना देते हैं. ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक यात्री ने फ्लाइट के दौरान एयर होस्टेस से ऐसी खास मांग कर दी जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए. लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि क्रू मेंबर्स ने भी इस अनुरोध को मुस्कुराते हुए पूरा किया. यह वीडियो अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है.

ये भी पढ़ें:पुणे के रेस्टोरेंट मालिक ने LPG के बढ़ते दामों का फोड़ा डोनाल्ड ट्रंप पर ठीकरा; बोला

 कॉकपिट देखने की अनोखी डिमांड 

Add Zee News as a Preferred Source

घटना एतिहाद एयरवेज की एक फ्लाइट की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, लैंडिंग के बाद एक भारतीय यात्री ने एयर होस्टेस से कॉकपिट देखने की इच्छा जताई. यह सुनकर एयर होस्टेस ने पहले नियमों के अनुसार सावधानी बरती, क्योंकि उड़ान के दौरान कॉकपिट में यात्रियों की एंट्री सख्ती से प्रतिबंधित होती है. लेकिन स्थिति को समझते हुए और यात्री की जिज्ञासा को देखते हुए उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि लैंडिंग के बाद उसकी यह इच्छा पूरी की जा सकती है. यात्री की यह मासूम डिमांड आगे चलकर एक यादगार अनुभव में बदल गई.

ये भी पढ़ें: कहीं सोने के मिलते हैं पैसे तो... दुनिया की 8 अजीब नौकरियां जो कर देंगी मालामाल

कॉकपिट के अंदर मिला खास अनुभव

लैंडिंग के बाद उस यात्री को कॉकपिट में जाने की अनुमति दी गई. जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने पायलटों से मुलाकात की और पूरे कॉकपिट का नजदीक से अवलोकन किया. उसने इस पूरे अनुभव को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड भी किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पायलट और क्रू मेंबर उसे आराम से सब कुछ समझा रहे हैं. यह अनुभव उसके लिए बेहद खास और रोमांचक साबित हुआ, जिसे उसने जिंदगी का यादगार पल बताया. कॉकपिट के अंदर की दुनिया को देखकर वह काफी उत्साहित नजर आया.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंस्टाग्राम पर @vanshmotwani23 नाम के यूजर द्वारा शेयर किया गया, जो तेजी से वायरल हो गया. वीडियो के कैप्शन में यात्री ने एतिहाद एयरवेज और उसके क्रू की तारीफ करते हुए कहा कि यह एक बेहतरीन अनुभव था और स्टाफ बेहद मददगार और विनम्र था. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने एयरलाइन की जमकर सराहना की. यहां तक कि एतिहाद एयरवेज ने भी इस पोस्ट पर कमेंट कर यात्री का धन्यवाद किया और भविष्य में फिर से यात्रा की उम्मीद जताई. यह वीडियो अब इंटरनेट पर सकारात्मकता का उदाहरण बन गया है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Etihad Airways cockpit visit videoPassenger cockpit request viral videoAir hostess grants cockpit access

Trending news

ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जनसैलाब, सोना-चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी
Middle East crisis
ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जनसैलाब, सोना-चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी
'हर बात का राजनीतिकरण ठीक नहीं...', प्रोजेक्ट में देरी पर बंगाल सरकार को SC की फटकार
Supreme Court
'हर बात का राजनीतिकरण ठीक नहीं...', प्रोजेक्ट में देरी पर बंगाल सरकार को SC की फटकार
कर्नाटक HC ने LPG संकट से झाड़ा पल्ला, खारिज हुई होटल एसोसिएशन की मांग
LPG shortage
कर्नाटक HC ने LPG संकट से झाड़ा पल्ला, खारिज हुई होटल एसोसिएशन की मांग
‘मंकी किलर’ की एंट्री! बंदरों को तीर से भेद रहा, कौन है महाराष्ट्र का सीरियल शिकारी?
Thane
‘मंकी किलर’ की एंट्री! बंदरों को तीर से भेद रहा, कौन है महाराष्ट्र का सीरियल शिकारी?
'कोविड महामारी की तरह रहना होगा अलर्ट...', ईरान युद्ध को लेकर संसद में क्या बोले PM?
Iran war
'कोविड महामारी की तरह रहना होगा अलर्ट...', ईरान युद्ध को लेकर संसद में क्या बोले PM?
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
Gurugram rape case
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
Captain Baba
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं, युद्ध का असर... कोरोना का जिक्र कर PM ने क्या बताया
West Asia crisis
होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं, युद्ध का असर... कोरोना का जिक्र कर PM ने क्या बताया
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
West Bengal Election 2026
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?