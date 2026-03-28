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बस बहुत हुआ, अब सो जाओ... आधी रात को बॉस का मैसेज देख भारतीय कर्मचारी के छलक पड़े आंसू!

आधी रात को काम कर रहे भारतीय कर्मचारी को यूरोपियन बॉस ने भेजा ऐसा मैसेज कि इंटरनेट पर छिड़ गई बहस. क्या भारत में भी कभी खत्म होगा 'ओवरटाइम' का कल्चर? जानें क्या था वो वायरल टेक्स्ट जिसने सबको चौंका दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:26 AM IST
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बस बहुत हुआ, अब सो जाओ... आधी रात को बॉस का मैसेज देख भारतीय कर्मचारी के छलक पड़े आंसू!

Boss Viral Post: एक भारतीय कर्मचारी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके यूरोपीय मैनेजर ने खुद उसे आधी रात के करीब काम रोकने को कहा. दोनों किसी जरूरी डील पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही देर रात हुई, बॉस ने मैसेज किया कि अब काफी देर हो चुकी है, बाकी काम कल कर लेना. यह साधारण सा मैसेज इंटरनेट पर वायरल हो गया.

क्या भारत में ऐसा वर्क कल्चर आम है?

भारत में आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता. यहां ओवरटाइम, देर रात तक काम करना और वर्क-लाइफ बैलेंस की कमी को अक्सर मेहनत का नाम देकर सही ठहराया जाता है. कई कर्मचारी खुद को एक्सप्लॉइटेड महसूस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह कल्चर लंबे समय से चला आ रहा है. इस कर्मचारी ने इस चैट का स्क्रीनशॉट रेडिट पर शेयर किया, जहां यह तेजी से वायरल हो गया. पोस्ट करने वाले यूजर ‘GoCoronaGo321’ ने यूरोपीय वर्क कल्चर की तारीफ करते हुए लिखा कि वहां के नियम और सोच काफी बेहतर हैं. कुछ ही घंटों में इस पोस्ट को हजारों व्यूज मिल गए.

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Europe folks :)
by u/GoCoronaGo321 in IndianWorkplace

 

(पढ़ें: 84 साल की दादी को हुआ AI 'रोबोट' से प्यार! सरेआम लिखे लव लेटर, लुटा दिए लाखों रुपये)

लोगों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी?

इंटरनेट यूजर्स ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. किसी ने लिखा, “हम जान नहीं बचा रहे, सिर्फ एक्सेल फाइल्स बना रहे हैं, ये इंतजार कर सकती हैं.” वहीं कई लोगों ने सवाल उठाया कि भारत में ऐसा कब देखने को मिलेगा. कुछ यूजर्स ने भारतीय वर्क कल्चर को ज्यादा दबाव वाला भी बताया. कई यूजर्स ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि यूरोप और अमेरिका में काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन को ज्यादा महत्व दिया जाता है. वहां कर्मचारियों को समय पर घर जाने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो भारत में अभी भी कम देखने को मिलता है.

हालांकि इस पोस्ट की सच्चाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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