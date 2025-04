आसमान में पैराशूट से लटका, स्टेडियम की छत पर अटका; चंद सेकेंड पहले का Video वायरल

European Rugby Champions: यूरोप की एक बड़ी रग्बी कॉम्प्टिशन में मैच शुरू होने में देरी हुई. दरअसल, एक शख्स पैराशूट से मैच की गेंद लेकर नीचे की तरफ आ रहा था, स्टेडियम की छत पर फंस गया. यह घटना स्टेडियम डे टूलूज में सेल और स्टेड टूलूजैन के बीच राउंड ऑफ 16 मैच के दौरान हुई. मैच को 40 मिनट तक रोकना पड़ा. पैराशूट वाला शख्स कैप्टन यानिक ट्रॉइलेट छत से लटक रहा था. अधिकारियों ने उसे बचाने की कोशिश शुरू की. भीड़ नीचे देख रही थी और सब हैरान थे. बचाव में समय लग रहा था, लेकिन सबकी नजर उस पर थी.

सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम

जिन दर्शकों के ऊपर यह घटना हुई, उन्हें तुरंत वहां से हटाया गया. गोल पोस्ट की पैडिंग को नीचे बिछाया गया, ताकि सुरक्षा बढ़े. बच्चों के लिए बनी एक हवा से भरी रग्बी पिच को भी स्टेडियम में लाया गया. यह सब इसलिए किया गया ताकि अगर वह नीचे गिरे, तो उसे चोट न लगे. लगभग 25 मिनट बाद अधिकारियों ने एक चेरी पिकर मशीन से कैप्टन यानिक को सुरक्षित उतारा. वह बिल्कुल ठीक था. जब वह नीचे आया, तो भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं. दर्शक खुश थे कि वह सुरक्षित है. इसके बाद खिलाड़ियों को फिर से वार्म-अप के लिए मैदान पर आने दिया गया.

Carnage in Toulouse, a parachutist got caught on the stadium roof, kick off delayed, fire engines arrived to rescue him and he’s waving to the crowd getting them pumped for the game, only in France!

https://t.co/i1AKrXWVqx

— Andy Goode (@AndyGoode10) April 6, 2025