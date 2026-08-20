/ट्रेन के वॉशरूम में सेल्फी, ऑटो की सवारी और देसी चाय का स्वाद... यूरोपीय महिला का भारत टूर सोशल मीडिया पर मचा रहा धूम

विदेशी टूरिस्ट जब भारत आते हैं तो आमतौर पर ताजमहल, पहाड़, समुद्र, मंदिर और ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें शेयर करते हैं. लेकिन सबरीना का अंदाज थोड़ा अलग है. उन्होंने भारत में अपने रोजमर्रा के सफर और छोटी-छोटी चीजों को भी कैमरे में कैद करना शुरू किया.
उनका एक वीडियो खास तौर पर वायरल हो गया, जिसमें वह भारतीय ट्रेन के टॉयलेट के अंदर लगे शीशे के सामने सेल्फी लेती नजर आ रही हैं. उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'भारत की ट्रेन में बाथरूम सेल्फी.' वीडियो छोटा और मजेदार था, लेकिन इसे देखने के बाद लोगों ने तरह-तरह के कमेंट किए. वीडियो में वह कहती हैं, 'यह शायद सबसे अजीब बाथरूम सेल्फी है.' यह सुनकर उनका दोस्त मुस्कुराते हुए अचानक रोने जैसा चेहरा बना लेता है, क्योंकि ट्रेन में लगा वो शीशा काफी गंदा नजर आ रहा है. वह अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर पाता, उससे पहले ही सबरीना हंसते हुए वीडियो को बंद कर देती हैं.
सबरीना इंस्टाग्राम पर @wheresabitravels नाम से अपना ट्रैवल कंटेंट शेयर करती हैं. वह भारत के अलग-अलग हिस्सों की यात्रा कर रही हैं और रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचा रही हैं. उनके सफर में सिर्फ बड़े टूरिस्ट स्पॉट ही शामिल नहीं हैं. वह सड़क, ट्रेन, ऑटो और स्थानीय माहौल को भी अपनी यात्रा का हिस्सा बना रही हैं. यही वजह है कि उनके वीडियो बाकी सामान्य ट्रैवल वीडियो से थोड़े अलग नजर आते हैं. भारत की यात्रा के दौरान वह उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई जगहों पर घूम चुकी हैं. हर जगह को देखने का उनका अपना तरीका है और वह बिना ज्यादा सजावट के अपने अनुभव को कैमरे पर दिखाती हैं.
आगरा पहुंचने के बाद सबरीना ने ताजमहल का भी दीदार किया. दुनिया के सबसे मशहूर स्मारकों में शामिल ताजमहल की खूबसूरती ने उन्हें काफी प्रभावित किया. उन्होंने ताजमहल को अब तक देखी गई सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल यानी एक जैसी बनावट वाली संरचनाओं में से एक बताया. ताजमहल की डिजाइन, दोनों तरफ की समान बनावट और पूरी इमारत की खूबसूरती उनके लिए खास अनुभव रही. उनकी इस यात्रा में ताजमहल के साथ-साथ भारत की आम जिंदगी भी बराबर दिखाई देती है. यही चीज उनके कंटेंट को देखने वाले लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है.
भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए ऑटो-रिक्शा की सवारी भी अक्सर एक यादगार अनुभव बन जाती है. ट्रैफिक के बीच तेजी से निकलता ऑटो, ड्राइवर का अलग-अलग अंदाज में बातचीत करना और शहर की सड़कों को बेहद करीब से देखने का मौका विदेशी टूरिस्टों के लिए नया अनुभव होता है. सबरीना ने भी भारत में पहली बार ऑटो-रिक्शा की सवारी की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. उनके लिए यह भी यात्रा का एक अलग अनुभव था. उन्होंने जिस तरह आम लोगों की डेली रूटीन की चीजों को अपने सफर में शामिल किया, उससे उनके फॉलोअर्स को भारत को एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिला.
सबरीना के कई वीडियो पर अच्छी-खासी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. खासकर ट्रेन और ऑटो से जुड़े वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है. सोशल मीडिया यूजर्स को उनका बेझिझक अंदाज पसंद आ रहा है. वह भारत में होने वाली छोटी-छोटी चीजों को लेकर उत्सुक नजर आती हैं और उन्हें अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती हैं. यही वजह है कि उनके वीडियो सिर्फ खूबसूरत जगहों की तस्वीरें दिखाने तक सीमित नहीं हैं. उनके कंटेंट में भारत की सड़कें, सफर, लोकल ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की जिंदगी भी दिखाई देती है.
विदेशी यात्रियों के बीच भारतीय रेलवे का अनुभव लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा में रहता है. कई विदेशी टूरिस्ट ट्रेन में लंबा सफर करते हैं और अपने अनुभव वीडियो के जरिए शेयर करते हैं. भारत में ट्रेन यात्रा उनके लिए इसलिए भी अलग होती है क्योंकि यहां एक ही ट्रेन में अलग-अलग तरह के लोग, खान-पान और अलग-अलग शहरों की झलक देखने को मिलती है. हाल ही में डेनमार्क में रहने वाली कंटेंट क्रिएटर एमा होल्म ने भी भारत में पहली बार स्लीपर ट्रेन का सफर किया था. उन्होंने भारतीय ट्रेन की टिकट बुकिंग से लेकर सफर तक के अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया था.
एमा ने बताया था कि भारत में ट्रेन की टिकट बुक करना भी किसी छोटे एडवेंचर से कम नहीं लगा. टिकट बुक होने के बाद भी कई बार सीट कन्फर्म होने की जगह वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है. भारतीय रेलवे की यही चीज विदेशी यात्रियों के लिए नई होती है. उन्हें टिकट बुकिंग, स्टेशन की भीड़, अलग-अलग कोच और लंबे सफर का पूरा अनुभव एक साथ मिलता है. सबरीना का सफर भी इसी वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है. वह भारत को सिर्फ बड़े पर्यटन स्थलों से नहीं, बल्कि उन छोटी चीजों से समझने की कोशिश कर रही हैं, जो यहां रहने वाले लोगों के लिए रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं.