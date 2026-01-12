ऐसा गांव जहां रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन पैदा होना और मरना मना है! जानें क्यों और कहां है ये रहस्यमयी जगह

No Birth No Die Village: स्वालबार्ड दुनिया के सबसे अनोखे गांवों में से एक है, जो आर्कटिक महासागर के बीचोंबीच बसा हुआ है. यह नॉर्वे की मुख्य भूमि से करीब 930 किलोमीटर उत्तर में और नॉर्थ पोल से सिर्फ 650 किलोमीटर दूर स्थित है. बर्फ से ढके पहाड़, बेहद सख्त मौसम और सन्नाटा इसे किसी और ही दुनिया जैसा बना देते हैं.

यहां दिन-रात का अनुभव इतना अलग क्यों?

स्वालबार्ड में साल का एक हिस्सा ऐसा होता है जब 24 घंटे सूरज डूबता ही नहीं और दूसरे हिस्से में कई हफ्तों तक अंधेरा छाया रहता है. इस लंबे अंधेरे में आसमान में चमकती नॉर्दर्न लाइट्स इस जगह को रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत बना देती हैं. इस गांव में करीब 2,400 लोग रहते हैं, लेकिन यहां न तो बच्चों को जन्म देने की अनुमति है और न ही किसी को दफनाया जा सकता है. वजह है यहां की बेहद ठंडी जलवायु. इतनी ठंड में शव सड़ते नहीं हैं और पुराने समय में वायरस के जिंदा रहने के मामले सामने आ चुके हैं. यही कारण है कि गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी मुख्य भूमि नॉर्वे भेज दिया जाता है.

क्या यहां बुजुर्गों के लिए रहना संभव नहीं है?

स्वालबार्ड में न तो रिटायरमेंट होम हैं और न ही लंबे समय तक बेरोजगार रहने की गुंजाइश. जैसे ही कोई व्यक्ति काम करने में असमर्थ होता है, उसे यहां से जाना पड़ता है. यह जगह युवाओं, मेहनती और मजबूत लोगों के लिए बनी है, न कि रिटायरमेंट लाइफ के लिए. यहां मेडिकल सुविधाएं बेहद बेसिक हैं. डॉक्टर सामान्य बीमारियों तक ही इलाज कर सकते हैं. गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह की जटिलता को संभालना यहां संभव नहीं है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को पहले ही नॉर्वे के शहरों में भेज दिया जाता है.

यहां बिना वीजा रह और काम कर सकते हैं

स्वालबार्ड शेंगेन एरिया का हिस्सा नहीं है, इसलिए यहां रहने और काम करने के लिए वीजा या वर्क परमिट की जरूरत नहीं होती. बस आपके पास पहचान के लिए पासपोर्ट होना चाहिए और खुद का खर्च उठाने की क्षमता. लेकिन यहां पहुंचने के लिए नॉर्वे होकर जाना पड़ता है, जिसके लिए भारतीयों को शेंगेन वीजा जरूरी है. यहां दुनिया का सबसे सुरक्षित ग्लोबल सीड वॉल्ट मौजूद है, जहां लाखों बीज बेहद ठंडे तापमान पर सुरक्षित रखे गए हैं. इसका मकसद दुनिया में किसी भी आपदा के बाद फसलों को दोबारा उगाने का विकल्प बचाए रखना है. इसे धरती की फूड इंश्योरेंस भी कहा जाता है.

क्यों आना चाहिए?

अपराध लगभग न के बराबर, शांत वातावरण और प्रकृति की गोद में बसी यह जगह एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए किसी सपने से कम नहीं है. स्वालबार्ड यह साबित करता है कि दुनिया में कुछ जगहें नियमों से नहीं, बल्कि मजबूरी से अलग होती हैं.