Advertisement
trendingNow13071628
Hindi Newsजरा हटकेऐसा गांव जहां रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन पैदा होना और मरना मना है! जानें क्यों और कहां है ये रहस्यमयी जगह

ऐसा गांव जहां रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन पैदा होना और मरना मना है! जानें क्यों और कहां है ये रहस्यमयी जगह

No Birth No Burial Place: यूरोप का एक ऐसा गांव जहां बिना वीजा आप रह और काम कर सकते हैं, लेकिन न यहां जन्म की इजाज़त है और न ही दफन होने की, जानिए दुनिया के आखिरी गांव स्वालबार्ड की हैरान कर देने वाली कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 12, 2026, 12:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसा गांव जहां रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन पैदा होना और मरना मना है! जानें क्यों और कहां है ये रहस्यमयी जगह

No Birth No Die Village: स्वालबार्ड दुनिया के सबसे अनोखे गांवों में से एक है, जो आर्कटिक महासागर के बीचोंबीच बसा हुआ है. यह नॉर्वे की मुख्य भूमि से करीब 930 किलोमीटर उत्तर में और नॉर्थ पोल से सिर्फ 650 किलोमीटर दूर स्थित है. बर्फ से ढके पहाड़, बेहद सख्त मौसम और सन्नाटा इसे किसी और ही दुनिया जैसा बना देते हैं.

यहां दिन-रात का अनुभव इतना अलग क्यों?

स्वालबार्ड में साल का एक हिस्सा ऐसा होता है जब 24 घंटे सूरज डूबता ही नहीं और दूसरे हिस्से में कई हफ्तों तक अंधेरा छाया रहता है. इस लंबे अंधेरे में आसमान में चमकती नॉर्दर्न लाइट्स इस जगह को रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत बना देती हैं. इस गांव में करीब 2,400 लोग रहते हैं, लेकिन यहां न तो बच्चों को जन्म देने की अनुमति है और न ही किसी को दफनाया जा सकता है. वजह है यहां की बेहद ठंडी जलवायु. इतनी ठंड में शव सड़ते नहीं हैं और पुराने समय में वायरस के जिंदा रहने के मामले सामने आ चुके हैं. यही कारण है कि गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी मुख्य भूमि नॉर्वे भेज दिया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: केक देने गया Zomato Delivery Boy, दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों से क्यों बहने लगे आंसू? जानिए पूरी कहानी

क्या यहां बुजुर्गों के लिए रहना संभव नहीं है?

स्वालबार्ड में न तो रिटायरमेंट होम हैं और न ही लंबे समय तक बेरोजगार रहने की गुंजाइश. जैसे ही कोई व्यक्ति काम करने में असमर्थ होता है, उसे यहां से जाना पड़ता है. यह जगह युवाओं, मेहनती और मजबूत लोगों के लिए बनी है, न कि रिटायरमेंट लाइफ के लिए. यहां मेडिकल सुविधाएं बेहद बेसिक हैं. डॉक्टर सामान्य बीमारियों तक ही इलाज कर सकते हैं. गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह की जटिलता को संभालना यहां संभव नहीं है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को पहले ही नॉर्वे के शहरों में भेज दिया जाता है.

यहां बिना वीजा रह और काम कर सकते हैं

स्वालबार्ड शेंगेन एरिया का हिस्सा नहीं है, इसलिए यहां रहने और काम करने के लिए वीजा या वर्क परमिट की जरूरत नहीं होती. बस आपके पास पहचान के लिए पासपोर्ट होना चाहिए और खुद का खर्च उठाने की क्षमता. लेकिन यहां पहुंचने के लिए नॉर्वे होकर जाना पड़ता है, जिसके लिए भारतीयों को शेंगेन वीजा जरूरी है. यहां दुनिया का सबसे सुरक्षित ग्लोबल सीड वॉल्ट मौजूद है, जहां लाखों बीज बेहद ठंडे तापमान पर सुरक्षित रखे गए हैं. इसका मकसद दुनिया में किसी भी आपदा के बाद फसलों को दोबारा उगाने का विकल्प बचाए रखना है. इसे धरती की फूड इंश्योरेंस भी कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: 36 साल तक मर्द बनकर क्यों जी ये महिला? बेटी के लिए पूरी जिंदगी बदल डाली खुद की पहचान, जानें रुला देने वाला किस्सा

क्यों आना चाहिए?

अपराध लगभग न के बराबर, शांत वातावरण और प्रकृति की गोद में बसी यह जगह एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए किसी सपने से कम नहीं है. स्वालबार्ड यह साबित करता है कि दुनिया में कुछ जगहें नियमों से नहीं, बल्कि मजबूरी से अलग होती हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

viralvillagetrending

Trending news

बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
mahatma gandhi death anniversary
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- 'रसमलाई'? मिला जवाब ऐसा जो हर कोई पढ़ना चाहेगा!
K Annamalai
राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- 'रसमलाई'? मिला जवाब ऐसा जो हर कोई पढ़ना चाहेगा!
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
Kerala
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
Money Laundering Search
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
Asaduddin Owaisi
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
पीएसएलवी-सी62 मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जांच जारी: इसरो चेयरमैन
PSLV C62
पीएसएलवी-सी62 मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जांच जारी: इसरो चेयरमैन
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
German Chancellor
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
Swami Vivekanand Jayanti
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात