यहां हर छोटी खुशी एक उत्सव है! यूरोपीय महिला ने की भारत की तारीफ, कहा- 'खुश रहना सिर्फ भारतीयों से सीखो'

कई बार किसी देश की पहचान सिर्फ उसकी बड़ी बिल्डिंगों, मशहूर जगहों या खान-पान से नहीं होती, बल्कि वहां के लोगों की छोटी-छोटी आदतें भी उस देश की खासियत दिखाती हैं. भारत की ऐसी ही एक आदत ने यूरोप से आई एक महिला का ध्यान अपनी तरफ खींचा है.
भारत में रह रही गैबी नाम की एक यूरोपीय महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने भारतीय लोगों की एक खास बात की तारीफ की है. उन्होंने बताया कि भारत में लोग एक-दूसरे की छोटी-छोटी उपलब्धियों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं. यहां के लोग फोन, स्कूटी और कार खरीदने की खुशी भी बांटते हैं.
गैबी ने अपने वीडियो में बताया कि भारत आने के बाद उन्होंने देखा कि यहां लोग किसी के नया फोन खरीदने पर भी उसे बधाई देते हैं. सिर्फ फोन ही नहीं, बल्कि नई स्कूटी या कार खरीदने जैसी छोटी खुशियों को भी लोग अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. उन्होंने कहा कि यह आदत उन्हें काफी अलग और खूबसूरत लगी. गैबी ने बताया कि यूरोप में उन्होंने आमतौर पर ऐसा माहौल नहीं देखा, जहां लोग हर रोज की छोटी-छोटी चीजों के लिए भी एक-दूसरे को बधाई देते हों. उन्होंने कहा कि भारत में लोग दूसरों की खुशी में शामिल होना जानते हैं और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई.
गैबी ने बताया कि भारत में रहने के दौरान उन्हें कई ऐसी चीजें देखने को मिलीं, जो यूरोप से काफी अलग हैं. उनमें से एक यह भी है कि यहां लोग छोटी-छोटी उपलब्धियों को भी खास बना देते हैं. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए नया फोन, नई गाड़ी या कोई नई चीज खरीदना भले ही छोटी बात लगे, लेकिन उसके पीछे मेहनत और खुशी जुड़ी होती है. भारत में लोग उस खुशी को समझते हैं और उसे दूसरों के साथ बांटते हैं. यही वजह है कि गैबी को यह परंपरा काफी पॉजिटिव और प्यारी लगी.
गैबी का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर होने के बाद तेजी से वायरल हो गया. उन्होंने वीडियो के साथ लिखा कि मुझे पसंद है कि भारत में लोग इन पलों को सेलिब्रेट करते हैं. वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि भारत में छोटी खुशियों को महत्व देना समाज का हिस्सा है. एक यूजर ने लिखा कि भारत में लोग छोटी-छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, यही भारत को खूबसूरत बनाता है. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि हम रोजमर्रा की छोटी खुशियों को भी एंजॉय करते हैं. एक यूजर ने कमेंट में कहा कि प्यार हमारी भाषा है.
वीडियो में गैबी ने लोगों से यह भी पूछा कि भारत में और किन मौकों पर लोग एक-दूसरे को बधाई देते हैं. उन्होंने कहा कि वह आने वाले समय में भारत और यूरोप के बीच ऐसी ही छोटी-छोटी चीजों के अंतर को शेयर करती रहेंगी. उनका कहना है कि अलग-अलग संस्कृतियों को समझना काफी दिलचस्प होता है और ऐसी छोटी बातें किसी देश को करीब से जानने का मौका देती हैं.
भारत में त्योहारों से लेकर हर रोज की जिंदगी तक, लोगों के बीच खुशियां बांटने की परंपरा पुरानी रही है. किसी की नई नौकरी, नया घर, नई गाड़ी या कोई छोटी उपलब्धि भी परिवार और दोस्तों के लिए खुशी का कारण बन जाती है. गैबी की नजर में यही आदत भारत की खूबसूरती है. उनका कहना है कि यहां लोग सिर्फ बड़ी सफलता का इंतजार नहीं करते, बल्कि छोटी-छोटी चीजों में भी खुशी तलाश लेते हैं. यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि किसी देश की संस्कृति उसकी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि लोगों के छोटे-छोटे व्यवहार से पहचानी जाती है. भारत की यही गर्मजोशी और अपनापन एक विदेशी महिला को भी खास अनुभव दे गया.
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