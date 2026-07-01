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यहां हर छोटी खुशी एक उत्सव है! यूरोपीय महिला ने की भारत की तारीफ, कहा- 'खुश रहना सिर्फ भारतीयों से सीखो'

भारत में छोटी-छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करने की आदत ने एक यूरोपीय महिला का दिल जीत लिया है. भारत में रह रही गैबी नाम की महिला ने बताया कि यहां लोग किसी के नया फोन, स्कूटी या कार खरीदने पर भी उसे बधाई देते हैं. उनका कहना है कि यूरोप में उन्होंने ऐसा कम ही देखा है. सोशल मीडिया पर अब उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 01, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:11 AM IST
यहां हर छोटी खुशी एक उत्सव है! यूरोपीय महिला ने की भारत की तारीफ, कहा- 'खुश रहना सिर्फ भारतीयों से सीखो'
Image Credit: Image credit: instagram/@gabiinindiaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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