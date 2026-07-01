यहां हर छोटी खुशी एक उत्सव है! यूरोपीय महिला ने की भारत की तारीफ, कहा- 'खुश रहना सिर्फ भारतीयों से सीखो'

भारत में त्योहारों से लेकर हर रोज की जिंदगी तक, लोगों के बीच खुशियां बांटने की परंपरा पुरानी रही है. किसी की नई नौकरी, नया घर, नई गाड़ी या कोई छोटी उपलब्धि भी परिवार और दोस्तों के लिए खुशी का कारण बन जाती है. गैबी की नजर में यही आदत भारत की खूबसूरती है. उनका कहना है कि यहां लोग सिर्फ बड़ी सफलता का इंतजार नहीं करते, बल्कि छोटी-छोटी चीजों में भी खुशी तलाश लेते हैं. यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि किसी देश की संस्कृति उसकी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि लोगों के छोटे-छोटे व्यवहार से पहचानी जाती है. भारत की यही गर्मजोशी और अपनापन एक विदेशी महिला को भी खास अनुभव दे गया.