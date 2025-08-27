ओ लाल परी, कित्थे चली? 6 साल के बच्चे ने शादीशुदा महिला को छेड़ा तो Video बनाकर बताया पूरा किस्सा
Advertisement
trendingNow12898054
Hindi Newsजरा हटके

ओ लाल परी, कित्थे चली? 6 साल के बच्चे ने शादीशुदा महिला को छेड़ा तो Video बनाकर बताया पूरा किस्सा

Society Incident: इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में उन्होंने बताया कि उनकी खुद की सोसाइटी में एक मात्र 6 साल का बच्चा उन्हें ईव-टीज करने लगा. महिला ने कहा कि यह घटना उन्हें अंदर तक हिला गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ओ लाल परी, कित्थे चली? 6 साल के बच्चे ने शादीशुदा महिला को छेड़ा तो Video बनाकर बताया पूरा किस्सा

Eve Teasing Women Safety: एक महिला अपनी सोसाइटी में रोज की तरह टहलने निकली थीं. उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सामान्य-सी वॉक उनके लिए इतना चौंकाने वाला अनुभव बन जाएगी. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में उन्होंने बताया कि उनकी खुद की सोसाइटी में एक मात्र 6 साल का बच्चा उन्हें ईव-टीज करने लगा. महिला ने कहा कि यह घटना उन्हें अंदर तक हिला गई.

यह भी पढ़ें: पारले जी की कीमत 400 रुपये! आलू भुजिया, बिरयानी मसाला... विदेश में भारत के स्नैक्स इतने महंगे क्यों?

बच्चे ने आखिर कहा क्या?

Add Zee News as a Preferred Source

महिला ने बताया कि वह लाल रंग का टॉप और सफेद लंबी स्कर्ट पहने हुई थीं. जैसे ही वह बच्चों के एक ग्रुप के पास से गुजरीं, एक लड़के ने कहा – “ओ लाल परी, कित्थे चली?” यह सुनकर बाकी बच्चे जोर-जोर से हंसने लगे. महिला को यह सुनकर झटका लगा क्योंकि यही लाइन अक्सर बड़े पुरुष सड़कों पर छेड़छाड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं. महिला ने आगे बताया कि जब वह दोबारा वहां से गुजरीं तो वही बच्चा बोला, “कौन है तू, चलेगी क्या?” यह सुनकर उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बच्चे को टोक दिया. तब जाकर गार्ड ने बच्चे को माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन बच्चा तुरंत भाग गया.

गार्ड ने महिला को समझाने की कोशिश की कि बच्चा अच्छे परिवार से है और बस मजाक कर रहा था. लेकिन महिला के लिए यह सिर्फ मजाक नहीं था. उन्होंने कहा कि यही मस्ती आगे चलकर छेड़छाड़ और गंभीर अपराध में बदल जाती है.

यह भी पढ़ें: गणेश बप्पा के 6 पैक एप्स, पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम... कहां निकली ये अनोखी सवारी? जरूर देख लें ये Video

महिला ने क्यों माना इसे गंभीर मुद्दा?

महिला ने अपनी पोस्ट में लिखा, “बच्चे खुद से ऐसे शब्द नहीं सीखते, वे सुनते हैं, देखते हैं और कॉपी करते हैं. अगर समय रहते सुधारा न जाए तो यही आदतें भविष्य में बड़ी समस्या बनती हैं.” उन्होंने साफ कहा कि चाहे बच्चा किसी भी परिवार से हो, उसे दूसरों की इज्जत करना सीखना चाहिए. ईव-टीजिंग मनोरंजन नहीं है, यह सीधा-सीधा उत्पीड़न है और इसकी शुरुआत हमारी सोच और परवरिश से होती है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kiran Grewal (@quirkey_lyf)

 

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

वीडियो वायरल होते ही हज़ारों लोगों ने अपनी राय दी. एक यूजर ने लिखा, “आपको सीधे उसके माता-पिता को बुलाना चाहिए था.” किसी ने कहा, “सबसे दुखद यह है कि आपको पहले अपने कपड़ों और सोसाइटी का किराया बताना पड़ा ताकि लोग दोष आपको न दें.” एक अन्य ने कमेंट किया, “अगर अभी सज़ा नहीं मिली तो कल यही बच्चा और बड़ा अपराध कर सकता है.”

आखिरकार क्या बोली बच्चे की मां?

सोशल मीडिया पर सुझावों के बाद महिला ने बच्चे के माता-पिता से संपर्क किया. मां ने उनसे विनम्रता से बात की और बेटे की ओर से माफी भी मांगी. उन्होंने माना कि बच्चे इंटरनेट और बाहर की दुनिया से ऐसी बातें सीखते हैं और माता-पिता हमेशा निगरानी नहीं रख पाते. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब बच्चे को समझा दिया गया है और आगे से अधिक ध्यान रखा जाएगा.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Eve Teasing

Trending news

'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
Cigarette Baba Mazar
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
Indian Navy
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
DNA Analysis
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA: हिमंता का टारगेट..दंगाइयों का इलाज- 'बुलेट'! धुबरी बना था हिंसा का गवाह
DNA Analysis
DNA: हिमंता का टारगेट..दंगाइयों का इलाज- 'बुलेट'! धुबरी बना था हिंसा का गवाह
गारमेंट्स सेक्टर से डायमंड तक...50% टैरिफ लागू होने से क्या-क्या हो जाएगा महंगा?
DNA Analysis
गारमेंट्स सेक्टर से डायमंड तक...50% टैरिफ लागू होने से क्या-क्या हो जाएगा महंगा?
;