ओ लाल परी, कित्थे चली? 6 साल के बच्चे ने शादीशुदा महिला को छेड़ा तो Video बनाकर बताया पूरा किस्सा

Trending Photos
Eve Teasing Women Safety: एक महिला अपनी सोसाइटी में रोज की तरह टहलने निकली थीं. उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सामान्य-सी वॉक उनके लिए इतना चौंकाने वाला अनुभव बन जाएगी. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में उन्होंने बताया कि उनकी खुद की सोसाइटी में एक मात्र 6 साल का बच्चा उन्हें ईव-टीज करने लगा. महिला ने कहा कि यह घटना उन्हें अंदर तक हिला गई.
यह भी पढ़ें: पारले जी की कीमत 400 रुपये! आलू भुजिया, बिरयानी मसाला... विदेश में भारत के स्नैक्स इतने महंगे क्यों?
बच्चे ने आखिर कहा क्या?
महिला ने बताया कि वह लाल रंग का टॉप और सफेद लंबी स्कर्ट पहने हुई थीं. जैसे ही वह बच्चों के एक ग्रुप के पास से गुजरीं, एक लड़के ने कहा – “ओ लाल परी, कित्थे चली?” यह सुनकर बाकी बच्चे जोर-जोर से हंसने लगे. महिला को यह सुनकर झटका लगा क्योंकि यही लाइन अक्सर बड़े पुरुष सड़कों पर छेड़छाड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं. महिला ने आगे बताया कि जब वह दोबारा वहां से गुजरीं तो वही बच्चा बोला, “कौन है तू, चलेगी क्या?” यह सुनकर उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बच्चे को टोक दिया. तब जाकर गार्ड ने बच्चे को माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन बच्चा तुरंत भाग गया.
गार्ड ने महिला को समझाने की कोशिश की कि बच्चा अच्छे परिवार से है और बस मजाक कर रहा था. लेकिन महिला के लिए यह सिर्फ मजाक नहीं था. उन्होंने कहा कि यही मस्ती आगे चलकर छेड़छाड़ और गंभीर अपराध में बदल जाती है.
यह भी पढ़ें: गणेश बप्पा के 6 पैक एप्स, पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम... कहां निकली ये अनोखी सवारी? जरूर देख लें ये Video
महिला ने क्यों माना इसे गंभीर मुद्दा?
महिला ने अपनी पोस्ट में लिखा, “बच्चे खुद से ऐसे शब्द नहीं सीखते, वे सुनते हैं, देखते हैं और कॉपी करते हैं. अगर समय रहते सुधारा न जाए तो यही आदतें भविष्य में बड़ी समस्या बनती हैं.” उन्होंने साफ कहा कि चाहे बच्चा किसी भी परिवार से हो, उसे दूसरों की इज्जत करना सीखना चाहिए. ईव-टीजिंग मनोरंजन नहीं है, यह सीधा-सीधा उत्पीड़न है और इसकी शुरुआत हमारी सोच और परवरिश से होती है.
सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?
वीडियो वायरल होते ही हज़ारों लोगों ने अपनी राय दी. एक यूजर ने लिखा, “आपको सीधे उसके माता-पिता को बुलाना चाहिए था.” किसी ने कहा, “सबसे दुखद यह है कि आपको पहले अपने कपड़ों और सोसाइटी का किराया बताना पड़ा ताकि लोग दोष आपको न दें.” एक अन्य ने कमेंट किया, “अगर अभी सज़ा नहीं मिली तो कल यही बच्चा और बड़ा अपराध कर सकता है.”
आखिरकार क्या बोली बच्चे की मां?
सोशल मीडिया पर सुझावों के बाद महिला ने बच्चे के माता-पिता से संपर्क किया. मां ने उनसे विनम्रता से बात की और बेटे की ओर से माफी भी मांगी. उन्होंने माना कि बच्चे इंटरनेट और बाहर की दुनिया से ऐसी बातें सीखते हैं और माता-पिता हमेशा निगरानी नहीं रख पाते. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब बच्चे को समझा दिया गया है और आगे से अधिक ध्यान रखा जाएगा.