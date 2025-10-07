Advertisement
50 लाख की सैलरी और फिर भी अमीर नहीं? जानिए वो पोस्ट जिसने पूरे इंटरनेट को सोचने पर मजबूर कर दिया!

Bengaluru Airport: बेंगलुरु एयरपोर्ट की लग्जरी दुकानों के दाम देखकर एक यूजर ने कहा, “50 लाख सालाना सैलरी के बाद भी अमीर जैसा महसूस नहीं होता.” इस पोस्ट ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी कि क्या नौकरी से अमीरी मिलती है या सिर्फ गुजारा?

 

Oct 07, 2025
50 लाख की सैलरी और फिर भी अमीर नहीं? जानिए वो पोस्ट जिसने पूरे इंटरनेट को सोचने पर मजबूर कर दिया!

Viral Post Bengaluru Airport: एयरपोर्ट हमेशा से अपनी महंगी दुकानों और रेस्टोरेंट्स के लिए बदनाम रहे हैं. चाहे एक साधारण कॉफी हो या किसी ब्रांड का परफ्यूम, यहां हर चीज पर एयरपोर्ट टैक्स जैसा कुछ लगता है. इसकी वजह है- सीमित विकल्प, ऊंचा किराया और यात्रियों की मजबूरी. जो लोग सफर में होते हैं, उनके पास विकल्प कम होते हैं और यही बात दुकानदारों को दाम बढ़ाने की आजादी देती है.

किस बात ने सोशल मीडिया पर छेड़ दी बहस?

एक एक्स यूजर ने बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें स्वारोवस्की, डियोर और द व्हाइट क्रो जैसी लग्जरी दुकाने थीं. उन्होंने लिखा, “50LPA+CTC के बाद भी, मैं इन हवाई अड्डे की दुकानों से खरीदारी करने के लिए पर्याप्त अमीर महसूस नहीं करता.” इस एक लाइन ने पूरे इंटरनेट पर बहस छेड़ दी कि आखिर अमीर महसूस करने का असली मतलब क्या है?

यह भी पढ़ें: वो हादसा जिसे सुनकर आज भी दहल जाता है दिल, कार के अंदर ही जलकर खाक हो गए थे कॉलेज स्टूडेंट; पढ़ें दर्दनाक कहानी

क्या 50 लाख सालाना सैलरी वाकई इतनी बड़ी है?

पोस्ट को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिले और लोग अपनी राय देने लगे. एक यूजर ने लिखा, “50 लाख का पैकेज दिखने में बड़ा लगता है, पर इनहैंड सैलरी इतनी नहीं होती कि इन शो रूम्स से खरीदारी छोटी बात लगे.” दूसरे ने कहा, “ये दुकानें आम भारतीयों के लिए नहीं होतीं, बल्कि उनके लिए जो या तो वाकई अमीर हैं या अपनी कमाई को खर्चे से नहीं मापते.” एक यूजर ने कहा, “50LPA का मतलब महीने में करीब 3 लाख की इनहैंड सैलरी. IT सेक्टर में 8-10 साल बाद इतनी इनकम मिलती है, पर इससे रिचनेस नहीं आती.”

क्या लग्जरी का मतलब सिर्फ दिखावा है?

कई लोगों ने माना कि नौकरी सिर्फ सर्वाइव करवा सकती है, लेकिन असली धन तभी आता है जब इंसान कुछ खुद का शुरू करे यानी आंत्रेप्नोयरशिप. एक और कमेंट ने कहा, “एयरपोर्ट की लग्जरी दुकानों पर टैक्स और दाम दोनों ही अलग लेवल के होते हैं.” लोगों का कहना था कि इन दुकानों का असली टार्गेट वही लोग हैं जिनके पास लिक्विड कैश है या जो अपने महीने की सैलरी से नहीं, अपने स्टेटस से जिंदगी जीते हैं.

 

 

यह भी पढ़ें: ये राजा खुद को मान बैठा था कांच का, घंटों हिलने से डरती रही रानी, क्यों और किसने फैलाया था रहस्यमयी भ्रम? 

तो क्या 50 लाख सालाना कमा कर भी ‘रिच’ नहीं हुआ जा सकता?

यह सवाल अब सोशल मीडिया से लेकर कॉरपोरेट सर्कल तक गूंज रहा है. शायद अमीर होना सिर्फ पैसे का मामला नहीं, बल्कि मानसिकता और खर्च करने के आत्मविश्वास का भी सवाल है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं.

